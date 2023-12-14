Хави про 2:3 с «Антверпеном»: «Индивидуальные ошибки стоили нам голов. Игроки должны быть увереннее»

Хави отметил индивидуальные ошибки игроков «Барселоны».

В среду «Барса» уступила «Антверпену» (2:3) в Лиге чемпионов.

«Я не люблю говорить что-то плохое об отдельных игроках публично. Это остается внутри.

Но они должны чувствовать себя лучше, быть более уверенными. Индивидуальные ошибки стоили нам голов», – сказал тренер «Барсы».

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