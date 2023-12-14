Только «Антверпен» пропустил больше «МЮ» в ЛЧ. У «Селтика» и «Црвены Звезды» 15 пропущенных, как и у «Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» вошел в четверку худших команд по игре в обороне.
Английский клуб под руководством тренера Эрика тен Хага пропустил 15 голов в 6 матчах на групповом этапе Лиги чемпионов. Во всех играх ворота «Манчестер Юнайтед» защищал голкипер Андре Онана.
По 15 мячей на групповой стадии главного еврокубка пропустили также «Црвена Звезда» и «Селтик». Хуже проявила себя только оборона «Антверпена», в ворота этого клуба было забито 17 голов.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!