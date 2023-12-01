Джейми Каррагер: «Онана превращает победы в ничьи, а ничьи в поражения. Для «МЮ» недопустимо, чтобы вратарь постоянно так много ошибался»
Джейми Каррагер раскритиковал Андре Онана за игру в «Манчестер Юнайтед».
«Находящемуся в плохой форме вратарю нигде не скрыться. Онана, возможно, все еще пользуется поддержкой тен Хага, но время и терпение не на его стороне.
Для «Манчестер Юнайтед» недопустимо, чтобы вратарь постоянно совершал так много ошибок в рутинных ситуациях. Чем дольше это будет продолжаться, тем более уязвимым станет положение Онана.
Вратари слишком важны. Они на последней линии защиты, их провалы должны быть редкими, а не повторяющейся тенденцией. Когда вратари теряют уверенность, все это чувствуют: болельщики, партнеры по команде, соперники и медиа.
Великие вратари превращают поражения в ничьи, а ничьи в тяжелые победы, особенно в крупнейших клубах. Для команды, охотящейся за величайшими трофеями, искусство быть вратарем мирового класса состоит в том, чтобы блестяще делать то немногое, что от вас требуется.
К несчастью для Онана, в начале своей карьеры в «Юнайтед» он превращает победы в ничьи, а ничьи в поражения. В отличие от великих прошлых команд «МЮ», у него слишком много работы, и чем больше ему приходится вступать в игру, тем больше вероятность очередной ошибки», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в колонке для The Telegraph.
Онана дважды ошибся при ударах Зиеша со штрафных и пропустил 2 гола. Хавбек «Галатасарая» Актюркоглу забил вратарю «МЮ» в ближнюю девятку
Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Адепты "Дайте время"
Да забудьте вы про это
В современном футболе - это не работает
Тут всем нужен результат
Здесь и сейчас
Владельцам - результат здесь и сейчас в виде роста акций
Тренеру - здесь и сейчас в виде достижений и строчки в резюме
Игрокам - здесь и сейчас в виде зарплаты и премиальных
Зрителям - здесь и сейчас в виде побед и трофеев
Ждать пока там кто-то раскроется никто не намерен
П.С. Игроки же не намерены отказываться от зарплаты, на период адаптации
В любой фирме куда устраиваешься на работу существует стажировка, испытательный срок
Где видно - подходит ли человек компании или нет
В маленьких месяц, в больших по пол года
И на этот срок платится лишь часть от зарплаты
И это нормальная практика
Почему бы и футболерам на период адаптации в новом клубе ни начать платить поменьше?
А если через пол года видно что не подошёл, то можно бы и не оформлять полноценный контракт