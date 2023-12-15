Юрген Клопп: «Не нравятся заголовки о том, что «МЮ» не так хорош. Тен Хаг – тренер месяца, команда в форме. Что может идти не так? Счет 7:0 бывает лишь раз»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Эрик тен Хаг Футбол

Юрген Клопп поделился ожиданиями перед матчем против «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос о том, что ждет от «Манчестер Юнайтед» на фоне победы 7:0 над командой в прошлом сезоне.

«До матча мне не нравятся заголовки о том, что «Манчестер Юнайтед» не так хорош, потому что именно в этой игре они могут выложиться полностью.

Я не слежу за «Ман Юнайтед» достаточно внимательно, чтобы понять, в чем у них проблема.

Но я видел, что Эрик тен Хаг признан лучшим тренером в прошлом месяце. Я видел, что в прошлом месяце команда была в хорошей форме. Что может идти не так? Я не понимаю этого.

Счет 7:0 – странный результат, который случается раз в жизни.

Если такой результат кому-то и поможет в следующей игре, так это той команде, которая проиграла со счетом 0:7, а не команде, которая с этим счетом выиграла.

Если мы просто сыграем матч против исторического соперника на «Энфилде», это само по себе сделает игру особенной, и это то, что я хочу видеть – особенную игру», – сказал Юрген Клопп.

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14 комментариев
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Ответ Муканов Арманбек
Клопп имел ввиду что необязательно 7-0 победим,может подразумевал что есть счёта 8-0,9-0 и так далее
Или 10-0. Тогда 7 Хаг, наконец станет 10 Хагом))
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Все верно сказал, недавно Сити играл против Шпор итог 3-3
В отдельном взятом матче может случится все что угодно, сколько раз было, что одни давили всю игру, обстучали весь каркас ворот, одна контратака, единственный удар в створ, получите, распишитесь 0-1
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Клопп имел ввиду что необязательно 7-0 победим,может подразумевал что есть счёта 8-0,9-0 и так далее
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Какой же Клопп тролльный
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Лукавит, конечно, Юрген)
Успокаивает 7Хага)
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Лишь раз... в году
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Правильно, реально надоели эти разговоры до игры
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Это типа 7:0 это тот результат которого мы ожидаем. Вот 10:0 это норм
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Ответ oka79410
Лукавит, конечно, Юрген) Успокаивает 7Хага)
Конечно лукавит)
Но это стандартная практика у тренеров: похвалитт соперника.

Если сказать что Ливерпуль фаворит и что они МЮ жеппу на поле порвут, то конечно же только простимулируют соперника)
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Это типа 7:0 это тот результат которого мы ожидаем. Вот 10:0 это норм
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7:0 случается один раз в жизни, поэтому будет 8:0))) МЮ никакущий щас, к сожалению(
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А диванные эксперты считают, что Тен Хага уже надо списывать..
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Юрген, конечно, философ). Но для многих такой счёт многое решает навсегда. Совсем как в песне: "А если в землю лечь придётся, так это только раз.."
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