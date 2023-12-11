«Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном». Сметанин о судействе
Андрей Сметанин недоволен судейством в последних матчах «Динамо».
«Динамо» и «Факел» сыграли вничью (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ. На 79-й минуте матча судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота московской команды после того, как Фабиан Бальбуэна рукой отмахнулся от Андрея Менделя в ходе борьбы в штрафной площади. Максим Максимов реализовал 11-метровый и сравнял счет.
«Лучший игрок матча в Воронеже в составе «Факела» – судья. Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном. Ужасное судейство в Сочи, левое удаление Карраскаля с «Зенитом», теперь этот пенальти из воздуха.
«Динамо» должно обратиться в РФС с вопросами, пусть разберутся. Иначе этот беспредел никогда не закончится», – сказал бывший вратарь бело-голубых.
После 18 проведенных туров Мир РПЛ «Динамо» набрало 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице.
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Сколько раз игроки Крыльев лупанули Зиньковского по ногам?! Судья вообще не свистел фолы на Спартаке.
Да и не одного спорного момента не было в матче. Но подсуживали конечно же Спартаку.