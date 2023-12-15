Эрик тен Хаг: «У «МЮ» выйдет команда, уверенная в победе. Мы неплохо играли с «Ливерпулем» в прошлом году, нас разнесли только после перерыва – такого быть не должно»
Эрик тен Хаг вспомнил поражение «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7.
«В прошлом сезоне я не видел, чтобы мы были испуганы. Это неприятный опыт, но сейчас будет не то же самое. Мы начинаем со счета 0:0.
В прошлом году в первом тайме мы сыграли очень неплохо, нас разнесли только после перерыва, когда мы развалились. Такого не должно происходить, но и команда тогда была другая, с другими футболистами.
Мы не будем игнорировать это, но при этом уверены, что способны хорошо отыграть с начала и до конца. Мы должны биться, бороться. Мы подготовим игроков к победе.
Прошлый год – это прошлый год, он в прошлом. Что мы можем изменить, так это будущее. «Ливерпуль», несомненно, играет хорошо, но у нас за последнее время было больше тяжелых матчей. Наши игроки доказали, что способны справляться с такой атмосферой, и в воскресенье их ждет новый вызов.
Мы выставим команду, готовую бороться, уверенную в победе», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
понял, принял
😂 в 1 тайме была прелюдия
Билетов кстати не было еще в сентябре, одни абоны с непонятной историей от тикетинговых контор. И это невзирая на то, что будет открытие трибуны напротив Копа и под 60 тысяч мест
Ехать на Энфилд,с настолько деморализованной командой,самоубийство.
А ведь ещё и куча травм…
Дааа…
Может произойти что-то по настоящему ужасное…
Без шуток,я за свой Арсенал то переживаю,ведь ему скоро тоже ехать на Энфилд.
А мой любимый клуб сейчас,в куда более лучшей форме чем МЮ…
Не верю ни в ничью,ни уж тем более в победу МЮ.
Вопрос лишь в том,сколько забьёт Ливерпуль…