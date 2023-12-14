Хави про 2:3 с «Антверпеном»: «Индивидуальные ошибки стоили нам голов. Игроки должны быть увереннее»
Хави отметил индивидуальные ошибки игроков «Барселоны».
В среду «Барса» уступила «Антверпену» (2:3) в Лиге чемпионов.
«Я не люблю говорить что-то плохое об отдельных игроках публично. Это остается внутри.
Но они должны чувствовать себя лучше, быть более уверенными. Индивидуальные ошибки стоили нам голов», – сказал тренер «Барсы».
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"Тренерские решения дают нам победы, индивидуальные ошибки дают нам поражения"
А легендарные хороводы вокруг рефери, которые возглавлял обычно Хави ты уже позабыл?
Жаль, что у Хави нету яиц признать, что пока не хавает опыта для управления ТОП-клубом.
Пускай в январе против Барбастро в кубке покапитанит напоследок и потом может смело вещи с базы забирать, скучать ни секунды не буду)
Что за чушь?У Барсы Атлетик сквозная заявка для игроков не старше 21-го года.Прям любого кого хочешь берешь и выдергиваешь оттуда,для это существует дубль,если ты не знал.Нет будем дровосека Ромеу ставить,который уже обсирался в этом сезоне