«Эмери в шутку встал на колени перед Макгиди и как бы умоляюще сказал: «Пожалуйста, подай угловой хорошо». Нам казалось, что это всерьез: «Что это за цирк вообще». Ребров о тренере

Артем Ребров рассказал о поведении Унаи Эмери в «Спартаке».

«Когда он только ушел, мне казалось, проблема в его мягкости. Что использовал только метод пряника, а наших надо бы почаще кнутом.

Это действительно так, но дело не только в кнуте. Мне еще явно не хватало житейского опыта, чтобы понять приемы тренера.

Например, был очень интересный случай. не мог подать угловой так, как просил Эмери. И Унаи, очевидно, чтобы расслабить его, чтобы разрядить обстановку, в шутку встал на колени, соединил ладони и как бы умоляюще сказал: «Эйден, пожалуйста, подай угловой хорошо».

Сейчас, когда много с кем поработал, когда увидел все с другого ракурса, прекрасно понимаю, что это было. А тогда мне и всем остальным казалось, что это всерьез. Что тренер встал на колени и умоляет игрока подать угловой. Ну и отношение команды сразу: «Что это за цирк вообще».

Да, наверное, это проблема Эмери, что футболисты его не поняли и что шутки не работали. Думаю, он тоже получил опыт: надо четко понимать, что люди правильно считывают посыл. Иначе ничего хорошего не будет», – отметил экс-вратарь « » в своем блоге на Sports.ru.

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