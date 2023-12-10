Фил Невилл: «Уровень «МЮ» на миллионы миль далек от необходимого для борьбы. «Тоттенхэм» обогнал «Юнайтед», а «Арсенал», «Сити» и «Ливерпуль» впереди последние 10 лет»

Фил Невилл критически высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

Вчера «МЮ» крупно проиграл « » (0:3) на «Олд Траффорд» в матче 16-го тура .

«Не думаю, что его [тен ] уволят. Мне кажется, в этом матче было все то же самое, что мы наблюдаем весь сезон. Три навеса – три гола, уровень игры далек от хорошего.

Матчи с « » и «Борнмутом», вероятно, ближе к тому, что мы видели весь сезон, чем неплохая игра с « » в середине недели. Это, вероятно, выдающееся событие, потому что такое случалось не так часто.

Посмотрите на «Тоттенхэм» – они обогнали «Юнайтед». Что и говорить об «Арсенале», «Ман Сити» и «Ливерпуле», которые впереди «МЮ» последние 10 лет.

Они в миллионах миль от уровня, необходимого для борьбы [за трофеи]. Их нынешнее положение – это как раз то, где они должны быть в соответствии со своим уровнем», – сказал Невилл в эфире NBC Sports.

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