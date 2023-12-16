«Сейчас на «Зенит» все настраиваются так, как раньше на «Спартак». Дай бог, чтобы все противостояли и давали им бой». Канчельскис о петербуржцах
Андрей Канчельскис высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.
«В начале и середине чемпионата интрига есть и будет всегда. Самое главное не как «Краснодар» начал, а как закончит. Во втором круге еще немного попыжатся, а потом «Зенит» будет на первом месте.
Но соглашусь, что они молодцы! Пускай подольше продержатся в этой зоне и продолжат создавать проблемы для «Зенита». Но все прекрасно понимаем, что зенитовцы с такими ресурсами и футболистами будут противостоять. У них очень большое преимущество.
Дай бог, чтобы все противостояли и давали бой «Зениту». Хотелось бы, чтобы не только «Краснодар» это делал. «Локомотив» неплохо выглядел с «Зенитом», но в других погодных условиях мог бы быть другой результат. Но победа «Локомотива» говорит о том, что сейчас на «Зенит» все настраиваются так, как раньше на «Спартак», – сказал бывший футболист сборной России.
После 18 туров Мир РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Зенит» идет вторым с 36 баллами.
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