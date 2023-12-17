«Барса» опередила «Атлетико» в таблице Ла Лиги, сыграв на матч больше. Лидирующая «Жирона» может оторваться от «блауграны» на 9 очков

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жирона Футбол

«Барселона» опередила «Атлетико» в турнирной таблице Ла Лиги.

В 17-м туре мадридская команда потерпела поражение от «Атлетика» (0:2), а каталонцы сыграли вничью с «Валенсией» (1:1).

После сегодняшнего игрового дня «блауграна» вышла на 3-ю строчку в таблице чемпионата Испании, обогнав «матрасников» – эти команды набрали 35 и 34 очка соответственно. 

Первое место занимает «Жирона», набравшая 41 балл, вторым идет «Реал» с 39 очками. Они, как и «Атлетико», провели на одну игру меньше, чем «Барселона».

В воскресенье «сливочные» сыграют с «Вильярреалом», а «Жирона» встретится с «Алавесом» в понедельник и в случае победы оторвется от «Барсы» на 9 очков.

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28 комментариев
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МЫ НА ПОЛПУТИ
К ВОЗВРАЩЕНИЮ ВЕЛИКОЙ «барсы». МЫ НА ПОЛПУТИ К АБСОЛЮТНОМУ УСПЕХУ
+36
-9
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Валенсия потеряла очки
+26
-7
+19
Мне кажется, что Гиу смотрелся бы лучше, чем Левандовски. Жаль, что Хави этого не понимает. На былых заслугах в футболе не победишь - нужно давать шанс новому поколению. Надеюсь, Витор Роке исправит ситуацию. Главное, чтобы уже не было поздно и Хави ему доверял.
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Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Валенсия
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-3
+11
Везение прошлого сезона закончилось, когда клуб набирал очки, побеждая с минимальным счётом. Хави не уровень Барселоны, не хватает опыта, это видно даже по его высказываниям.
+7
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Ответ сларк
МЫ НА ПОЛПУТИ К ВОЗВРАЩЕНИЮ ВЕЛИКОЙ «барсы». МЫ НА ПОЛПУТИ К АБСОЛЮТНОМУ УСПЕХУ
ну хотя бы помоются в Валенсии, иначе следующий матч домашний
+6
0
+6
Ответ Tristan...
Думаешь меренги на это дадут нормальный ответ? Приведу пример - финал ЛЧ 2022: Ливерпуль 23 удара, 9 в створ. Реал 3 удара, 1 в створ. Для них это было супер доминационной игрой в исполнении Реала
А Пике говорил, что о победах Реала в лч все забывают на следующий день. Приятно, что болельщики Барселоны отслеживают и анализируют.
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Ответ Iamliam
Роман, slark, Реал в душе, самые главные фанаты Барсы)) Ни одного матча не пропускают) Народ, жалуйтесь на мультиаккаунтинг для этих персонажей! Кажется это один и тот же человек.
подай на них в суд!🤡
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+4
Ответ kaka10
ну хотя бы помоются в Валенсии, иначе следующий матч домашний
Мытые - немытые
1:1
+4
-1
+3
Журналист Микель Бласкес: "У тебя есть Марк Гиу в хорошей форме, но ты решаешь сделать ставку на Левандовски из-за страха расстроить его заменой. Непонятно, почему Хави продолжает концентрироваться на иерархии, а не на результативности. Видя отсутствие голов, молодой игрок заслуживает игровых минут".
+3
-1
+2
Кризиса нет, всё под контролем, это даже не отрицательный подъём, а положительный!
+2
-2
0
Роман, slark, Реал в душе, самые главные фанаты Барсы)) Ни одного матча не пропускают)
Народ, жалуйтесь на мультиаккаунтинг для этих персонажей! Кажется это один и тот же человек.
+5
-5
0
Хороший по качеству матч, особенно второй тайм, реализацию нужно подтянуть, не допустимо выходы один на один не реализовывать.
+1
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0
Ответ Tristan...
Я не имею отношения к его словам. Но приятно, что болельщики Реала понят его высказывания
О том и речь. Ты не имеешь никакого отношения к его словам, напротив, ты их опровергаешь. Респект, брат.
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Ответ 72bp4cq2tr
подай на них в суд!🤡
хахахахаах )
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