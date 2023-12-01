Эрик тен Хаг: «Онана – 2-й вратарь АПЛ по статистике. Он в порядке. У Андре были ошибки в ЛЧ, но у него сильный характер, он справится»
Эрик тен Хаг назвал Андре Онана одним из лучших вратарей АПЛ.
Голкипер «Манчестер Юнайтед» совершил несколько результативных ошибок в этом сезоне, в частности – две в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3).
«Если вы все хорошо проанализируете, то увидите, что Онана – второй вратарь в АПЛ по статистике. Он на втором месте по ожидаемым предотвращенным голам.
Он в порядке, но он понимает, что у него были ошибки в Лиге чемпионов. Но в целом за первые пять месяцев в клубе он показал себя хорошо.
Вы видели, как Онана реагирует на плохой матч, например, матч с «Баварией». С «Бернли» он сыграл потрясающе. У него сильный характер, он личность, и он с этим справится», – заявил тренер «Манчестер Юнайтед».
The Guardian отмечает, что Онана идет вторым по предотвращенным голам после ударов в створ (PSxG) – он предотвратил 3,7 гола. Лидирует по этому показателю Томас Камински из «Лутона» – +6,3.
Онана в старте до следующего привоза – конкурент поджимает. Хотя Тен Хаг списывает ошибки на гениальность Зиеша
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Где надо - у него статистика.
А где не надо - ошибки на игру не влияют😄
А у Антони какая статистика? У Решфорда? У Марсиаля?
Человек делает просто все для создания видимого спокойствия над всем тем хаосом, который он навел в МЮ своим присутствием.
Выгнал легенду, дающую результат, притащив мусор вроде вергорстов, выгнал достойнейшего вратаря, притащив дыру, накупил на пол миллиарда всякого неликвида из своего бывшего клуба, провалил ЛЧ, получает в АПЛ.
В составе у него «кудесники» мяча вроде Антони и Марсиаля(вообще загадка футбола, за что в принципе и для чего этот персонаж находится столько лет в Английском гранде).
Под данную реплику очень подходит.
видимо, что-то с психологией (или сильно успокоился, получив жирненький контракт в МЮ, или атмосфера в команде не та)
А почему не поддерживает Каземиро, Варана, Санчо? Он просто поддерживает своих сынков, которые играли у него в аяксе. Еще позорный спинер за 80 лямов из матча матч выходит на поле, будучи абсолютно непригодным
Если он скажет что Онана бестолочь дырявая, то лучше точно не станет, факт.
Можно сколько угодно осуждать Тен Хага за все остальные вещи, но Роналду он правильно выгнал, это не признают только очень недалекие люди))
Да у нас тут 2 дня назад анализировали уже, что Онана лучший вратарь галактики, а потом он 2 гола пропустил, где мог просто брать мяч в руки. Спасибо за аналитику
Это же не значило и не значит что он топ вратарь