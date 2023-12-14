Лапорта посетил раздевалку «Барсы» после поражения от «Антверпена» и поддержал команду

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Антверпен Футбол

Президент «Барселоны» поддержал команду после поражения от «Анверпена» (2:3).

Жоан Лапорта посетил раздевалку и, как пишет Diario Sport, выразил команде слова поддержки, так как каталонский клуб все равно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. 

Напомним, «Барса» заняла первое место в группе с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном». С португальцами у них по 12 очков.

За «Барсу» тревожно – влетела «Антверпену». Лапорта настоял на игре лидеров (ради призовых), но не помогло

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16 комментариев
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Лапорта посетил раздевалку, и напомнил принять душ, пока не уехали с гостевого стадиона
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-1
+45
За одно сказал что потерянные 2,8 млн за победу вычтут из зарплаты.
+23
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+23
Ответ Антон Киселёв
Лапорта посетил раздевалку, и напомнил принять душ, пока не уехали с гостевого стадиона
.. а также наполнить все пустые ёмкости водой и прихватить их с собой..
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Ответ Мукунку хороший
.. а также наполнить все пустые ёмкости водой и прихватить их с собой..
А заодно прихватить шампуни, мыло и все полотенца)
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Сказал мойтесь пока есть возможность
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Надеюсь, что разговор прошёл по методичке омского «ГазМяса»
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-Ребят вас ждёт трудное время,теперь все домой , мыться - сказал Лапорта
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Во что превратился этот клуб? Балаган шутов..
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Барса даже в такой группе умудрилась два раза проиграть. Всё таки Хави жалок в континентальных турнирах. Он это ещё в Азиатской ЛЧ демонстрировал. Не удивлюсь если вылетят в 1/8 от какой то второй команды своих групп
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Жалкая Барса, жалкий Чави... А ведь в 1/8 их ждут Интер, Наполи или ПСЖ
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Еще раз посмотрел голы, кто знает, почему у Кюнде всегда такое тупое лицо?) Ему как-будто страшно)
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Чапи играет с немытыми игроками. Дайте ему время!
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Ответ ak83
У Барселоны один из лучших составов Европы на данный момент. Араухо, Кунде, Кристенсен, Мартинес, Кансело в защите. сьорникиг, одни из лучших. Гюндоган, Педри, Френки в центре поля, одни из лучших на своих позициях. в нападении сборники Феран, Лёва, Рафа, Феликс. плюс есть молодые Бальде, Ямал и Гави(сейчас правда нет). Имея таких ребят в команде Барса умудрилась пустить 4 от Жироны, 3 от Антверпена и играть как полное дно
Мнения из под руля мне не интересно:)
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