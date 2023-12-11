Эрик Яхимович: «Грубые ошибки судей в пользу соперников «Динамо» стали трендом. Кому-то не нравится видеть бело-голубых на верхних строчках?»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Факел Эрик Яхимович Спорт-Экспресс Бителло Футбол

Эрик Яхимович назвал «трендом» судейские ошибки не в пользу «Динамо».

«Динамо» и «Факел» сыграли вничью (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ. На 79-й минуте матча судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота московской команды после того, как Фабиан Бальбуэна рукой отмахнулся от Андрея Менделя в ходе борьбы в штрафной площади. Максим Максимов реализовал 11-метровый и сравнял счет.

«Работа арбитра в матче «Факел» – «Динамо» произвела на меня крайне негативное впечатление. Удивил не только пенальти, о котором не сказал только ленивый. Удивила еще и непоследовательность. К примеру, Бителло весь матч жестоко били по ногам, при этом воронежцы получили за это лишь одну желтую карточку.

Допустим, этим арбитр обозначил некий «градус борьбы». Но почему тогда малейшее и случайное касание в штрафной площади «Динамо» привело к назначению пенальти?! Такое ощущение, что рефери только и ждал первого же контакта в штрафной гостей, чтобы показать на точку.

И самое главное, грубые и общепризнанные ошибки судей в пользу соперников «Динамо» стали трендом. Кому-то не нравится видеть бело-голубых на верхних строчках таблицы?» – сказал бывший защитник бело-голубых.

После 18 проведенных туров Мир РПЛ «Динамо» набрало 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. 

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16 комментариев
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Ответ Давид Agabekyan
Когда с Зенитом Макарова не удалили тоже топили? Пару игр выиграли и сразу заговоры искать начали
если ты берешь матчи Зенита и Динамо, почему судья дал вторую жёлтую Хорхе,в прошлом году почему судья не поставил пенальти в ворота Зенита в кубке,почему судья не дал жёлтую карточку игроку Зенита ,когда защитник Зенита откровенно скосил игрока Динамо,чтоб что то писать ,подумай лучше
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Ответ Давид Agabekyan
Когда с Зенитом Макарова не удалили тоже топили? Пару игр выиграли и сразу заговоры искать начали
Это ты здесь ищешь заговор с неудалением Макарова.
Здесь обсуждается ошибка Шафеева в игре Факел-Динамо.
Причëм здесь Зенит???
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Ответ elninjo_3
Объясни мне, как количество нарушений на игроке влияет на количество карточек? И у тебя и у Яхимовича в голове бардак?
количество и грубость нарушений должно влиять на количество карточек. вопрос не только в том, что нарушали именно на Бителло, но и нарушали одни и те же игроки, так как нарушения были примерно в одних и тех же зонах. И многие из тех фолов самостоятельно тянули на жк, что уж тут говорить про совокупность)
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да кому вы нужны
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Как спартаковцы, заговоры ищут.
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Вот именно, что кража судьей у Динамо двух очков в Воронеже это не одиночная ошибка, а часть тренда. Кукуляк, Иванов, Безбородов, Кукуян - их решения признаны ошибочными официально. Это только навскидку за этот год. Теперь этот вот в Воронеже, не многовато ли? При том, что в пользу Динамо судьи не ошибаются.
Можно играть лучше всех в футбол на поле, как Динамо Лички сейчас или Динамо Силкина-Воронина в свое время, а призовые места все равно распределяются в кабинетах.
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Ответ elninjo_3
Объясни мне, как количество нарушений на игроке влияет на количество карточек? И у тебя и у Яхимовича в голове бардак?
Ты вообще смотрел игру?
Никого так не били как Бителло.
Ни для кого не секрет ( кроме тебя) что, за повторные, идентичные нарушения дают Ж. К.
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