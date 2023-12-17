Тен Хаг перед «Ливерпулем»: «У меня всегда есть вера. Перед любой игрой я твердо убежден, что мы победим»

Эрик тен Хаг поделился мыслями о будущем «МЮ» и рассказал о вере в успех.

О скором приходе Джима Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед»

«Ничего не могу сказать об этом. Другие люди в клубе занимаются вопросами стратегического анализа, так что я просто жду. Я концентрируюсь на работе, которая заключается в том, чтобы показывать хорошую игру и развивать команду».

Об игре с « », в которой не сыграют Бруну Фернандеш, Харри Магуайр, Каземиро, Кристиан Эриксен и Лисандро Мартинес

«Я вижу мастерство, но нюанс заключается в том, что игроки должны доказывать его в матчах. Эта команда доказала [свой уровень] в определенных матчах, когда находилась под высоким давлением, но играла в хороший футбол. Мы высоко взлетали и низко падали. Команда должна быть более стабильной.

У меня всегда есть вера. Перед любой игрой я твердо убежден, что мы победим. Поэтому я буду готовить к этому команду и настраивать ее на победу. Почему? Потому что все основано на наших правилах и принципах, а также на нашем плане игры и твердой вере в качество моих игроков», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня, 17 декабря, « » в гостях сыграет против «Ливерпуля» в матче 17-го тура .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Ливерпуль» Клоппа забил больше победных на 90+, чем «МЮ» сэра Алекса. Переименуем Ферги-тайм?

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре