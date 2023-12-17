Андре Онана: «Хотите сказать, что лучший вратарь прошлой ЛЧ за 6 месяцев стал худшим в мире? Нет. Все временно»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Футбол

Андре Онана недоволен своей игрой в этом сезоне, но уверен, что станет лучше.

В этом сезоне 27-летний вратарь пропустил 39 голов в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» и получил 3 желтые карточки в 16 матчах АПЛ.

«Если говорить о моем сезоне в «Манчестер Юнайтед», то я недоволен, потому что знаю, что могу играть гораздо лучше. Я уже делал это и знаю, что буду играть лучше, чем сейчас. У нас не самый хороший момент. Надеюсь, ситуация изменится как можно скорее.

Но послушайте, вы хотите сказать, что лучший вратарь Лиги чемпионов в прошлом сезоне за шесть месяцев превратился в худшего в мире? Нет.

Все временно. Я знаю, что все будет в порядке. Если не сегодня, то завтра, если не завтра, то послезавтра», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

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57 комментариев
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Хахах. Напомню, Давид де Хеа выиграл приз «Золотая перчатка» английской Премьер-лиги по итогам сезона-2022/2023.
+120
-10
+110
Менди передает привет из СА
+104
0
+104
Раз в год и палка стреляет, сейчас же эта палка решила, что он лучший вратарь в мире )
+54
-4
+50
Ответ HRYNDEL
РУКОНОГОЖОП!!!
ракамакафо
+25
0
+25
Ответ Денис Гончаров
Так Эдерсон вроде в порядке
Эдерсон лучший только в игре с ногами. В остальных аспектах он средний
+25
-4
+21
В прошлой ЛЧ тебе тупо повезло, потому что Миша Кержаков не участвовал
+22
-3
+19
Вот бы в Челси его! Чтоб точно в Чемпионшип вылетели!
+23
-6
+17
Ответ Under
Комментарий скрыт
Онана точно не выиграет
+15
-1
+14
РУКОНОГОЖОП!!!
+15
-2
+13
Провел несколько хороших матчей в лч, в том числе благодаря защите. А в АПЛ, на длинной дистанции и без хорошей защиты-это и есть его уровень.
Вратарь уровня подвала АПЛ, не более того.
Мартинес-лучший вратарь ЧМ, не видно очереди желающих его приобрести
+12
0
+12
Да не быть Онане лучшим вратарём. Это типичный представитель африканской куражной вратарской школы. Когда с той ноги встал, то тащит всё, в другой день пускает любой мяч, пущенный в створ. Физ. данные отличные, класса и устойчивой психики нет.
+13
-3
+10
Ответ Николай Корягин
Менди передает привет из СА
только хотел написать
+10
-2
+8
Так Эдерсон вроде в порядке
+11
-3
+8
Ответ Денис Гончаров
Так Эдерсон вроде в порядке
Да не особо. В последние полтора месяца пропускает почти все, что летит в створ ворот Ман Сити...
+6
0
+6
Все временно, как и твоё место в раме МЮ
+5
0
+5
Доказывай сегодня.
+4
0
+4
Давайте на чистоту с чего это он был лучшим вратарем ЛЧ если у них все матчи были со слабыми по уровню командами, они не попали ни на одну супер команду. Сами привознесли Орану и теперь пытаются еще навязать что он плох из-за ТХ, конечно лысый виноват в том что МЮ говно, но вратарь в своих ляпах виноват сам и никто его на это не толкает, это его реал ный уровень в АПЛ где тебя прессингуют физически и морально.
+3
0
+3
Ответ Zlatan Ibra
Хахах. Напомню, Давид де Хеа выиграл приз «Золотая перчатка» английской Премьер-лиги по итогам сезона-2022/2023.
и что с того? почему сейчас сидит без клуба? если потом Онана выиграет по итогам сезона эту самую перчатку, ты первым переобуешься.
+7
-4
+3
Признанный лучший вратарь прошлой ЛЧ сейчас восстанавливается от травмы крестов
+3
0
+3
если не послезавтра, то в другой команде
+3
0
+3
или временным был отрезок когда он был лучшим))
+2
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"Нет ничего более постоянного, чем временное".
+2
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пока Онана полностью разочаровывает
+2
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Просто в Интере Индзаги выстроил ооочень сильную оборону, провел феноменальную работу. Там даже Дармиан выглядит как топ. Даже Сити на пике всего 1 гол забили.
Поэтому Онане там и было легко. Его заслуги там минимум
+2
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+2
Ответ Николай Бойко
Онана точно не выиграет
я бы не рискнул на это ставить (что не выиграет)
сейчас у лидера Пикфорда шесть, у Онана всего на один меньше
это с учётом того, что Онана местами косячит, т.е. есть ещё пространство для улучшения
+4
-3
+1
Это он так угрожает? :)
+1
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Проблема Онана не в том что он косячит. Он просто не выручает там где надо.
Он может делать сейвы, хоть я и не припомню ни одного мертвого мяча. Все абсолютно рабочие.
А вот пропускает он нелепые голы, когда кажется, что мяч можно руками поймать, а Онана заваливается и даже не дотягивается до мяча.
Голы с Брайтоном как пример.
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Уже после его демарша на ЧМ, где он свалил из команды по ходу турнира, было ясно, что знатный чудила
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Точно конце сезона заиграет
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Ответ Horba
верим
.. в турка)
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