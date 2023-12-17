Андре Онана недоволен своей игрой в этом сезоне, но уверен, что станет лучше.

В этом сезоне 27-летний вратарь пропустил 39 голов в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» и получил 3 желтые карточки в 16 матчах .

«Если говорить о моем сезоне в « », то я недоволен, потому что знаю, что могу играть гораздо лучше. Я уже делал это и знаю, что буду играть лучше, чем сейчас. У нас не самый хороший момент. Надеюсь, ситуация изменится как можно скорее.

Но послушайте, вы хотите сказать, что лучший вратарь чемпионов в прошлом сезоне за шесть месяцев превратился в худшего в мире? Нет.

Все временно. Я знаю, что все будет в порядке. Если не сегодня, то завтра, если не завтра, то послезавтра», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

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