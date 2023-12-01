Эрик тен Хаг: «Онана – 2-й вратарь АПЛ по статистике. Он в порядке. У Андре были ошибки в ЛЧ, но у него сильный характер, он справится»

Эрик тен Хаг назвал Андре Онана одним из лучших вратарей АПЛ.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» совершил несколько результативных ошибок в этом сезоне, в частности – две в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3).

«Если вы все хорошо проанализируете, то увидите, что Онана – второй вратарь в по статистике. Он на втором месте по ожидаемым предотвращенным голам.

Он в порядке, но он понимает, что у него были ошибки в Лиге чемпионов. Но в целом за первые пять месяцев в клубе он показал себя хорошо.

Вы видели, как Онана реагирует на плохой матч, например, матч с «Баварией». С «Бернли» он сыграл потрясающе. У него сильный характер, он личность, и он с этим справится», – заявил тренер « ».

The Guardian отмечает, что Онана идет вторым по предотвращенным голам после ударов в створ (PSxG) – он предотвратил 3,7 гола. Лидирует по этому показателю из «Лутона» – +6,3.

Онана в старте до следующего привоза – конкурент поджимает. Хотя Тен Хаг списывает ошибки на гениальность Зиеша

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