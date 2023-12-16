Лапорта разозлился из-за поражения «Барсы» от «Антверпена» – оно создало впечатление, что после 2:4 от «Жироны» не было последствий. Жоан не понял, почему лидеры отдыхали

Теги Барселона Хави Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Антверпен Жирона Футбол

Жоан Лапорта разозлился из-за поражения «Барселоны» от «Антверпена» (2:4).

Не впервые президента «Барселоны» видели очень раздраженным после поражения или неудачной игры. Все знают, что он очень экспансивен и проживает игру со страстью.

На этот раз Лапорта разозлился, так как не понял, по каким причинам Хави решил предоставить некоторым игрокам отдых в матче с «Антверпеном», пишет Diario Sport.

Прежде всего это связано с тем, что у общественности создалось впечатление, будто после болезненного поражения от «Жироны» (2:4) не было никаких последствий.

Лапорта полагает, что после такого поражения лидеры должны были проявить себя в Бельгии, особенно учитывая, что клуб рисковал потерей нескольких миллионов евро премиальных.

Решения Хави не впервые раздражают Лапорту. Например, Жоан не понял, почему тренер дал команде два выходных после домашнего поражения от «Реала» (1:2) в конце октября.

Лапорта хочет, чтобы команда чувствовала последствия поражений – вне зависимости от того, как она проигрывает.

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17 комментариев
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А ведь Лапорта прав насчёт выходных и мотивации на игру.
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Ответ Григорий Сербаков
Барселоне долго не отмыться от такого поражения
Да такие поражения в игровом плане мне кажется, что слону дробина, Реал вон 0-3 ЦСКА слил когда-то и Шерифу тоже, а вот лишних пара лямов для Барсы щас не помешали бы.
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Каким бы ни был результат матча с Жироной, но это был тяжёлый матч который отнял уйму сил у игроков Барселоны! Только обыватель может думать, что при поражениях игроки типа не напрягаются, не устают и всё такое. Так что вопросы физ состояния и восстановления нужно доверять тренерскому штабу а не популистским лозунгам руководителя клуба!
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У Барсы явный спад, так что небольшой отдых лидерам был необходим, всё-таки все ключевые матчи впереди.
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Ответ Григорий Сербаков
Барселоне долго не отмыться от такого поражения
Верно говоришь, сейчас воду экономят))
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Хави деньги клуба никогда не интересовали)
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Всякое бывает, и поражения и победы. Но, при этом, бросается в глаза, что Хави слишком много болтает. Больше пытается казаться, чем быть. Очень боится облажаться, и из-за этого ставит непонятно что.
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В данном случае соглашусь скорее с Лапортой. Матч хоть и не имел турнирного значения, но есть такая важная вещь в спорте как "моральный дух", и что-то мне подсказывает, что после второго поражения подряд от не самой сильной , мягко говоря , команды, моральный дух не то что не вырос, а наоборот просел ещё сильнее... Это может быть куда важнее, чем небольшая нагрузка на лидеров. Как вариант можно было выпустить их вначале, сделать задел, а потом ранними заменами дать отдыхать 🤷‍♂️
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Если это действительно так, то Лапорта максимально не прав. На месте Хави я бы повез туда вообще молодежку, а лидеров оставил бы в Барселоне, матч ничего не значил, зато к Валенсии бы подготовились в недельном цикле. Теперь же из-за Лапорты зачем-то свозили лидеров в Бельгию, да еще и проиграли…
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Ответ Григорий Сербаков
Барселоне долго не отмыться от такого поражения
В ничего не решающей игре
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Ответ MVL
Да такие поражения в игровом плане мне кажется, что слону дробина, Реал вон 0-3 ЦСКА слил когда-то и Шерифу тоже, а вот лишних пара лямов для Барсы щас не помешали бы.
Сезон 18/19 вышел кризисный у «Мадрида». Это был 1й сезон без Криштиану, была своего рода перестройка. 0:3 «Реал» проиграл ЦСКА 2м составом, тем более к тому времени они уже вышли с группы с 1 места. Но это не отменяет того факта, что тогда казалось, что всё, это конец
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