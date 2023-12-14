Хави про 2:3 с «Антверпеном»: «Индивидуальные ошибки стоили нам голов. Игроки должны быть увереннее»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антверпен Футбол

Хави отметил индивидуальные ошибки игроков «Барселоны».

В среду «Барса» уступила «Антверпену» (2:3) в Лиге чемпионов.

«Я не люблю говорить что-то плохое об отдельных игроках публично. Это остается внутри.

Но они должны чувствовать себя лучше, быть более уверенными. Индивидуальные ошибки стоили нам голов», – сказал тренер «Барсы».

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44 комментария
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Мне Хави начинает напоминать Тен Хага, думаю последний сезон в качестве тренера Барсы, как игрок был великим, тут не поспоришь, но как тренер пока что не тянет, если быть честным очень мало великих футболистов стало великими тренерами!
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Сам ставит в старт говно типа Ромеу и потом жалуется.Где логика?С себя начни
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цитаты великих:
"Тренерские решения дают нам победы, индивидуальные ошибки дают нам поражения"
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Сам Хави хороший.. А вот игроков снова не тех взяли гению.. Что ж ты будешь делать то..
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Ответ А. Мостовой
Пави как игрок не мог ничего кроме передач на три метра, а как тренер еще хуже.
Сразу видно примитивного хейтерка..

А легендарные хороводы вокруг рефери, которые возглавлял обычно Хави ты уже позабыл?
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Еще пару интервью и чави раскрепостится, а там уже «мы были лучше», «не хватило деталей» и по шаблону
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Игрокам нужна встряска. Нужны новые эмоции. Как этого достичь, я не знаю. Пока прослеживается только одна деталь: почти все игроки, в том числе молодежь, перестали прогрессировать под руководством Хави. А то и вовсе играют ниже своего уровня.
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Ответ Бронислав Каминский
Сам ставит в старт говно типа Ромеу и потом жалуется.Где логика?С себя начни
А кого ему ставить, если хочется дать отдохнуть некоторым игрокам основы в ничего не решающем матче?) Разве что игроков из кантеры, но у них свой график игр и все они в разном состоянии подходят к тем или иным матчам. Просто так оттуда игрока тоже не выдернешь. Итак из полузащиты оставались: Гюндоган, Педри, Френки, Фермин, Ромеу=Роберто. Первым трем хотели дать отдохнуть, кого выпускать на вакантные три позиции?). То, что Хави давно не рассчитывает на Ромеу, это и так видно
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Индивидуальной ошибкой было назначение тебя на пост главного тренера. А если кто-то бьет себя в грудь оглядываясь на прошлый сезон, то с таким сопротивлением со стороны соперника, лучшей версией Штегена и фартом даже Куман мог зацепиться за чемпионство.
Жаль, что у Хави нету яиц признать, что пока не хавает опыта для управления ТОП-клубом.
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А кто должен вселить им эту уверенность?
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Игрокам нужна встряска. Нужны новые эмоции. Как этого достичь, я не знаю. Пока прослеживается только одна деталь: почти все игроки, в том числе молодежь, перестали прогрессировать под руководством Хави. А то и вовсе играют ниже своего уровня.
Зачем встряска? А днк? А за семью, за президента? А где педригависамыелучшиевмирепрямосейчас?
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Лучшее, что могут сделать игроки Барсы - это проиграть 3 следующих матча подряд. Сливать нужно, Хави и спасать клуб!
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Ответ berros
Нынешний Роберто и без Киммиха должен находиться от игрового поля минимум в метрах 5 (на скамейке), ещё лучше- метрах в 20-40 (на трибунах), а в идеале- в километрах (дома у телека). Вчера этот топарь чудом отскочил от красной карточки ввиду своей деревянности и скудоумия
Ну это все понятно, я тоже не большой фанат Роберто) Но в условиях вчерашней игры альтернатива была?)
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А вдруг травма?
травму можно и на тренировке получить
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Ответ Бронислав Каминский
" Просто так оттуда игрока тоже не выдернешь. " Что за чушь?У Барсы Атлетик сквозная заявка для игроков не старше 21-го года.Прям любого кого хочешь берешь и выдергиваешь оттуда,для это существует дубль,если ты не знал.Нет будем дровосека Ромеу ставить,который уже обсирался в этом сезоне
И этот "кого хочешь" точно будет сильнее Ромеу? Уверен?) Эти сказки для малолеток-критиков с дивана оставьте. Ромеу - солидный, опытный игрок. Да, в последнее время нервничает по непонятным причинам, где-то не хватает класса. Может, набрался бы уверенности как раз в этой игре. Брониславу, конечно, виднее, кого ставить в основу, нежели главному тренеру на месте:)
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Ответ добрый грек
Вроде как состав ему подсказали в этот раз, только не понятно что хуже.
его наооборот заставляли играть на победу основой ибо 3кк$ за победу, а он заигнорил
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Меня бесит, когда Хави сравнивают физруком! Зачем так делать? Зачем позорить таким сравнением, физических руководителей в школах, кружках? Они отлично делают свою работу! И любой из них, тренировал бы Барсу лучше чем Хави, ибо хуже уже просто невозможно!
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каков наглец, состав он видимо не выбирает, на таро гадает. я просто одного не понимаю, пришёл Ферран с сити, играл хорошо, много результативных действий, потом как обрубили. кунде был в Севилье приличным защитником. поляк пришёл, забивал первые полгода прилично, у меня даже сомнения появились по поводу своего беспокойства куда нам старпер за 60, и ведь сам Хави его хотел, через полгода поляк превратился в тыкву, Гюндоган тень самого себя в сити, тот же Ромеу в жироне играл отлично, у Хави просто отвратительно. что он стрими делает, что они перестают играть, на том уровне на котором пришли?
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Вообще смотрел обзор и матч был убойным, также и против Жироны, красиво залетают в ворота Барсы мячи когда нет Тер Штегена, самая большая потеря для нынешней команды
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Ответ fayzi7878
кого-то поддерживает целое государство, с помощью чего закупают без проблем лучших готовых игроков постоянно!!!
Здесь все понятно, вызывайте санитаров
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Игрокам нужна встряска. Нужны новые эмоции. Как этого достичь, я не знаю. Пока прослеживается только одна деталь: почти все игроки, в том числе молодежь, перестали прогрессировать под руководством Хави. А то и вовсе играют ниже своего уровня.
Комментарий удален модератором
Ответ Причёска Бэйла
Комментарий удален модератором
Получается так. Только не унижен, а просто проиграл. Унижение - это более крупная разница в счете) Мой ник не даст соврать)
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Ответ Бронислав Каминский
Гюндо с Де Йонгом у Пепа условного наверное были бы лучшей связкой в Европе,а у Хави они 2-3 паса точных отдать не умеют
скорее всего так и было бы, не удивлюсь если бы и Ферран был на уровне Доку
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Уверяю вас, был бы условный Киммих, Роберто бы он не ставил)
какой кимих? хватит уже чушь писать, кимих из Баварии уйдёт за большую сумму на жирный контракт и уйдёт он скорее всего к Пепу в Сити, а не в Барселону с её кризисом.
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ну это все понятно, я тоже не большой фанат Роберто) Но в условиях вчерашней игры альтернатива была?)
Скажем так, Роберто просто и не должен вообще больше рассматриваться как альтернатива, если в соперниках клуб выше третьего дивизиона =))
Пускай в январе против Барбастро в кубке покапитанит напоследок и потом может смело вещи с базы забирать, скучать ни секунды не буду)
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Так вы же и вам подобные потом сами же и писали бы, что мол так-то так, выпустил игрока основы в ничего не решающем матче и он получил травму) Проходили уже)
я не писал, не надо тут начинать, тем более я уже сказал, что педри и де йонгу наоборот надо играть сейчас
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Ответ berros
Ещё иногда разбавляет состав своим старым товарищем Серхи Роберто, чтоб говном воняло не только от Ориоля =) Я как только вижу, что этот днарь Роберто да хоть бы для количества сидит на банке, то сразу понимаю, что конкретный матч Хави у себя в голове отметил как ’’незначительный, полу-товарняк, можно и слить’’ Роберто, по заслугам, давным-давно уже должен на матчи Барсы попадать только по купленным билетам
Уверяю вас, был бы условный Киммих, Роберто бы он не ставил)
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Ответ svaz
травму можно и на тренировке получить
Так вы же и вам подобные потом сами же и писали бы, что мол так-то так, выпустил игрока основы в ничего не решающем матче и он получил травму) Проходили уже)
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Ответ svaz
каков наглец, состав он видимо не выбирает, на таро гадает. я просто одного не понимаю, пришёл Ферран с сити, играл хорошо, много результативных действий, потом как обрубили. кунде был в Севилье приличным защитником. поляк пришёл, забивал первые полгода прилично, у меня даже сомнения появились по поводу своего беспокойства куда нам старпер за 60, и ведь сам Хави его хотел, через полгода поляк превратился в тыкву, Гюндоган тень самого себя в сити, тот же Ромеу в жироне играл отлично, у Хави просто отвратительно. что он стрими делает, что они перестают играть, на том уровне на котором пришли?
Гюндо с Де Йонгом у Пепа условного наверное были бы лучшей связкой в Европе,а у Хави они 2-3 паса точных отдать не умеют
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А кого ему ставить, если хочется дать отдохнуть некоторым игрокам основы в ничего не решающем матче?) Разве что игроков из кантеры, но у них свой график игр и все они в разном состоянии подходят к тем или иным матчам. Просто так оттуда игрока тоже не выдернешь. Итак из полузащиты оставались: Гюндоган, Педри, Френки, Фермин, Ромеу=Роберто. Первым трем хотели дать отдохнуть, кого выпускать на вакантные три позиции?). То, что Хави давно не рассчитывает на Ромеу, это и так видно
" Просто так оттуда игрока тоже не выдернешь. "
Что за чушь?У Барсы Атлетик сквозная заявка для игроков не старше 21-го года.Прям любого кого хочешь берешь и выдергиваешь оттуда,для это существует дубль,если ты не знал.Нет будем дровосека Ромеу ставить,который уже обсирался в этом сезоне
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