ЦСКА может продать Кучаева зимой. Контракт хавбека – до июня 2024-го
Константин Кучаев может покинуть ЦСКА в ближайшее трансферное окно.
Армейцы предпочтут продать 25-летнего хавбека зимой, чем отпустить его бесплатно в июне, когда истекает срок его контракта, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, ЦСКА готов продлить соглашение, но Кучаев, у которого дефицит игровой практики, пока не дал четкого ответа.
Несколько клубов Мир РПЛ следят за ситуацией вокруг полузащитника и заинтересованы в его подписании.
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