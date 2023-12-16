«Смесь страха и уважения». Черышев назвал Черчесова более жестким тренером, чем Моуринью и Капелло

Теги Станислав Черчесов Жозе Моуринью премьер-лига Россия Реал Мадрид Фабио Капелло Ла Лига Сборная России по футболу Денис Черышев Д2 Испания Венеция Футбол

Денис Черышев рассказал, что Станислав Черчесов внушает страх.

– В «Реале» вы работали с Моуринью, с Капелло – в сборной России. Кто был более требовательным?

– Мне сложно выбрать кого-то из них. Оба были жесткими, и это хорошо, потому что, когда тренер не такой, ты расслабляешься.

Я предпочитаю тренеров, которые выжимают из тебя все и заставляют сохранять концентрацию. С такими я всегда лучше играл, чем с более мягкими тренерами, если их можно так назвать.

В любом случае, у меня был более жесткий тренер, чем эти два...

– Вы говорите о Черчесове?

– Верно! Даже молча он внушает большое уважение. Когда он был рядом, это чувствовалось по атмосфере. Это была смесь страха и уважения. Я очень хорошо играл под его руководством, забил много голов, – сказал полузащитник «Венеции».

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9 комментариев
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Вин Дизель и Дуэйн Джонсон будут биться за честь сыграть Черчесова в кино.
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Ответ 2nq7wq95fh
Душ делает свое дело))
Смесь холодного и горячего душа)
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Душ делает свое дело))
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Комментарий удален пользователем
где то в Германии фзруснул Феликс Магатт
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Ну маур и Капелло выигрывали чуть побольше чем чемпионат венгрии. Им можно и пожестить
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Контрастный душ
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Ответ Николай Бойко
Смесь холодного и горячего душа)
Шарко)
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