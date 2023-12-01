Клубы РПЛ одобрили использование контрастных зимних мячей в матчах лиги. Они появятся в ближайшем туре
В Мир РПЛ будут использовать мячи контрастных цветов при снегопаде.
По информации «Чемпионата», клубы лиги одобрили использование зимнего мяча контрастного цвета.
«Клубы поддержали предложение лиги и проголосовали за изменения в техническом регламенте в части возможности использования по решению судьи зимнего мяча контрастного цвета, отличающегося от официального игрового мяча сезона-2023/2024.
На матчи 17-го тура необходимые мячи будут доставлены в города, где возможны неблагоприятные погодные условия», – сообщил источник.
Ранее организацию матчей в Мир РПЛ подвергли критике после игры «Балтики» со «Спартаком» в минувшую субботу. Матч проходил в условиях сильного снегопада, однако команды не использовали мячи красного цвета, потому что в распоряжении лиги таких не было.
С 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России используются мячи от adidas, где изначально есть красный цвет. В РПЛ используется продукция Nike, а эта компания делает красные мячи только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.
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