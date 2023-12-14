Пол Мерсон: «Ливерпуль» разорвет «МЮ» – 3:0. Команда тен Хага разобрана и даже в победных матчах с трудом добивалась своего»

Пол Мерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» проиграет «Ливерпулю» со счетом 0:3.

«Люди постоянно говорят, что это большая игра, но так ли это на самом деле? Думаю, это самый простой прогноз на выходные: ожидаю, что «Ливерпуль» одержит достаточно комфортную победу.

Бруну Фернандеш дисквалифицирован, Люка Шоу, Рафаэля Варана и Харри Магуайра заменили из-за травм во время игры с «Баварией», так что ситуация для « » выглядит не очень хорошо.

Я скажу так: меня больше удивит ничья в матче «МЮ», чем если « » наберет очки в игре с « ». Вот насколько я уверен в победе « ».

Команда Эрика тен в совершенно разобранном состоянии. У нее была свобода действий в матче с «Баварией», но она с треском провалилась. Перед этим она была абсолютно уничтожена дома «Борнмутом». И даже в победных матчах она с трудом добивалась своего.

Я жду, что «Ливерпуль» разорвет «МЮ» на части, ставлю на победу хозяев со счетом 3:0. Эрик тен Хаг просто отправит футболистов на поле. Я ничего не жду от «МЮ», он в этом сезоне недостаточно хорош. «Ливерпуль», напротив», лидирует в АПЛ и обязан побеждать, учитывая плотный предпраздничный график. Тем более впереди встреча с «Арсеналом», – сказал бывший нападающий «Арсенала».

«МЮ» и «Ньюкасл» – последние в ЛЧ. Хотя до них за 30 лет так проваливали лишь три команды АПЛ

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