Симеоне пошутил о Хави с судьей на игре с «Барсой»: «Покажите ему желтую, иначе он не замолчит»

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Диего Симеоне судьи ахахаха Футбол

Диего Симеоне пошутил о Хави в разговоре с резервным судьей.

После начала матча 15-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Атлетико» (1:0) тренеры начали общаться в шутливом тоне и привлекли к обсуждениям резервного арбитра.

На камеры программы El Día Después на канале Movistar Plus+ попал один из таких эпизодов. Симеоне с улыбкой обратился к резервному арбитру: «Вы должны показать ему желтую, иначе он не замолчит. Он никогда не молчит». После этого они рассмеялись.

В тот момент Хави просил судей показать желтую карточку игроку «Атлетико». Когда арбитры не отреагировали на его требования, Хави сказал: «В конце концов я ничего не получил».

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13 комментариев
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Хави в ответ судье: «Вы должны показать желтую Симеоне иначе он опять начнёт хвататься за свои huevos»
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Ответ GuruFutbola
Симеоне норм мужик, не как куколд по соседству в городе
Зачем нам твои воспоминания о твоем визите в Мадрид?
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На СпортС Хави бы не прижился, банили б всегда
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Мне Хави кажется страшным занудой, он очень много говорит, прямо очень. За время того, как он был игроком, всё это оставалось в тени.
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Ответ Quinlan Scott
Зачем нам твои воспоминания о твоем визите в Мадрид?
интересно, про кого это оно? Неужели про Анчелотти?
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Ответ Мадина Уйгурова
Хави в ответ судье: «Вы должны показать желтую Симеоне иначе он опять начнёт хвататься за свои huevos»
интересная мадина)
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Ответ ljolik888
В каждой шутке есть доля правды!
не в каждой!
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Ответ Purp
Мне Хави кажется страшным занудой, он очень много говорит, прямо очень. За время того, как он был игроком, всё это оставалось в тени.
Не сказать что оставалось в тени. Все ведь помнят и до сих пор шутят, про длину травы, про полив, про полив в определенной зоне, про ветер и т.п
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