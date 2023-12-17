Агент Роши об интересе «Трабзонспора»: «В зимнее трансферное окно все возможно, но Виллиан очень счастлив в ЦСКА»

Представитель Виллиана Роши оценил вероятность его перехода в «Трабзонспор».

Сообщалось об интересе турецкого клуба к защитнику .

«В зимнее трансферное окно все возможно. Но Виллиан очень счастлив в ЦСКА. Только хорошее предложение для него и для клуба может заставить его уйти правильно.

На данный момент у нас нет никаких предложений по Виллиану. Несколько клубов следят за игроком, но пока ничего серьезного нет», — сказал менеджер агентства Sferico Sportsand Management.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре