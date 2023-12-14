Только «Антверпен» пропустил больше «МЮ» в ЛЧ. У «Селтика» и «Црвены Звезды» 15 пропущенных, как и у «Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Англия высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда Антверпен Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» вошел в четверку худших команд по игре в обороне.

Английский клуб под руководством тренера Эрика тен Хага пропустил 15 голов в 6 матчах на групповом этапе Лиги чемпионов. Во всех играх ворота «Манчестер Юнайтед» защищал голкипер Андре Онана.

По 15 мячей на групповой стадии главного еврокубка пропустили также «Црвена Звезда» и «Селтик». Хуже проявила себя только оборона «Антверпена», в ворота этого клуба было забито 17 голов.

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7 комментариев
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Тен Хааг позвонил вечером Хави и сказал спасибо за 2 гола Антверпену.
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Дайте Тен Хагу поработать и МЮ станет первым и по этому показателю тоже
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Каждая новость про тегу МЮ последние два дня - это дополнительный кирпич в стену безусловного признания Тен Хага лучшим тренером года. А то и лучшего тренера МЮ за век.
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Естественно у остальных то не было грандов в группе
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Как же заморали малолетки-глоры Кристины кукарекать про семьхага во всех новостях.
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Баварии пусть спасибо скажет, за то что играла в полноги
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