«Атлетико» проиграл 3 матча подряд в гостях в Ла Лиге впервые за 2 года
«Атлетико» проиграл на выезде «Атлетику» (0:2) в 17-м туре чемпионата Испании.
Мадридцы потерпели в Ла Лиге три поражения подряд в гостях впервые с декабря 2021 года.
Также при главном тренере Диего Симеоне у «Атлетико» такое случалось в апреле 2012-го.
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