Капелло о запахе алкоголя в раздевалке «Реала»: «В сборной России ничего подобного не было»
При Фабио Капелло запаха алкоголя в раздевалке сборной России не было.
Ранее итальянский тренер рассказал о том, что подобный запах был в раздевалке «Реала».
«Однажды ко мне подошел ван Нистелрой и сказал, что в раздевалке пахнет алкоголем. Так оно и было. Роналдо любил вечеринки и звал одноклубников с собой», – сказал Капелло во время церемонии начала учебного года в университете LIMEC в Милане.
– Вы говорили, что в раздевалке «Реала» часто пахло алкоголем. Когда вы работали в сборной России, было ли что-то похожее?
– Нет, ничего подобного не было, – сказал Фабио.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Фабио на старости решил побалаболить,либо сми как обычно все переврали на свой лад.