Джейми Каррагер: «Онана превращает победы в ничьи, а ничьи в поражения. Для «МЮ» недопустимо, чтобы вратарь постоянно так много ошибался»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Футбол

Джейми Каррагер раскритиковал Андре Онана за игру в «Манчестер Юнайтед».

«Находящемуся в плохой форме вратарю нигде не скрыться. Онана, возможно, все еще пользуется поддержкой тен Хага, но время и терпение не на его стороне.

Для «Манчестер Юнайтед» недопустимо, чтобы вратарь постоянно совершал так много ошибок в рутинных ситуациях. Чем дольше это будет продолжаться, тем более уязвимым станет положение Онана.

Вратари слишком важны. Они на последней линии защиты, их провалы должны быть редкими, а не повторяющейся тенденцией. Когда вратари теряют уверенность, все это чувствуют: болельщики, партнеры по команде, соперники и медиа.

Великие вратари превращают поражения в ничьи, а ничьи в тяжелые победы, особенно в крупнейших клубах. Для команды, охотящейся за величайшими трофеями, искусство быть вратарем мирового класса состоит в том, чтобы блестяще делать то немногое, что от вас требуется. 

К несчастью для Онана, в начале своей карьеры в «Юнайтед» он превращает победы в ничьи, а ничьи в поражения. В отличие от великих прошлых команд «МЮ», у него слишком много работы, и чем больше ему приходится вступать в игру, тем больше вероятность очередной ошибки», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в колонке для The Telegraph.

Онана дважды ошибся при ударах Зиеша со штрафных и пропустил 2 гола. Хавбек «Галатасарая» Актюркоглу забил вратарю «МЮ» в ближнюю девятку

Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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29 комментариев
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Не только для МЮ, для любого топ-клуба недопустимо такое.
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ну , слепой де хеа в первый сезон лишил своими косяками МЮ чемпионства. гражданину африканскому интуристу надо дать время до лета 2025. если к тому времени не освоится, то сливать надо.
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а еще на Де Хеа гнали ..))
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Ответ cektor
а еще на Де Хеа гнали ..))
На него гнали по делу
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Ответ Серп мой молод.)
В Интере он тащил, и не плохо тащил. Ищите проблемы в МЮ.
Два штрафных от Галатасарая тоже из за защиты пропустил? оба мяча летели в него причем
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Мне кажется уже перебарщивают с прессом на воротчика
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В Интере он тащил, и не плохо тащил. Ищите проблемы в МЮ.
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Ответ Серп мой молод.)
В Интере он тащил, и не плохо тащил. Ищите проблемы в МЮ.
В автобусе трехэтажном и лунин тащить будет )
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Не понимаю почему Тен Хааг не даст шанс турку который вторым сидит, Онана может немного успокоится , в себя придет.
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Ответ Серп мой молод.)
В Интере он тащил, и не плохо тащил. Ищите проблемы в МЮ.
А где именно искать ?) подскажи пожалуйста ;) у МЮ как больше всех пропущено в группе, так и забито больше всех. Этот дятел лично делил МЮ 4 очков в ЛЧ.
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А поражения - в победы. Чужие
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Пока немного плывёт Андре Онана((
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Ответ Рокко Сиффредди
ну , слепой де хеа в первый сезон лишил своими косяками МЮ чемпионства. гражданину африканскому интуристу надо дать время до лета 2025. если к тому времени не освоится, то сливать надо.
Там хотя бы ротация с Линдегардом была, а тут Онана священен для Тен Хага
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Ответ Рокко Сиффредди
ну , слепой де хеа в первый сезон лишил своими косяками МЮ чемпионства. гражданину африканскому интуристу надо дать время до лета 2025. если к тому времени не освоится, то сливать надо.
К тому времени, нужно будет уже нового вратаря брать.
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Ответ Rus83
у Онаны первый сезон если что, и он еще не закончился
О
Адепты "Дайте время"

Да забудьте вы про это
В современном футболе - это не работает
Тут всем нужен результат
Здесь и сейчас
Владельцам - результат здесь и сейчас в виде роста акций
Тренеру - здесь и сейчас в виде достижений и строчки в резюме
Игрокам - здесь и сейчас в виде зарплаты и премиальных
Зрителям - здесь и сейчас в виде побед и трофеев

Ждать пока там кто-то раскроется никто не намерен

П.С. Игроки же не намерены отказываться от зарплаты, на период адаптации
В любой фирме куда устраиваешься на работу существует стажировка, испытательный срок
Где видно - подходит ли человек компании или нет
В маленьких месяц, в больших по пол года
И на этот срок платится лишь часть от зарплаты
И это нормальная практика

Почему бы и футболерам на период адаптации в новом клубе ни начать платить поменьше?
А если через пол года видно что не подошёл, то можно бы и не оформлять полноценный контракт
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Раньше такая проблема была у Ливерпуля. Полевые играли хорошо, но вратари (Миньеле, Кариус) ляпали через матч. В итоге не было трофеев. Купили Аллисона и всё наладилось. Вообще считаю, что зря не договорились с ДэХеа. Он будет по надёжнее и на пиковом возрасте для вратаря.
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Раз уж Онана так хорошо играет ногами и плохо руками, предлагаю отпилить ему руки и пришить вместо них ноги. Вот это ноу-хау будет. Так победим!
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для МЮ это уже привычно.
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Онана в неплохой форме, отличные сейвы делал в последних матчах. Просто нестабильный вратарь, таких в топ клуб нельзя подпускать. В одиночку лишил мю плей офф лч, а это значит кучу дохода
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Онана в Лч и она в Апл это разные киперы, незнаю что с Андре происходит в лч
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А Каррагер так не делал?))
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Тема не раскрыта я считаю. Давайте ещё 40 статей, желательно от Экспертов, других нам не надо.
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Зато ДДХ не умеет играть ногами. 🤫
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"Интер" уже не один раз перекрестился.
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Вратарь с самым большие влиянием на игру. За всю историю МЮ, наверное)
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парень ногами играет как Месси отстаньте
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