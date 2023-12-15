Эрик тен Хаг: «У «МЮ» выйдет команда, уверенная в победе. Мы неплохо играли с «Ливерпулем» в прошлом году, нас разнесли только после перерыва – такого быть не должно»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг вспомнил поражение «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7.

«В прошлом сезоне я не видел, чтобы мы были испуганы. Это неприятный опыт, но сейчас будет не то же самое. Мы начинаем со счета 0:0.

В прошлом году в первом тайме мы сыграли очень неплохо, нас разнесли только после перерыва, когда мы развалились. Такого не должно происходить, но и команда тогда была другая, с другими футболистами.

Мы не будем игнорировать это, но при этом уверены, что способны хорошо отыграть с начала и до конца. Мы должны биться, бороться. Мы подготовим игроков к победе.

Прошлый год – это прошлый год, он в прошлом. Что мы можем изменить, так это будущее. «Ливерпуль», несомненно, играет хорошо, но у нас за последнее время было больше тяжелых матчей. Наши игроки доказали, что способны справляться с такой атмосферой, и в воскресенье их ждет новый вызов.

Мы выставим команду, готовую бороться, уверенную в победе», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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36 комментариев
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Я вам гарантирую, что в начале матча счёт будет 0-0.
+79
0
+79
Ответ giant
Я вам гарантирую, что в начале матча счёт будет 0-0.
А я тебе зуб даю, что тот кто забьёт первым тот поведёт в счёте.
+19
-2
+17
Ответ Amalfitano
А я тебе зуб даю, что тот кто забьёт первым тот поведёт в счёте.
уверен, что победит тот, кто забьет больше соперника. скиньте.
+15
-1
+14
Конечно, отлично играли и тогда, и сейчас в ЛЧ. С таким тренером плохо играть невозможно.// Боксёр, который оказался в нокауте на 1-й минуте боя: "До первого пропущенного мной удара мы дрались с ним на равных".
+15
-1
+14
Тен Хаг - фанат Ливерпуля или Ман Сити. Иначе этот поток сознания не объяснить.
+14
-2
+12
То есть вас разнесли 7:0, но вы играли хорошо?
понял, принял
+11
0
+11
Ответ каток Третьяка
он же недакват... в каком месте игроки справлялись с давлением? в каком?
может с атмосферным? надо уточнить у него)
+11
0
+11
он же недакват... в каком месте игроки справлялись с давлением? в каком?
+10
0
+10
>нас разнесли только после перерыва
😂 в 1 тайме была прелюдия
+11
-1
+10
блин, что он к черту несёт...
+7
-1
+6
Для Ливерпуля не будет легкой игры, как бы там не ржали с 10Хага. Команда в небольшой игровой яме, Матипа нет, Роббо нет, Мака нет, Дарвин продолжает ломать перекладины и штанги. А это дерби, главная игра в АПЛ в сезоне, вернее одна из двух, если говорить об интересе болельщицкой массы всей Англии к матчу.
Билетов кстати не было еще в сентябре, одни абоны с непонятной историей от тикетинговых контор. И это невзирая на то, что будет открытие трибуны напротив Копа и под 60 тысяч мест
+5
0
+5
Ох,бедный Эрик Тен Хааг…
Ехать на Энфилд,с настолько деморализованной командой,самоубийство.
А ведь ещё и куча травм…
Дааа…
Может произойти что-то по настоящему ужасное…
Без шуток,я за свой Арсенал то переживаю,ведь ему скоро тоже ехать на Энфилд.
А мой любимый клуб сейчас,в куда более лучшей форме чем МЮ…
Не верю ни в ничью,ни уж тем более в победу МЮ.
Вопрос лишь в том,сколько забьёт Ливерпуль…
+4
0
+4
Это клиника
+3
0
+3
Ответ giant
Я вам гарантирую, что в начале матча счёт будет 0-0.
++) Мы Манчестер, а Манчестер -действующий обладатель ЛЧ и АПЛ!))...
+4
-1
+3
Мотивация из серии «не дадим им забить шестой»
+3
0
+3
Че? Неплохо играли ДО перерыва? То есть неплохо играли 50% от всего времени матча? И как может быть "неплохо" и "нас разнесли" в одном предложении? Если ВАС РАЗНЕСЛИ - значит Вы априори были плохи.
+4
-1
+3
Ответ Стахович
Тен Хааг и Хави два брата
И их сын Лукомский
+4
-1
+3
Надо показать пальцами в область висков, рассказать про концентрацию, философию, ДНК и попросить на трансферы еще 200 миллионов. А потом купить Бробби из Аякса.
+4
-1
+3
Ответ CyberUnited
Первый тайм бьл хорош, мю так на энфилде давно не играл. Но что произошло во втором непонятно, и как можно было пропустить 7 голов при xG 2.8 тоже непонятно.
Играл, и при Моуре, и при Оле.
+2
0
+2
Ответ каток Третьяка
он же недакват... в каком месте игроки справлялись с давлением? в каком?
В тренажерном зале
+2
0
+2
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Ответ Amalfitano
А я тебе зуб даю, что тот кто забьёт первым тот поведёт в счёте.
а я уверен,что тот кто больше забьет голов, того и объявят победителем матча!
+3
-1
+2
Ответ Aero377
уверен, что победит тот, кто забьет больше соперника. скиньте.
🤣🤣🤣🤣💯💯💯💯
+1
0
+1
Ответ Илья Банюк
а я уверен,что тот кто больше забьет голов, того и объявят победителем матча!
С козырей зашел. Не поспоришь.))
+2
-1
+1
чую, Эрик накаркает себе на новый рекорд
+1
0
+1
Эх, мечта Тен Хага, если бы матч был 45 минут, вот бы он показал. Он походу совсем в отчаянии
+1
0
+1
Ух... замотивировал. Только вопрос кого больше
+1
0
+1
Удивительный персонаж)
+1
0
+1
Первый тайм бьл хорош, мю так на энфилде давно не играл. Но что произошло во втором непонятно, и как можно было пропустить 7 голов при xG 2.8 тоже непонятно.
0
0
0
Ответ ta-tosha
Для Ливерпуля не будет легкой игры, как бы там не ржали с 10Хага. Команда в небольшой игровой яме, Матипа нет, Роббо нет, Мака нет, Дарвин продолжает ломать перекладины и штанги. А это дерби, главная игра в АПЛ в сезоне, вернее одна из двух, если говорить об интересе болельщицкой массы всей Англии к матчу. Билетов кстати не было еще в сентябре, одни абоны с непонятной историей от тикетинговых контор. И это невзирая на то, что будет открытие трибуны напротив Копа и под 60 тысяч мест
… и Жоты тоже нет, ко всему прочему
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Ответ giant
Я вам гарантирую, что в начале матча счёт будет 0-0.
Одно могу сказать точно, победитель заберёт 3 очка.
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