Масалитин о ЦСКА: «Это не «Ман Сити», чтобы два состава иметь, но народа много – куда еще покупать? Есть золотая молодежь, которой не пользуются, не хватает мотивации и физических кондиций, значит»

Теги ЦСКА Манчестер Сити премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Масалитин Константин Кучаев Футбол

Валерий Масалитин недоволен результатами ЦСКА в осенней части сезона.

После 18 туров красно-синие занимают 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков.

«Промежуточные итоги сезона для ЦСКА не особо хорошие. Середина таблицы, восьмое место. На выход по трансферам сработали здорово, за хорошие деньги отдали Медину и Карраскаля. Но у ЦСКА есть золотая молодежь, которой не пользуются. У нас в свое время было 13-14 игроков основного состава. ЦСКА – это не «Манчестер Сити», чтобы иметь два состава. Но если посмотреть, то народа-то много! Все ведь нормально. Куда еще кого-то покупать? В середине перебор даже. Кучаев только стал неконкурентоспособен. 

Значит, у ЦСКА не хватает мотивации и физических кондиций. Не понимаю, почему так происходит. Команда очень много пропускает, а те, кто претендует на высокие места, не может много пропускать. Видимо, мотивация у команды снизилась после второго места и победы в Кубке в прошлом сезоне. Кто-то уже посчитал, что он незаменимый, снизил к себе требования. Восьмое место – разочарование. И ведь это по игре, победы каждый раз уплывают. Почему это вообще творится? Почему ЦСКА не умеет контролировать игру, держать мяч? Каждую игру одно и то же», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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3 комментария
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С чего вдруг взяли, что нынешняя молодежь ЦСКА золотая?
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Ответ seversever
Тренера ЦСКА не хватает, состав вполне способный показывать как минимум интересный футбол, а он строит крепости и убивает клуб своими трансферными решениями и решениями по комплектации состава. 28 очков до перерыва - это худший результат для ЦСКА за последние 15 лет (если я все правильно посчитал). Федотов вредитель, Оренбург после него в ФНЛ оказался, сейчас Сочи туда же уйдут, потому что после него остается только выжженная земля.
Да-да, это Федотов виноват в том, что Сочи на дно стремится, а не Ротенберги, которые после него назначали Хохлова и Точилина
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