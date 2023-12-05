Симеоне пошутил о Хави с судьей на игре с «Барсой»: «Покажите ему желтую, иначе он не замолчит»

Диего Симеоне пошутил о Хави в разговоре с резервным судьей.

После начала матча 15-го тура между «Барселоной» и « » (1:0) тренеры начали общаться в шутливом тоне и привлекли к обсуждениям резервного арбитра.

На камеры программы El Día Después на канале Movistar Plus+ попал один из таких эпизодов. Симеоне с улыбкой обратился к резервному арбитру: «Вы должны показать ему желтую, иначе он не замолчит. Он никогда не молчит». После этого они рассмеялись.

В тот момент Хави просил судей показать желтую карточку игроку «Атлетико». Когда арбитры не отреагировали на его требования, сказал: «В конце концов я ничего не получил».

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