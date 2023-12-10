Фил Невилл: «Уровень «МЮ» на миллионы миль далек от необходимого для борьбы. «Тоттенхэм» обогнал «Юнайтед», а «Арсенал», «Сити» и «Ливерпуль» впереди последние 10 лет»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Фил Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Борнмут Эрик тен Хаг Футбол

Фил Невилл критически высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

Вчера «МЮ» крупно проиграл «Борнмуту» (0:3) на «Олд Траффорд» в матче 16-го тура АПЛ.

«Не думаю, что его [тен Хага] уволят. Мне кажется, в этом матче было все то же самое, что мы наблюдаем весь сезон. Три навеса – три гола, уровень игры далек от хорошего.

Матчи с «Ньюкаслом» и «Борнмутом», вероятно, ближе к тому, что мы видели весь сезон, чем неплохая игра с «Челси» в середине недели. Это, вероятно, выдающееся событие, потому что такое случалось не так часто.

Посмотрите на «Тоттенхэм» – они обогнали «Юнайтед». Что и говорить об «Арсенале», «Ман Сити» и «Ливерпуле», которые впереди «МЮ» последние 10 лет.

Они в миллионах миль от уровня, необходимого для борьбы [за трофеи]. Их нынешнее положение – это как раз то, где они должны быть в соответствии со своим уровнем», – сказал Невилл в эфире NBC Sports.

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12 комментариев
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За последние 10 сезонов АПЛ:
МС - 9 попаданий в топ-3
Ливерпуль - 5
МЮ - 4
Арсенал - 3

Ну МС однозначно выше, Ливерпуль однозначно второй. Но ставить Арсенал выше МЮ за последние 10 лет странно. Челси доминировал больше чем обе команды на этом отрезке. Но Челси теперь за невылет борется.
+7
-3
+4
арсенал : что ,блть?
+2
-2
0
7 + 3 = Ten
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Родрис он фаер, ю дефенс ис террифайе
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Ответ Sans Skeleton
челси зимой отобьет все,что недобрало осенью.
6 потерянных очков к десятому дню зимы Челси уже добрал. Боюсь представить сколько потерянных очков они доберут ещё за зиму.
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Ответ bevooch
За последние 10 сезонов АПЛ: МС - 9 попаданий в топ-3 Ливерпуль - 5 МЮ - 4 Арсенал - 3 Ну МС однозначно выше, Ливерпуль однозначно второй. Но ставить Арсенал выше МЮ за последние 10 лет странно. Челси доминировал больше чем обе команды на этом отрезке. Но Челси теперь за невылет борется.
А не странно что - Арсенал и Ливерпуль их ( МЮ ) обогнали по игре , а голубая цистерна по продажными арбитрами?
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Ответ Sans Skeleton
челси зимой отобьет все,что недобрало осенью.
...и вползут в Чемпионшип.
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Ответ Artūras Grigas
Только вот - Арсенал и Ливерпуль их ( МЮ ) обогнали по игре , а голубая цистерна по продажными арбитрами.
Смешной малый
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