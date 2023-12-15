Юрген Клопп: «Не нравятся заголовки о том, что «МЮ» не так хорош. Тен Хаг – тренер месяца, команда в форме. Что может идти не так? Счет 7:0 бывает лишь раз»

Юрген Клопп поделился ожиданиями перед матчем против «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер « » ответил на вопрос о том, что ждет от « » на фоне победы 7:0 над командой в прошлом сезоне.

«До матча мне не нравятся заголовки о том, что «Манчестер Юнайтед» не так хорош, потому что именно в этой игре они могут выложиться полностью.

Я не слежу за «Ман Юнайтед» достаточно внимательно, чтобы понять, в чем у них проблема.

Но я видел, что Эрик тен Хаг признан лучшим тренером в прошлом месяце. Я видел, что в прошлом месяце команда была в хорошей форме. Что может идти не так? Я не понимаю этого.

Счет 7:0 – странный результат, который случается раз в жизни.

Если такой результат кому-то и поможет в следующей игре, так это той команде, которая проиграла со счетом 0:7, а не команде, которая с этим счетом выиграла.

Если мы просто сыграем матч против исторического соперника на «Энфилде», это само по себе сделает игру особенной, и это то, что я хочу видеть – особенную игру», – сказал .

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