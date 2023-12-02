«Еще в начале сезона говорил, что «Зенит» – чемпион, а остальные так. Медали приготовили? Уже можно вручать». Канчельскис об РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Краснодар Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» станет чемпионом России.

«Еще в начале сезона я говорил, что «Зенит» – чемпион, а остальные так. Можете поздравлять его уже сейчас. Даже хорошая работа на трансферном рынке зимой никого не спасет.

Чемпионом будет «Зенит», а остальные места будут разыгрываться между «Спартаком», ЦСКА, тем же «Краснодаром» и другими. Медали приготовили? Уже можно вручить «Зениту», – сказал бывший футболист сборной России. 

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 33 очка. Вторым идет «Краснодар» с 32 баллами. 

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7 комментариев
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Не, ну тут не нужно быть особо Нострадамусом. При таком опыте Зенита в игре на дистанции и при таких роскошных подарках от конкурентов, сложно ожидать что кто-то другой может стать чемпионом)
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Может лучше всё таки «Краснодар»
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Половина сезона только пройдена, хосспаде. Я бы понял подобные разговоры весной при лидерстве Зенита, но сейчас это демагогия чистой воды. Нельзя так о чемпионстве рассуждать, хотя старина Канчельскис это наверняка назло Спартачам делает.
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Фонбет и Канчельских - сладкая парочка
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Это что за пьяные выходки?
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