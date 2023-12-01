Тен Хаг доверяет Онана. Тренер считает, что Андре подходит стилю игры «МЮ» больше, чем Де Хеа, а его плюсы перевешивают минусы (ESPN)
Эрик тен Хаг продолжает доверять вратарю «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.
По информации ESPN, тренер манкунианцев поддерживает камерунца и по-прежнему считает, что его трансфер был правильным решением.
Онана совершил несколько результативных ошибок в этом сезоне, в частности – две в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3). Однако тен Хаг уверен, что голкипер сможет перевернуть ситуацию.
Кроме того, тренер считает, что плюсы от игры Онана перевешивают минусы. По мнению тен Хага, стиль Андре больше соответствует его видению командной игры, чем стиль ушедшего летом Давида Де Хеа.
Онана сыграет в ближайшем матче АПЛ с «Ньюкаслом», если только сам не попросит тен Хага оставить его в запасе на фоне критики.
Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1
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Минусы - пропускает половину ударов