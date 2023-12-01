Тен Хаг доверяет Онана. Тренер считает, что Андре подходит стилю игры «МЮ» больше, чем Де Хеа, а его плюсы перевешивают минусы (ESPN)

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Давид Де Хеа Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг продолжает доверять вратарю «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

По информации ESPN, тренер манкунианцев поддерживает камерунца и по-прежнему считает, что его трансфер был правильным решением. 

Онана совершил несколько результативных ошибок в этом сезоне, в частности – две в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3). Однако тен Хаг уверен, что голкипер сможет перевернуть ситуацию.

Кроме того, тренер считает, что плюсы от игры Онана перевешивают минусы. По мнению тен Хага, стиль Андре больше соответствует его видению командной игры, чем стиль ушедшего летом Давида Де Хеа.

Онана сыграет в ближайшем матче АПЛ с «Ньюкаслом», если только сам не попросит тен Хага оставить его в запасе на фоне критики.

Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1

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27 комментариев
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Санчо на 100% был прав насчёт любимчиков Тен Хага
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Круто, а причем здесь Де Хеа, он не в команде, все пишут, что у МЮ второй вратарь неплох
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Физруку виднее
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Еще есть возможность подписать Де Хеа зимой 🤡
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Ему осталось в свои ворота руками закидывать....
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Ну ещё бы никто признавать не хочет что обломался с трансферами!
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Ждём когда Магуайр ответом орёт на лицо Андрюхе
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Плюсы - хороши играет ногами
Минусы - пропускает половину ударов
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Онана пасует даже лучше Мактоминея, но вратарский скилл на уровне Песьякова
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Когда твою команду,вратарь практически лишает выхода из группы ЛЧ… все минусы перекрывают плюсы))
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Зато просмотры хайлайтов игр МЮ уверенно увеличиваются. Всё хотят посмотреть какие стиль и плюсы Онана нравятся Тен Хагу...
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Ответ Joey Ramone
Пару матчей ещё короче. Скорее всего зимой уже будут замену искать.
Онане или тен Хагу? Или обоим?
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Ответ Yerkebulan
Санчо на 100% был прав насчёт любимчиков Тен Хага
Будто у какого-то тренера их нет
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Тен Хаг совсем не разбирается в психологии. Обычно ,если у вратаря не идё игра, его сажают в запас, чтобы он перезагрузился, отдохнул от давления, от хейта. Но тен Хаг продолжает ещё больше нагнетать хейт на Онану. Если Онана не дурак, он сам должен попроситься посидеть в запасе
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У Тен Хага так: кто соответствует МОЕМУ ГЕНИАЛЬНОМУ ВИДЕНИЮ, тот и молодец.
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не хочет признавать, что ошибся
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Пару матчей ещё короче. Скорее всего зимой уже будут замену искать.
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Не хватает яиц признать, что Онана не соответствует
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Ответ BeeTLE
Будто у какого-то тренера их нет
Но тут это доходит до космического уровня.
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Ответ Leon Petov
Плюсы - хороши играет ногами Минусы - пропускает половину ударов
и поэтому первый по сейвам в апл
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Ответ gans.gans.73
Ему осталось в свои ворота руками закидывать....
И всё равно его плюсы перевесят его минусы)
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Ответ Сандыбек Хусаинов
Онана пасует даже лучше Мактоминея, но вратарский скилл на уровне Песьякова
Даже Де Хея пасует лучше Мактоминая.
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Какие плюсы у него он нашел, интересно?))
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Ответ Naseer Amir
я как нападающий стоявший на воротах, когда ногами хорошо играешь играть руками не очень получется, особенно во время ударов высше колен до груди, не понимаешь чем отбить руками или ногами
Головой работать надо.
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