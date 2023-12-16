«Спартак» стал лишь небольшой занозой в карьере Эмери. Видимо, игроки заслуживали Карпина, не больше». Зарема о словах Реброва про Унаи
Зарема Салихова прокомментировала слова Артема Реброва об Унаи Эмери.
Бывший вратарь «Спартака» так объяснил неудачи испанского специалиста во главе красно-белых: «Мне кажется, ему проще со средней командой».
«Прогиб Реброва перед Карпиным засчитан, ха-ха. В ситуации с Эмери проиграл только «Спартак», упустив талантливого тренера, и игроки, которые так и ничего не поняли. Даже спустя годы не сделали правильные выводы. Видимо, они реально заслуживали такого тренера, как Карпин, не больше.
В тренерской карьере Эмери «Спартак» стал лишь небольшой занозой. Извлек опыт и пошел дальше с высоко поднятой головой», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.
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Блин, здорово все-таки, что такие клоуны есть в российском футболе.