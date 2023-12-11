«Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном». Сметанин о судействе

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Факел Андрей Сметанин Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Сметанин недоволен судейством в последних матчах «Динамо».

«Динамо» и «Факел» сыграли вничью (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ. На 79-й минуте матча судья Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота московской команды после того, как Фабиан Бальбуэна рукой отмахнулся от Андрея Менделя в ходе борьбы в штрафной площади. Максим Максимов реализовал 11-метровый и сравнял счет.

«Лучший игрок матча в Воронеже в составе «Факела» – судья. Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном. Ужасное судейство в Сочи, левое удаление Карраскаля с «Зенитом», теперь этот пенальти из воздуха.

«Динамо» должно обратиться в РФС с вопросами, пусть разберутся. Иначе этот беспредел никогда не закончится», – сказал бывший вратарь бело-голубых.

После 18 проведенных туров Мир РПЛ «Динамо» набрало 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. 

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22 комментария
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Масоны ждали с 1976 года
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Ответ ЦСКА1960
Футбол Динамо настолько чемпионский, что не смогли обыграть Факел, забив больше одного?
зато два раза обыграли коней
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Люди в черном всю первую половину были подключены к Крыльям Советов. В 2/3 матчей все спорные моменты в пользу соперников, игроков Крыльев лупят по ногам - никаких наказаний, соперники играют руками ничего. В прошлом матче Крыльев против Спартака опять всё это было, но и сами Крылья в этот раз благодаря Солдатенкову и Евгеньеву провалили матч. Однако это не отменяет факта подсуживания Ку-ку- Яна в пользу Спартака.
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Ещё люди в чёрном ненавидят Клаудинью почему то
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Ответ ЦСКА1960
Футбол Динамо настолько чемпионский, что не смогли обыграть Факел, забив больше одного?
это футболом трудном было назвать. ты видел поле?
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Факел порет динаму 5 матчей подряд, не иначе, как воронежский админресурс в деле)))))
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что там чемпионского? пусть обыгрывают дальше зенит и Краснодар, чтобы помочь Спартаку выиграть чемпионат
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Ответ Edo Milanian
Масоны ждали с 1976 года
Это хорошая! Тонкая. Лови плюсик!
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Ответ samarskij-kuzmich
Люди в черном всю первую половину были подключены к Крыльям Советов. В 2/3 матчей все спорные моменты в пользу соперников, игроков Крыльев лупят по ногам - никаких наказаний, соперники играют руками ничего. В прошлом матче Крыльев против Спартака опять всё это было, но и сами Крылья в этот раз благодаря Солдатенкову и Евгеньеву провалили матч. Однако это не отменяет факта подсуживания Ку-ку- Яна в пользу Спартака.
🤡🤡🤡🤡🤡
Сколько раз игроки Крыльев лупанули Зиньковского по ногам?! Судья вообще не свистел фолы на Спартаке.
Да и не одного спорного момента не было в матче. Но подсуживали конечно же Спартаку.
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