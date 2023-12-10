Фил Невилл: «Уровень «МЮ» на миллионы миль далек от необходимого для борьбы. «Тоттенхэм» обогнал «Юнайтед», а «Арсенал», «Сити» и «Ливерпуль» впереди последние 10 лет»
Фил Невилл критически высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.
Вчера «МЮ» крупно проиграл «Борнмуту» (0:3) на «Олд Траффорд» в матче 16-го тура АПЛ.
«Не думаю, что его [тен Хага] уволят. Мне кажется, в этом матче было все то же самое, что мы наблюдаем весь сезон. Три навеса – три гола, уровень игры далек от хорошего.
Матчи с «Ньюкаслом» и «Борнмутом», вероятно, ближе к тому, что мы видели весь сезон, чем неплохая игра с «Челси» в середине недели. Это, вероятно, выдающееся событие, потому что такое случалось не так часто.
Посмотрите на «Тоттенхэм» – они обогнали «Юнайтед». Что и говорить об «Арсенале», «Ман Сити» и «Ливерпуле», которые впереди «МЮ» последние 10 лет.
Они в миллионах миль от уровня, необходимого для борьбы [за трофеи]. Их нынешнее положение – это как раз то, где они должны быть в соответствии со своим уровнем», – сказал Невилл в эфире NBC Sports.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
МС - 9 попаданий в топ-3
Ливерпуль - 5
МЮ - 4
Арсенал - 3
Ну МС однозначно выше, Ливерпуль однозначно второй. Но ставить Арсенал выше МЮ за последние 10 лет странно. Челси доминировал больше чем обе команды на этом отрезке. Но Челси теперь за невылет борется.