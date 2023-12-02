«Еще в начале сезона говорил, что «Зенит» – чемпион, а остальные так. Медали приготовили? Уже можно вручать». Канчельскис об РПЛ

Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» станет чемпионом России.

«Еще в начале сезона я говорил, что «Зенит» – чемпион, а остальные так. Можете поздравлять его уже сейчас. Даже хорошая работа на трансферном рынке зимой никого не спасет.

Чемпионом будет «Зенит», а остальные места будут разыгрываться между « », , тем же « » и другими. Медали приготовили? Уже можно вручить « », – сказал бывший футболист сборной России.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 33 очка. Вторым идет «Краснодар» с 32 баллами.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!