«Смесь страха и уважения». Черышев назвал Черчесова более жестким тренером, чем Моуринью и Капелло
Денис Черышев рассказал, что Станислав Черчесов внушает страх.
– В «Реале» вы работали с Моуринью, с Капелло – в сборной России. Кто был более требовательным?
– Мне сложно выбрать кого-то из них. Оба были жесткими, и это хорошо, потому что, когда тренер не такой, ты расслабляешься.
Я предпочитаю тренеров, которые выжимают из тебя все и заставляют сохранять концентрацию. С такими я всегда лучше играл, чем с более мягкими тренерами, если их можно так назвать.
В любом случае, у меня был более жесткий тренер, чем эти два...
– Вы говорите о Черчесове?
– Верно! Даже молча он внушает большое уважение. Когда он был рядом, это чувствовалось по атмосфере. Это была смесь страха и уважения. Я очень хорошо играл под его руководством, забил много голов, – сказал полузащитник «Венеции».
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