Лапорта посетил раздевалку «Барсы» после поражения от «Антверпена» и поддержал команду

Президент «Барселоны» поддержал команду после поражения от «Анверпена» (2:3).

Жоан Лапорта посетил раздевалку и, как пишет Diario Sport, выразил команде слова поддержки, так как каталонский клуб все равно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, «Барса» заняла первое место в группе с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном». С португальцами у них по 12 очков.

За «Барсу» тревожно – влетела «Антверпену». Лапорта настоял на игре лидеров (ради призовых), но не помогло

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