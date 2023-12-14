Только «Антверпен» пропустил больше «МЮ» в ЛЧ. У «Селтика» и «Црвены Звезды» 15 пропущенных, как и у «Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» вошел в четверку худших команд по игре в обороне.

Английский клуб под руководством тренера пропустил 15 голов в 6 матчах на групповом этапе . Во всех играх ворота « » защищал голкипер Андре Онана.

По 15 мячей на групповой стадии главного еврокубка пропустили также « » и « ». Хуже проявила себя только оборона «Антверпена», в ворота этого клуба было забито 17 голов.

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