Джейми Каррагер: «Онана превращает победы в ничьи, а ничьи в поражения. Для «МЮ» недопустимо, чтобы вратарь постоянно так много ошибался»

Джейми Каррагер раскритиковал Андре Онана за игру в «Манчестер Юнайтед».

«Находящемуся в плохой форме вратарю нигде не скрыться. Онана, возможно, все еще пользуется поддержкой тен Хага, но время и терпение не на его стороне.

Для « » недопустимо, чтобы вратарь постоянно совершал так много ошибок в рутинных ситуациях. Чем дольше это будет продолжаться, тем более уязвимым станет положение Онана.

Вратари слишком важны. Они на последней линии защиты, их провалы должны быть редкими, а не повторяющейся тенденцией. Когда вратари теряют уверенность, все это чувствуют: болельщики, партнеры по команде, соперники и медиа.

Великие вратари превращают поражения в ничьи, а ничьи в тяжелые победы, особенно в крупнейших клубах. Для команды, охотящейся за величайшими трофеями, искусство быть вратарем мирового класса состоит в том, чтобы блестяще делать то немногое, что от вас требуется.

К несчастью для Онана, в начале своей карьеры в «Юнайтед» он превращает победы в ничьи, а ничьи в поражения. В отличие от великих прошлых команд «МЮ», у него слишком много работы, и чем больше ему приходится вступать в игру, тем больше вероятность очередной ошибки», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в колонке для The Telegraph.

Онана дважды ошибся при ударах Зиеша со штрафных и пропустил 2 гола. Хавбек «Галатасарая» Актюркоглу забил вратарю «МЮ» в ближнюю девятку

Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1

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