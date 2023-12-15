Эрик тен Хаг: «У «МЮ» выйдет команда, уверенная в победе. Мы неплохо играли с «Ливерпулем» в прошлом году, нас разнесли только после перерыва – такого быть не должно»

Эрик тен Хаг вспомнил поражение «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7.

«В прошлом сезоне я не видел, чтобы мы были испуганы. Это неприятный опыт, но сейчас будет не то же самое. Мы начинаем со счета 0:0.

В прошлом году в первом тайме мы сыграли очень неплохо, нас разнесли только после перерыва, когда мы развалились. Такого не должно происходить, но и команда тогда была другая, с другими футболистами.

Мы не будем игнорировать это, но при этом уверены, что способны хорошо отыграть с начала и до конца. Мы должны биться, бороться. Мы подготовим игроков к победе.

Прошлый год – это прошлый год, он в прошлом. Что мы можем изменить, так это будущее. « », несомненно, играет хорошо, но у нас за последнее время было больше тяжелых матчей. Наши игроки доказали, что способны справляться с такой атмосферой, и в воскресенье их ждет новый вызов.

Мы выставим команду, готовую бороться, уверенную в победе», – сказал главный тренер « ».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре