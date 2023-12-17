«Атлетико» проиграл 3 матча подряд в гостях в Ла Лиге впервые за 2 года

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

«Атлетико» проиграл на выезде «Атлетику» (0:2) в 17-м туре чемпионата Испании.

Мадридцы потерпели в Ла Лиге три поражения подряд в гостях впервые с декабря 2021 года.

Также при главном тренере Диего Симеоне у «Атлетико» такое случалось в апреле 2012-го.

«Барса» опередила «Атлетико» в таблице Ла Лиги, сыграв на матч больше

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полностью заслуженная победа Атлетика, были на голову сильнее Атлетико.

Гол Нико Вильямса просто красота, к обязательному просмотру.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий