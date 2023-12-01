Клубы РПЛ одобрили использование контрастных зимних мячей в матчах лиги. Они появятся в ближайшем туре

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В Мир РПЛ будут использовать мячи контрастных цветов при снегопаде.

По информации «Чемпионата», клубы лиги одобрили использование зимнего мяча контрастного цвета.

«Клубы поддержали предложение лиги и проголосовали за изменения в техническом регламенте в части возможности использования по решению судьи зимнего мяча контрастного цвета, отличающегося от официального игрового мяча сезона-2023/2024.

На матчи 17-го тура необходимые мячи будут доставлены в города, где возможны неблагоприятные погодные условия», – сообщил источник.

Ранее организацию матчей в Мир РПЛ подвергли критике после игры «Балтики» со «Спартаком» в минувшую субботу. Матч проходил в условиях сильного снегопада, однако команды не использовали мячи красного цвета, потому что в распоряжении лиги таких не было.

С 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России используются мячи от adidas, где изначально есть красный цвет. В РПЛ используется продукция Nike, а эта компания делает красные мячи только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.

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54 комментария
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они по умолчанию должны быть всегда в наличии, а не согласовывать когда снег 2 недели лежит. цирк
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Ответ Antagonist
Эх,если бы это еще можно было бы делать и договариваться с лета…
глупость какая
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Эх,если бы это еще можно было бы делать и договариваться с лета…
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Ну всё, теперь заживем. Признали проблему снега зимой.
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оперативно... сработали
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Контрастного цвета? Что за цвет? Можно также сделать мячи в два раза больше обычных: их будет лучше видно.
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В следующем году им тоже потребуется первый снежный матч, чтобы до этого додуматься?
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Ответ Трент Резнор
Ну всё, теперь заживем. Признали проблему снега зимой.
А может, лучше летом в футбол играть, а не зимой?
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Ответ kamazfan89
они по умолчанию должны быть всегда в наличии, а не согласовывать когда снег 2 недели лежит. цирк
В исполкома РФС одни идиоты. Нужно было для этого собрать голоса всех клубов,проголосовать. Что за дурость? Такие мячи должны,,автоматом,, лежать в кладовке,и ждать своего времени,когда снежок пойдёт.При ,,Союзе,,этот вопрос даже не поднимали бы.
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Сейчас модны светящиеся ошейники для собак. Если надеть такие на футболистов и на мячи то можно и ночью играть, экономия на освещении поля в военных условиях.
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хм, а можно фото этих "контрастных" мячей, а то в прошлом году тоже уверяли, что мячи Найк контрастные
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Ответ Antagonist
Эх,если бы это еще можно было бы делать и договариваться с лета…
тогда это бы не была Лига Приколов
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мяч, который был в матче Балтика Спартак, тоже называют контрастным
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А контрастную краску для разметки они не забыли заказать? Или это будет следующим шоком, что белые линии с белым снегом тоже сливаются?
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Неожиданно наступила зима.
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Пока жареные петух в жопу не клюнет , у нас страна чудес видно, ноябрь и декабрь снег как что-то неожиданно
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Ответ ArnoNeputevy
Контрастного цвета? Что за цвет? Можно также сделать мячи в два раза больше обычных: их будет лучше видно.
бело-зеленый мяч отлично будет смотреться
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Ответ ArnoNeputevy
Контрастного цвета? Что за цвет? Можно также сделать мячи в два раза больше обычных: их будет лучше видно.
Тогда проще играть баскетбольным мячом. Он и большего размера и оранжевый)))
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А зиму отменить слабо??? Какой дебилизм играть зимой в футбол....
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А в какой вообще момент цаетные мячи из РПЛ то пропали? В прошлом сезоне же были или нет?
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Вот, до чего доводят разговоры о глобальном потеплении. Чинуши, в декабре, снега не ждут.
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Неожиданно
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Спустя 12 лет после перехода на "осень-весну"....
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Да не, не надо
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Без комментариев, просто клоунада! Только сейчас?! Полный непрофессионализм эффективных менеджеров…
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А форму одобрили? А то так и будут невидимки бегать
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Для усиления абсурда, можно было сказать, что специалист РПЛ только что придумали оранжевые мячи для снега
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Как можно было написать регламент без этого пункта?
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Неужели допëрло, что это необходимо при нашем климате?
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Ответ Любовь Мелехова
Конечно, летом у нас в хоккей играют, а в футбол зимой! Умно!
если не нравится хоккей летом, играйте в биатлон! у нас свободная страна, выбор есть всегда
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Ответ OneMind
А контрастную краску для разметки они не забыли заказать? Или это будет следующим шоком, что белые линии с белым снегом тоже сливаются?
В таких условиях можно и оффсайдную линию внедрять)
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Ответ last_guard
Очередной показательный случай, когда Найки(именно так правильно читается) своей "прогрессивной" политикой вредит футболу. Худший технический спонсор, который за счет богатства поглотил более мелких производителей и влез в футбол. У старенького доброго адидаса, не смотря на все его минусы, почему то проблем сделать красные мячи и выпустить их в свободную продажу нет.
Ну это одна из главных целей США уничтожить экономику Германии со всей Европой
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Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Для усиления абсурда, можно было сказать, что специалист РПЛ только что придумали оранжевые мячи для снега
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Ответ Вадим Григорьев
Конечно,при плохом освещении из зенитовских футболистов,виден будет один Кержаков и чуть чуть Алип
А вот это, милейший, уже расизм, некрасиво и глупо, однако.
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Ответ Назар Игорь
Сейчас модны светящиеся ошейники для собак. Если надеть такие на футболистов и на мячи то можно и ночью играть, экономия на освещении поля в военных условиях.
Конечно,при плохом освещении из зенитовских футболистов,виден будет один Кержаков и чуть чуть Алип
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Ответ Quick Mik
мяч, который был в матче Балтика Спартак, тоже называют контрастным
Мяч? По-момоему без мяча играли в воздушный сноубол. ) Да не, на самом деле вживу видно было. Но ТВ-трансляция... Ммм, если смотреть её у Балтики был матч с командой приведений призрачным мячом. )
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Невидимые мячи нужны.А потом сраться на пресс-конференциях,кто сколько забил.
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Ответ Antagonist
Эх,если бы это еще можно было бы делать и договариваться с лета…
А кто гарантирует, что у нас зимой снег будет?
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А раньше не согласовывали? Типа да ну нафиг? Или кто-то не подумал, что зимой снег бывает
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Ответ superbro
В следующем году им тоже потребуется первый снежный матч, чтобы до этого додуматься?
Не удивлюсь, если решение принято касательно осенней части сезона 😂 насчет начала второй части сезона ввести красные мячи к концу марта отдельное совещание будет
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Ответ Always_sam
девушка, вы тут не умничайте, нам виднее когда в футбол играть. летом слишком жарко!
Конечно, летом у нас в хоккей играют, а в футбол зимой! Умно!
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Ответ Любовь Мелехова
А может, лучше летом в футбол играть, а не зимой?
девушка, вы тут не умничайте, нам виднее когда в футбол играть. летом слишком жарко!
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бесплатный совет чинушам: говорите, что снег не белый, а грязный, и что белый мяч на грязном снегу виден очень хорошо, выписываете деньги на покупку контрастных мячей, потом пилите их
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Просто долго ждали решения сверху, можно ли играть красными мячиками, а то вдруг это кого нибудь дискредитирует.)))
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Серьезно?? Это ещё надо было толпой решение принимать? Офигеть, теперь ясно, за что им платят. Дискуссия жаркая была, наверное...
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У нас всё как обычно. Пока петух жареный в #### не клюнет...
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Да неужели! И 2-3 месяца не понадобилось? =)
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Самое время, зима на дворе)
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Клубы РПЛ одобрили использование <цвет> <предмет> в матчах лиги. Они появятся в ближайшем туре.

Предлагайте только неправильные версии
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Очередной показательный случай, когда Найки(именно так правильно читается) своей "прогрессивной" политикой вредит футболу. Худший технический спонсор, который за счет богатства поглотил более мелких производителей и влез в футбол. У старенького доброго адидаса, не смотря на все его минусы, почему то проблем сделать красные мячи и выпустить их в свободную продажу нет.
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