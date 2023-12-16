«Спартак» стал лишь небольшой занозой в карьере Эмери. Видимо, игроки заслуживали Карпина, не больше». Зарема о словах Реброва про Унаи

Зарема Салихова прокомментировала слова Артема Реброва об Унаи Эмери.

Бывший вратарь « » так объяснил неудачи испанского специалиста во главе красно-белых: «Мне кажется, ему проще со средней командой».

«Прогиб Реброва перед засчитан, ха-ха. В ситуации с проиграл только «Спартак», упустив талантливого тренера, и игроки, которые так и ничего не поняли. Даже спустя годы не сделали правильные выводы. Видимо, они реально заслуживали такого тренера, как Карпин, не больше.

В тренерской карьере Эмери «Спартак» стал лишь небольшой занозой. Извлек опыт и пошел дальше с высоко поднятой головой», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре