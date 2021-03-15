Станислав Черчесов: «Переход в «Аталанту» – лучшее, что могло случиться с Миранчуком. Он меняется в хорошую сторону»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о состоянии , и .

– В каком состоянии Черышев?

– Мы на связи с игроками. В последнем матче Денис вышел и сделал голевую передачу. После травмы он постоянно в тренировочном процессе, для нас это важно. Знаем его организм, как нужно готовить Черышева. В «Валенсии» сменился тренер, такая турбулентность влияет на любого футболиста.

– Как после болезни чувствует себя Головин?

– До ковида Александр постоянно попадал в основной состав, забивал и отдавал. Сейчас пару игр пропустил из-за инфекции. В последней встрече вышел на замену. Нам приятно, что его болезнь протекала без каких-то явных симптомов. Головин в хорошем состоянии.

– В Италии шутят, что Миранчук больше забивает, чем играет.

– В моем понимании, лучшее, что с ним могло случиться, – это переход в «Аталанту». Это правильный шаг. Алексей меняется в хорошую сторону, становится более зрелым игроком.

Миранчук начал лучше ценить время, которое ему дается на поле. Наша задача – максимально использовать его лучшие качества и умение закрывать несколько позиций, – сказал Черчесов.

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