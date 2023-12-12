Масалитин о ЦСКА: «Это не «Ман Сити», чтобы два состава иметь, но народа много – куда еще покупать? Есть золотая молодежь, которой не пользуются, не хватает мотивации и физических кондиций, значит»

Валерий Масалитин недоволен результатами ЦСКА в осенней части сезона.

После 18 туров красно-синие занимают 8-е место в турнирной таблице Мир , набрав 28 очков.

«Промежуточные итоги сезона для ЦСКА не особо хорошие. Середина таблицы, восьмое место. На выход по трансферам сработали здорово, за хорошие деньги отдали Медину и Карраскаля. Но у ЦСКА есть золотая молодежь, которой не пользуются. У нас в свое время было 13-14 игроков основного состава. ЦСКА – это не « », чтобы иметь два состава. Но если посмотреть, то народа-то много! Все ведь нормально. Куда еще кого-то покупать? В середине перебор даже. Кучаев только стал неконкурентоспособен.

Значит, у ЦСКА не хватает мотивации и физических кондиций. Не понимаю, почему так происходит. Команда очень много пропускает, а те, кто претендует на высокие места, не может много пропускать. Видимо, мотивация у команды снизилась после второго места и победы в Кубке в прошлом сезоне. Кто-то уже посчитал, что он незаменимый, снизил к себе требования. Восьмое место – разочарование. И ведь это по игре, победы каждый раз уплывают. Почему это вообще творится? Почему ЦСКА не умеет контролировать игру, держать мяч? Каждую игру одно и то же», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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