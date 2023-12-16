«Спартак» стал лишь небольшой занозой в карьере Эмери. Видимо, игроки заслуживали Карпина, не больше». Зарема о словах Реброва про Унаи

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Валерий Карпин Унаи Эмери Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала слова Артема Реброва об Унаи Эмери.

Бывший вратарь «Спартака» так объяснил неудачи испанского специалиста во главе красно-белых: «Мне кажется, ему проще со средней командой». 

«Прогиб Реброва перед Карпиным засчитан, ха-ха. В ситуации с Эмери проиграл только «Спартак», упустив талантливого тренера, и игроки, которые так и ничего не поняли. Даже спустя годы не сделали правильные выводы. Видимо, они реально заслуживали такого тренера, как Карпин, не больше.

В тренерской карьере Эмери «Спартак» стал лишь небольшой занозой. Извлек опыт и пошел дальше с высоко поднятой головой», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна. 

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21 комментарий
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Заремушка в точку в этот раз
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тут я с ней полностью согласен. паспортисты даже сейчас ничего не поняли
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После Спартака Эмери долго отмывал обувь
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Эмери человек который вписал себя в историю футбола, человек добившийся уникального достижения. Да может он и не брал 100500 ЛЧ, но он добился того что не удавалось никому и врядли удасться, и его достижение сложно назвать случайностью или везением. И какие то никчемыши лимитчики чет там пованивают про него, это просто нелепо.
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Зарема как сломанные часы. Дважды в день показывает правильное время)
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А ведь права!
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мне тоже показалось что ребров очень мягко про карпина сказал и точно не всё
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Зарема как всегда хороша задним числом
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Абаскаль как раз соответствует уровню Спартака, тоже испанец, да не тот...
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Это не игроки, просто тупые бревна
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Что ж, Зарема права. А Ребров в этой истории выглядит, мягко говоря, не комильфо. Это тот момент, когда умнее было бы промолчать. С другой стороны, Федун пошёл тогда на поводу у Карпина и не препятствовал увольнению Эмери.
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Ахаха.

Блин, здорово все-таки, что такие клоуны есть в российском футболе.
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По факту. Даже удивительно
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эмери тренеришка, сильнее конечно, всех, тех,что были в спартаке до него и после, за исключением олега иваныча,но все же, дядька приехал работать,первый раз,за границу,да еще куда,в великий и могучий,где давление,раз так в сто выше чем в севилье или валенсии
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Я надеюсь, что Ребров, после этой своей статьи-высера, кусает локти. Иначе он точно безнадёжен как человек.
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Ухаха, ждём заявлений - Спартак недостоин моего семейства и цвбп!)) Все чаще мадам мочит КБ
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Ребров,Глушаков плетут интриги внутри коллектива, сплавляют тренеров. В Спартаке в последнте годы постоянно скандалы, интриги, а результата нет
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