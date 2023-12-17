Тен Хаг перед «Ливерпулем»: «У меня всегда есть вера. Перед любой игрой я твердо убежден, что мы победим»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг поделился мыслями о будущем «МЮ» и рассказал о вере в успех.

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«Ничего не могу сказать об этом. Другие люди в клубе занимаются вопросами стратегического анализа, так что я просто жду. Я концентрируюсь на работе, которая заключается в том, чтобы показывать хорошую игру и развивать команду».

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«Я вижу мастерство, но нюанс заключается в том, что игроки должны доказывать его в матчах. Эта команда доказала [свой уровень] в определенных матчах, когда находилась под высоким давлением, но играла в хороший футбол. Мы высоко взлетали и низко падали. Команда должна быть более стабильной.

У меня всегда есть вера. Перед любой игрой я твердо убежден, что мы победим. Поэтому я буду готовить к этому команду и настраивать ее на победу. Почему? Потому что все основано на наших правилах и принципах, а также на нашем плане игры и твердой вере в качество моих игроков», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Сегодня, 17 декабря, «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Ливерпуля» в матче 17-го тура АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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22 комментария
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он больной или прикидывается?)
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Ну, чтобы не больше пяти
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Умом 7Хага не понять
Аршином общим не измерить
У МЮ особенная стать
7Хагу нужно только верить
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Ответ Нұржан
он блаженный..)
Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
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Ответ Мага Ахмедов
он больной или прикидывается?)
он блаженный..)
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Дураки тоже всегда думают что они не дураки
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На тренерское искусство лысого шарлатана рассчитывать не приходится - остаётся только вера в чудо🙏
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"Перед каждой игрой я твёрдо убеждён что выиграем"
ах вот почему волос не осталось
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Три хороших девочки – Люба, Надя, Верочка
Все мертвы! Их убили! Мы при этом были
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После 0-7 любой результат будет прогресс и несомненный итог "умелого" руководства ТХ, последовательно преодолевающего все преграды на пути к вершине.
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Соглашусь. "Копенгаген" же умудрились победить. Правда, дома. Теперь можно обыгрывать кого угодно.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
У когото есть Вера,у кого то Надежда, ну а кто то довольствуется Любовью
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Для ТХ это просто лучший шанс изменить ситуацию в такой непростой период , но для этого надо побеждать на Энфилде
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Прощай маэстро)))
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После матч посмотрим на тебя)
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Вера в Оренбурге осталась
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Ответ Нұржан
он блаженный..)
он брат Кононова.
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Ответ QWertY
А че он по твоему должен был сказать, ахмедова? Типа «мы проиграем ежже, я в этом убежден доон»?
Комментарий удален модератором
Ответ Мага Ахмедов
Комментарий удален модератором
А где я сказал, что ты чеченка, ахмедова?
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