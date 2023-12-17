Андре Онана: «Хотите сказать, что лучший вратарь прошлой ЛЧ за 6 месяцев стал худшим в мире? Нет. Все временно»
Андре Онана недоволен своей игрой в этом сезоне, но уверен, что станет лучше.
В этом сезоне 27-летний вратарь пропустил 39 голов в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед» и получил 3 желтые карточки в 16 матчах АПЛ.
«Если говорить о моем сезоне в «Манчестер Юнайтед», то я недоволен, потому что знаю, что могу играть гораздо лучше. Я уже делал это и знаю, что буду играть лучше, чем сейчас. У нас не самый хороший момент. Надеюсь, ситуация изменится как можно скорее.
Но послушайте, вы хотите сказать, что лучший вратарь Лиги чемпионов в прошлом сезоне за шесть месяцев превратился в худшего в мире? Нет.
Все временно. Я знаю, что все будет в порядке. Если не сегодня, то завтра, если не завтра, то послезавтра», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Вратарь уровня подвала АПЛ, не более того.
Мартинес-лучший вратарь ЧМ, не видно очереди желающих его приобрести
Поэтому Онане там и было легко. Его заслуги там минимум
сейчас у лидера Пикфорда шесть, у Онана всего на один меньше
это с учётом того, что Онана местами косячит, т.е. есть ещё пространство для улучшения
Он может делать сейвы, хоть я и не припомню ни одного мертвого мяча. Все абсолютно рабочие.
А вот пропускает он нелепые голы, когда кажется, что мяч можно руками поймать, а Онана заваливается и даже не дотягивается до мяча.
Голы с Брайтоном как пример.