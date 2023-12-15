Юрген Клопп: «Не нравятся заголовки о том, что «МЮ» не так хорош. Тен Хаг – тренер месяца, команда в форме. Что может идти не так? Счет 7:0 бывает лишь раз»
Юрген Клопп поделился ожиданиями перед матчем против «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос о том, что ждет от «Манчестер Юнайтед» на фоне победы 7:0 над командой в прошлом сезоне.
«До матча мне не нравятся заголовки о том, что «Манчестер Юнайтед» не так хорош, потому что именно в этой игре они могут выложиться полностью.
Я не слежу за «Ман Юнайтед» достаточно внимательно, чтобы понять, в чем у них проблема.
Но я видел, что Эрик тен Хаг признан лучшим тренером в прошлом месяце. Я видел, что в прошлом месяце команда была в хорошей форме. Что может идти не так? Я не понимаю этого.
Счет 7:0 – странный результат, который случается раз в жизни.
Если такой результат кому-то и поможет в следующей игре, так это той команде, которая проиграла со счетом 0:7, а не команде, которая с этим счетом выиграла.
Если мы просто сыграем матч против исторического соперника на «Энфилде», это само по себе сделает игру особенной, и это то, что я хочу видеть – особенную игру», – сказал Юрген Клопп.
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В отдельном взятом матче может случится все что угодно, сколько раз было, что одни давили всю игру, обстучали весь каркас ворот, одна контратака, единственный удар в створ, получите, распишитесь 0-1
Успокаивает 7Хага)
Но это стандартная практика у тренеров: похвалитт соперника.
Если сказать что Ливерпуль фаворит и что они МЮ жеппу на поле порвут, то конечно же только простимулируют соперника)