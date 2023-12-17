«Атлетико» проиграл 3 матча подряд в гостях в Ла Лиге впервые за 2 года

«Атлетико» проиграл на выезде «Атлетику» (0:2) в 17-м туре чемпионата .

Мадридцы потерпели в Ла Лиге три поражения подряд в гостях впервые с декабря 2021 года.

Также при главном тренере у «Атлетико» такое случалось в апреле 2012-го.

«Барса» опередила «Атлетико» в таблице Ла Лиги, сыграв на матч больше

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