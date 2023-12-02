«Еще в начале сезона говорил, что «Зенит» – чемпион, а остальные так. Медали приготовили? Уже можно вручать». Канчельскис об РПЛ
Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» станет чемпионом России.
«Еще в начале сезона я говорил, что «Зенит» – чемпион, а остальные так. Можете поздравлять его уже сейчас. Даже хорошая работа на трансферном рынке зимой никого не спасет.
Чемпионом будет «Зенит», а остальные места будут разыгрываться между «Спартаком», ЦСКА, тем же «Краснодаром» и другими. Медали приготовили? Уже можно вручить «Зениту», – сказал бывший футболист сборной России.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 33 очка. Вторым идет «Краснодар» с 32 баллами.
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