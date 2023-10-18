Капелло о запахе алкоголя в раздевалке «Реала»: «В сборной России ничего подобного не было»

При Фабио Капелло запаха алкоголя в раздевалке сборной России не было.

Ранее итальянский тренер рассказал о том, что подобный запах был в раздевалке « ».

«Однажды ко мне подошел и сказал, что в раздевалке пахнет алкоголем. Так оно и было. Роналдо любил вечеринки и звал одноклубников с собой», – сказал Капелло во время церемонии начала учебного года в университете LIMEC в Милане.

– Вы говорили, что в раздевалке « » часто пахло алкоголем. Когда вы работали в сборной России, было ли что-то похожее?

– Нет, ничего подобного не было, – сказал .

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