Капелло о запахе алкоголя в раздевалке «Реала»: «В сборной России ничего подобного не было»

Теги премьер-лига Россия Реал Мадрид Роналдо Руд ван Нистелрой Фабио Капелло Ла Лига Сборная России по футболу алкоголь и спорт Футбол

При Фабио Капелло запаха алкоголя в раздевалке сборной России не было.

Ранее итальянский тренер рассказал о том, что подобный запах был в раздевалке «Реала».

«Однажды ко мне подошел ван Нистелрой и сказал, что в раздевалке пахнет алкоголем. Так оно и было. Роналдо любил вечеринки и звал одноклубников с собой», – сказал Капелло во время церемонии начала учебного года в университете LIMEC в Милане.

– Вы говорили, что в раздевалке «Реала» часто пахло алкоголем. Когда вы работали в сборной России, было ли что-то похожее?

– Нет, ничего подобного не было, – сказал Фабио.

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22 комментария

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JENNINGS
Скорее, там был запах Дарксайд или Фумари )))
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Ночной кошмар Логинова
- Да и медведь с балалайкой всего один раз приходил, - добавил Капелло
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Severfan
вы ничего не докажете!, - попытался ретироваться Фабио Капелло.
+5
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Vir_Cotto
Я правильно понимаю, что некая Анастасия Драгомир из Sport24 дозвонилась до Капелло, чтобы задать ему этот один-единственный вопрос?
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Подкат Пенальтьевич
Некоторое время назад по интернету гулял рейтинг "стран по потреблению алкоголя на человека" от ВОЗ. Там Испания была выше России.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ JENNINGS
Скорее, там был запах Дарксайд или Фумари )))
Двойное яблочко💨🍎🍏
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Nikro9
Руд стукач
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Yossi
И во Франции больше, и в Германии больше. Только что-то с окружающей реальностью это не стыкуется.
Почему бы и нет? Вино и пиво - тот же алкоголь, а теперь посмотри на весь список стран и примени эти виды к их жителям🤓
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Владимир Владимир
У него и Кокорин был топ игрок для Серии А
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vcaireac
ван Нистелрой уже опроверг,что говорил подобное Капелло.
Фабио на старости решил побалаболить,либо сми как обычно все переврали на свой лад.
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Артем Русанов
Вот это раздевалка с Роналдо и Ван нистелроем, офигеть состав
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Александр Медушев
В России сейчас в принципе увидеть нетрезвого человека в общественном месте сложно. В Европе, конечно, бухают и вещества употребляют несравнимо больше
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добрый грек
Да какой запах? Просто топор весел на входе.
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Алар
Наши бухали за!
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pasmike
Обычный пердеж, никакого запаха алкоголя
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Владимир Самсонов
Ответ Yossi
И во Франции больше, и в Германии больше. Только что-то с окружающей реальностью это не стыкуется.
Так визуально и во Франции и особенно в Германии больше пьют, чем у нас. В Германии пивные переполнены и в ресторанах за каждым столиком алкоголь (сужу по Мюнхену и Берлину).
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ML26
Ответ Yossi
И во Франции больше, и в Германии больше. Только что-то с окружающей реальностью это не стыкуется.
Культура потребления разная. Они могут бокал вина/пива каждый день пить, а у нас ждут пятницы и нажираются в хлам. Не говорю, что и в России нет нормально пьющих людей, но добрая половина именно такая
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Поцелуй Оздоева
Ответ JENNINGS
Скорее, там был запах Дарксайд или Фумари )))
Хахаха
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