Эрик Яхимович: «Грубые ошибки судей в пользу соперников «Динамо» стали трендом. Кому-то не нравится видеть бело-голубых на верхних строчках?»

Эрик Яхимович назвал «трендом» судейские ошибки не в пользу «Динамо».

«Динамо» и «Факел» сыграли вничью (1:1) в 18-м туре Мир . На 79-й минуте матча судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота московской команды после того, как Фабиан Бальбуэна рукой отмахнулся от Андрея Менделя в ходе борьбы в штрафной площади. Максим Максимов реализовал 11-метровый и сравнял счет.

«Работа арбитра в матче « » – «Динамо» произвела на меня крайне негативное впечатление. Удивил не только пенальти, о котором не сказал только ленивый. Удивила еще и непоследовательность. К примеру, весь матч жестоко били по ногам, при этом воронежцы получили за это лишь одну желтую карточку.

Допустим, этим арбитр обозначил некий «градус борьбы». Но почему тогда малейшее и случайное касание в штрафной площади «Динамо» привело к назначению пенальти?! Такое ощущение, что рефери только и ждал первого же контакта в штрафной гостей, чтобы показать на точку.

И самое главное, грубые и общепризнанные ошибки судей в пользу соперников «Динамо» стали трендом. Кому-то не нравится видеть бело-голубых на верхних строчках таблицы?» – сказал бывший защитник бело-голубых.

После 18 проведенных туров Мир РПЛ « » набрало 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице.

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