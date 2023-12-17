ЦСКА может продать Кучаева зимой. Контракт хавбека – до июня 2024-го

Константин Кучаев может покинуть ЦСКА в ближайшее трансферное окно.

Армейцы предпочтут продать 25-летнего хавбека зимой, чем отпустить его бесплатно в июне, когда истекает срок его контракта, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, готов продлить соглашение, но , у которого дефицит игровой практики, пока не дал четкого ответа.

Несколько клубов Мир следят за ситуацией вокруг полузащитника и заинтересованы в его подписании.

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