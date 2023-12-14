Пол Мерсон: «Ливерпуль» разорвет «МЮ» – 3:0. Команда тен Хага разобрана и даже в победных матчах с трудом добивалась своего»

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Пол Мерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» проиграет «Ливерпулю» со счетом 0:3.

«Люди постоянно говорят, что это большая игра, но так ли это на самом деле? Думаю, это самый простой прогноз на выходные: ожидаю, что «Ливерпуль» одержит достаточно комфортную победу.

Бруну Фернандеш дисквалифицирован, Люка Шоу, Рафаэля Варана и Харри Магуайра заменили из-за травм во время игры с «Баварией», так что ситуация для «Юнайтед» выглядит не очень хорошо.

Я скажу так: меня больше удивит ничья в матче «МЮ», чем если «Кристал Пэлас» наберет очки в игре с «Манчестер Сити». Вот насколько я уверен в победе «Ливерпуля».

Команда Эрика тен Хага в совершенно разобранном состоянии. У нее была свобода действий в матче с «Баварией», но она с треском провалилась. Перед этим она была абсолютно уничтожена дома «Борнмутом». И даже в победных матчах она с трудом добивалась своего.

Я жду, что «Ливерпуль» разорвет «МЮ» на части, ставлю на победу хозяев со счетом 3:0. Эрик тен Хаг просто отправит футболистов на поле. Я ничего не жду от «МЮ», он в этом сезоне недостаточно хорош. «Ливерпуль», напротив», лидирует в АПЛ и обязан побеждать, учитывая плотный предпраздничный график. Тем более впереди встреча с «Арсеналом», – сказал бывший нападающий «Арсенала».

«МЮ» и «Ньюкасл» – последние в ЛЧ. Хотя до них за 30 лет так проваливали лишь три команды АПЛ

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16 комментариев
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Клопп должен поступить мудро на благо всей Англии, не допустив крупного разгрома, чтоб Тен Хаг и дальше радовал публику.
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Ну а кто думал что в прошлый раз будет 7:0, поэтому вообще не удивлюсь минимальному поражению МЮ или низовой ничьей
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Ну допустим не 3-0, а 6-0, но в целом близко
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Ну кто ещё кинет камень в сторону МЮ?! Сейчас это так просто. А в бытность игроком Мерсон регулярно огребал от них, и даже не мог рта раскрыть в ту сторону.
И дело совсем не в очевидности происходящего, а в человеческом и футбольном благородстве.
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фаворит явно Ливерпуль
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3:0? Да я был бы рад, если бы нам забили всего 3
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мотивируют как могут, есть ли у непутевого красного брата самоуважение?
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Философия Тен Хага такая
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Должны выиграть у ливерпуля. Раздевалка не токсичная, игроки верят в тренера, Тен Хаг получает уроки после каждого матча, играют лучше в каждом матче со слов тренера ну и самое главное играют не места в таблице)
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Я, как фанат Ливерпуля, искренне надеюсь на ничью или победу Ливерпуля с отскоком. Чтобы 7хаг и дальше радовал своим доминированием в соседнем городе. Если разгром, то боюсь, что одним лысым в соседнем городе станет меньше.
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Ответ Птюч, Ёж.
интересно уберут Хага до Нового года?
Ливерпуль после этого матча вполне может это сделать. Тогда Тен Хага будут сравнивать с Жозе)
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Ответ LightWithin
Ну кто ещё кинет камень в сторону МЮ?! Сейчас это так просто. А в бытность игроком Мерсон регулярно огребал от них, и даже не мог рта раскрыть в ту сторону. И дело совсем не в очевидности происходящего, а в человеческом и футбольном благородстве.
А прикол, если МЮ выиграет? Что будет с лицами местных экспертов?
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