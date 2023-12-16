«Эмери в шутку встал на колени перед Макгиди и как бы умоляюще сказал: «Пожалуйста, подай угловой хорошо». Нам казалось, что это всерьез: «Что это за цирк вообще». Ребров о тренере

Теги Спартак Артем Ребров Эйден Макгиди Астон Вилла премьер-лига Россия премьер-лига Англия Унаи Эмери Футбол

Артем Ребров рассказал о поведении Унаи Эмери в «Спартаке».

«Когда он только ушел, мне казалось, проблема в его мягкости. Что использовал только метод пряника, а наших надо бы почаще кнутом.

Это действительно так, но дело не только в кнуте. Мне еще явно не хватало житейского опыта, чтобы понять приемы тренера.

Например, был очень интересный случай. Эйден Макгиди не мог подать угловой так, как просил Эмери. И Унаи, очевидно, чтобы расслабить его, чтобы разрядить обстановку, в шутку встал на колени, соединил ладони и как бы умоляюще сказал: «Эйден, пожалуйста, подай угловой хорошо».

Сейчас, когда много с кем поработал, когда увидел все с другого ракурса, прекрасно понимаю, что это было. А тогда мне и всем остальным казалось, что это всерьез. Что тренер встал на колени и умоляет игрока подать угловой. Ну и отношение команды сразу: «Что это за цирк вообще».

Да, наверное, это проблема Эмери, что футболисты его не поняли и что шутки не работали. Думаю, он тоже получил опыт: надо четко понимать, что люди правильно считывают посыл. Иначе ничего хорошего не будет», – отметил экс-вратарь «Спартака» в своем блоге на Sports.ru.

Почему Эмери не справился со «Спартаком»? Колонка Артема Реброва

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какими же убогими надо быть, чтобы слить тренера, который не пытался строить из себя жесткача и самодура, а наооборот позитивно относился к тренировочному процессу
+156
-3
+153
Сейчас бы Спартаку что-то о цирке говорить
+95
-6
+89
Не все тоже понимали, что за фетиш такой у Реброва, как целовать штанги
+73
-1
+72
Может вы просто тупые и наглые холуи, которых за такую з/п еще надо и бить, а не Эмери мягкий?
+32
-1
+31
Слишком продвинутый тренер для того коллектива. Эмери - либеральный новатор-тактик, воспринимающий самоотдачу и понимание его запросов игроками как нечто само собою разумеющееся, а не авторитарный мотиватор.
+28
-1
+27
Ответ QWertY
Какими же убогими надо быть, чтобы слить тренера, который не пытался строить из себя жесткача и самодура, а наооборот позитивно относился к тренировочному процессу
Так если они не понимали каких то базовых вещей как в этом примере, о чем говорить. Получили то что заслужили в итоге.
+17
0
+17
Ответ QWertY
Какими же убогими надо быть, чтобы слить тренера, который не пытался строить из себя жесткача и самодура, а наооборот позитивно относился к тренировочному процессу
Ну глупенькие они, думали псих приехал со своим терапевтов
+16
0
+16
Эмери может нравится, может нет, но это очень крепкий и хороший тренер. А Ребров и как вратарь дыра и интервью показывает отлично, что как человек недалекий, так еще и откровенно говоря человек говно. Можно быть не очень умным человеком, но вести себя +- нормально, но к Реброву это не относится.
+21
-5
+16
и эти люди считали себя топами? Их умолять надо угловой нормально подать
+8
0
+8
Ответ Galaktika
Не все тоже понимали, что за фетиш такой у Реброва, как целовать штанги
Никто кроме него и не понимал.
+9
-1
+8
Ответ Саша Пушкин
Никто кроме него и не понимал.
Да и сейчас не понимают.
+7
0
+7
там в этом цирке, походу Эмери адекватным то и был... если у вас трехтуровых не хватает серого вещества, чтоб такие очевидные вещи анализировать....
+6
0
+6
А оказалось что цирк это вы…
+5
0
+5
Вратаришка опозорился и делает вид что не замечает этого, лучше бы удалил свой высер
+5
-1
+4
Не понимали они, ага, как будто сейчас понимают. Как были буратинами, так ими и остались.
+4
0
+4
да, действительно сразу понимаешь, что тренер всерьёз на колени становится и просит подать угловой, icq - 14
+3
0
+3
Ответ seppblatter@mail.ru
Может вы просто тупые и наглые холуи, которых за такую з/п еще надо и бить, а не Эмери мягкий?
Не бить, а условный Беломор лопатами копать
+2
0
+2
Время расставило всё на свои места
+2
0
+2
Какой же он ...неумный. Несмотря на учебу и ТД. Стыд
+2
0
+2
зачем весь сор выносить из избы и все рассказывать?
+4
-2
+2
У Макгиди почти сотня матчей за сборную, удивительно
+2
0
+2
Ребров просто без юмора человек и скорее всего, ничем не запомнится в истории
+5
-3
+2
Интересно,что такихе слабые по меркам РПЛ футболистов как: Ракитич,Гамейро,Бакка,Крыховяк,Кавани,Ди Мария и другие не считали работу Эмери цирком. А наши великие Ребров и Дзюба считали так. Кто прав?
+1
0
+1
Надо же, только что в "Валенсии" все шутки работали и команда Эмери трижды подряд приходила третьей в чемпионате сразу за величайшей "Барсой" в истории и "Реалом", устанавливавшим рекорд всех времен в лиге по результативности. В борьбе с отлично подготовленными "Севильей", "Вильярреалом", "Атлетико" и т.д., привозя им еще очков по 10 отрыва.
Какой посыл вам еще был нужен, чтобы понять что пришел топ-тренер?
+1
0
+1
тяжело умному среди балбесов
+1
0
+1
Ответ Galaktika
Не все тоже понимали, что за фетиш такой у Реброва, как целовать штанги
Целовать шланги
+1
-1
0
Ответ Олег Акимов
Целовать шланги
это у бывшей хозяйки фетиш)
0
0
0
Ответ QWertY
Какими же убогими надо быть, чтобы слить тренера, который не пытался строить из себя жесткача и самодура, а наооборот позитивно относился к тренировочному процессу
Это спартак. Удивляться не стоит
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий