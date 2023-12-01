Эрик тен Хаг: «Онана – 2-й вратарь АПЛ по статистике. Он в порядке. У Андре были ошибки в ЛЧ, но у него сильный характер, он справится»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Томас Камински Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг назвал Андре Онана одним из лучших вратарей АПЛ.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» совершил несколько результативных ошибок в этом сезоне, в частности – две в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3).

«Если вы все хорошо проанализируете, то увидите, что Онана – второй вратарь в АПЛ по статистике. Он на втором месте по ожидаемым предотвращенным голам.

Он в порядке, но он понимает, что у него были ошибки в Лиге чемпионов. Но в целом за первые пять месяцев в клубе он показал себя хорошо.

Вы видели, как Онана реагирует на плохой матч, например, матч с «Баварией». С «Бернли» он сыграл потрясающе. У него сильный характер, он личность, и он с этим справится», – заявил тренер «Манчестер Юнайтед».

The Guardian отмечает, что Онана идет вторым по предотвращенным голам после ударов в створ (PSxG) – он предотвратил 3,7 гола. Лидирует по этому показателю Томас Камински из «Лутона» – +6,3.

Онана в старте до следующего привоза – конкурент поджимает. Хотя Тен Хаг списывает ошибки на гениальность Зиеша

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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51 комментарий
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Из-за него ты можешь лишиться работы, человек-дождя…
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2-й по статистике в АПЛ, а последний месяц так вообще, лучший в мире с отрывом.
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Получается лучший вратарь лиги в Лутоне
+25
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Ответ Александр Борков
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Такая чушь если честно)
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А разве уровень вратаря одним только PSxG определяется? Шарлатан и тут своей статистикой мухлевать пытается. Второй после Камински - это конечно достижение :))
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Да и сам тен Хаг, говорят, едва-ли не лучший по статистике в МЮ после Фергюсона. И чего народ не доволен им? ))
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Онана непредсказуем и нестабилен, на инстинктах действует отлично, но интеллектом не обладает и слишком эмоционален.
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Онана выглядит как максимально неуверенный в себе вратарь, который случайно оказался в топ клубе (если по старинке считать МЮ топ клубом).
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Со слабенькой "Баварией" и со средненьким "Галатасараем" сыграл слабо, но зато как сильно с могучим "Бёрнли"! Молодец!
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Какой изворотливый)
Где надо - у него статистика.
А где не надо - ошибки на игру не влияют😄
А у Антони какая статистика? У Решфорда? У Марсиаля?

Человек делает просто все для создания видимого спокойствия над всем тем хаосом, который он навел в МЮ своим присутствием.
Выгнал легенду, дающую результат, притащив мусор вроде вергорстов, выгнал достойнейшего вратаря, притащив дыру, накупил на пол миллиарда всякого неликвида из своего бывшего клуба, провалил ЛЧ, получает в АПЛ.
В составе у него «кудесники» мяча вроде Антони и Марсиаля(вообще загадка футбола, за что в принципе и для чего этот персонаж находится столько лет в Английском гранде).
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Только сегодня краем глаза видел новость, что кто-то из нашего хоккея употребил старую фразу гл. тренера Пэтриотс(команда НФЛ) Билла Беличека: "Статистика — для неудачников. Финальный счёт — для победителей".
Под данную реплику очень подходит.
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господи, надеюсь, доживу до того момента, когда Тен Хагу дадут пинка под зад из МЮ, и пусть вместе с собой забирает своего Онану и Антони нафиг. Пипец, аж злость берет, вратарь просто сливает команду, потому что уровню не соответствует, но нет, его ставят и ставят дальше по блату, бред же.
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зачем вратарь, который хорошо играет ногами, но пропускает дальние удары, которые летят в него? лучше уж пусть ногами вперёд в одно касание выбивает, а на ленточке чудеса творит
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Жалко его на самом деле. Потерял уверенность после глупых ошибок
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Походу у Онаны какой-то компромат на лысого.
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Ответ Евгений Кузнецов
Онана - классный вратарь! не может плохой вратарь дойти до финала ЛЧ видимо, что-то с психологией (или сильно успокоился, получив жирненький контракт в МЮ, или атмосфера в команде не та)
Может с хорошей защитой, которая была у Интера.
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Кукушка хвалит петуха
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Онана - классный вратарь! не может плохой вратарь дойти до финала ЛЧ

видимо, что-то с психологией (или сильно успокоился, получив жирненький контракт в МЮ, или атмосфера в команде не та)
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Ответ FunyaFun
Из-за него ты можешь лишиться работы, человек-дождя…
может в этом и смысл покупки Онаны)) может он давно мечтает свалить из Манчестера, но не хочет без неустойки))
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Ответ Montenegro Serbian
Может. Но какой в него сейчас выбор? Только публично поддержать игроков. У него сейчас на смену Онане никого сильнее нет. Если он скажет что Онана бестолочь дырявая, то лучше точно не станет, факт.
Поддержать игроков)
А почему не поддерживает Каземиро, Варана, Санчо? Он просто поддерживает своих сынков, которые играли у него в аяксе. Еще позорный спинер за 80 лямов из матча матч выходит на поле, будучи абсолютно непригодным
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Ответ Montenegro Serbian
Может. Но какой в него сейчас выбор? Только публично поддержать игроков. У него сейчас на смену Онане никого сильнее нет. Если он скажет что Онана бестолочь дырявая, то лучше точно не станет, факт.
выбор очевиден - второй вратарь. ему пора дать себя проявить. ты не можешь утверждать что "никого сильнее нет" пока не увидишь турка в деле.
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Дистрофик ты не за дырнану а за свое место переживай
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Может это говорит о качестве игры команды, а не только о вратаре?
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Ответ Montenegro Serbian
Может. Но какой в него сейчас выбор? Только публично поддержать игроков. У него сейчас на смену Онане никого сильнее нет. Если он скажет что Онана бестолочь дырявая, то лучше точно не станет, факт.
Есть турок Алтай, которого летом купили. Говорят на тренировках он проявляет себя лучше Онаны. В принципе заслужил шанс, тем более когда если не сейчас
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В этом показателе всегда лидируют вратари аутсайдеров, только потому что в их ворота больше всего наносят ударов... Рамсдейл до прихода в Арсенал дважды был лидером по сейвам в АПЛ, вначале с вылетевшим Борнмутом, затем с Шефилдом)
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Ответ FunyaFun
Из-за него ты можешь лишиться работы, человек-дождя…
Может. Но какой в него сейчас выбор? Только публично поддержать игроков. У него сейчас на смену Онане никого сильнее нет.
Если он скажет что Онана бестолочь дырявая, то лучше точно не станет, факт.
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Осталось только дождаться времен, когда трофеи будут вручать за статистику😆
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Ответ Wizard Harry
Какой изворотливый) Где надо - у него статистика. А где не надо - ошибки на игру не влияют😄 А у Антони какая статистика? У Решфорда? У Марсиаля? Человек делает просто все для создания видимого спокойствия над всем тем хаосом, который он навел в МЮ своим присутствием. Выгнал легенду, дающую результат, притащив мусор вроде вергорстов, выгнал достойнейшего вратаря, притащив дыру, накупил на пол миллиарда всякого неликвида из своего бывшего клуба, провалил ЛЧ, получает в АПЛ. В составе у него «кудесники» мяча вроде Антони и Марсиаля(вообще загадка футбола, за что в принципе и для чего этот персонаж находится столько лет в Английском гранде).
Не давал Роналду никакой результат, об этом только фанатики говорят, с этим результатным было 6 место, без него клуб только-только вставал на ноги с Сульшером и был вторым))

Можно сколько угодно осуждать Тен Хага за все остальные вещи, но Роналду он правильно выгнал, это не признают только очень недалекие люди))
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«Если вы хорошо проанализируете»
Да у нас тут 2 дня назад анализировали уже, что Онана лучший вратарь галактики, а потом он 2 гола пропустил, где мог просто брать мяч в руки. Спасибо за аналитику
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Ответ Tpy6kaMerlina
Онана выглядит как максимально неуверенный в себе вратарь, который случайно оказался в топ клубе (если по старинке считать МЮ топ клубом).
всё верно - если. мю давно не топклуб.
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Ответ Евгений Кузнецов
Онана - классный вратарь! не может плохой вратарь дойти до финала ЛЧ видимо, что-то с психологией (или сильно успокоился, получив жирненький контракт в МЮ, или атмосфера в команде не та)
Ливерпуль и с Кариусом в свое время в финале ЛЧ играл
Это же не значило и не значит что он топ вратарь
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МЮ этого сезона не поддается логики: особенно тем, кто играет в фентази и решил взять кого-нибудь из МЮ себе в состав. Тут надо идти от обратного: брать «героев» Онана, Магвайера - эти ребята будут заносить, в отличие от звезд Фернандеса и Решфорда.
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Остальные получается ещё хуже Бананы?
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Нравится твердолобость 4Хага. После Баварии скажет,что Мю вошёл в топ 4 в ЛЧ
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нафармил статистику против мусорных лутонов и шефилдов, так то все приличные соперники накидали маню по 3-4 мяча
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2-й по привозам? Видимо 1-й симулянт алисон
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Де Хея тоже вроде неплохим статистом был
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Есть маленькая ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Статистически Онана может быть сколько угодно хорош, но факты таковы, что на нем лежит 90% вины за слив еврокубков в этом сезоне.
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он до конца будет топить за онана даже если тот привезет пять голов в одном матче, иначе это будет означать что он ошибался, а он никогда этого не признает
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И ведь упрется, турку не даст время...
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Золотой Мяч господину Онане!
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Ага, зато в ЛЧ стабильно 3-4 вынимает и наошибался года на три вперёд для статы обычного кипера
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Лысый онана на Онану
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Сильный характер )А почему психологически слаб )В этом сезоне Мю пропускает в среднем 2 мяча )И ошибки этого товарища в половине матчей
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Точно он спит с ним
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Тен Хаг поставил олл-ин.
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Онана онанировал на всю эту статистику
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Ложь,наглая ложь и статистика
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Карюс где то хихикает 🤭
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