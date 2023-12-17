«Барса» опередила «Атлетико» в таблице Ла Лиги, сыграв на матч больше. Лидирующая «Жирона» может оторваться от «блауграны» на 9 очков

«Барселона» опередила «Атлетико» в турнирной таблице Ла Лиги.

В 17-м туре мадридская команда потерпела поражение от «Атлетика» (0:2), а каталонцы сыграли вничью с «Валенсией» (1:1).

После сегодняшнего игрового дня «блауграна» вышла на 3-ю строчку в таблице чемпионата , обогнав «матрасников» – эти команды набрали 35 и 34 очка соответственно.

Первое место занимает « », набравшая 41 балл, вторым идет « » с 39 очками. Они, как и « », провели на одну игру меньше, чем « ».

В воскресенье «сливочные» сыграют с «Вильярреалом», а «Жирона» встретится с «Алавесом» в понедельник и в случае победы оторвется от «Барсы» на 9 очков.

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