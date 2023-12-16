Лапорта разозлился из-за поражения «Барсы» от «Антверпена» – оно создало впечатление, что после 2:4 от «Жироны» не было последствий. Жоан не понял, почему лидеры отдыхали

Жоан Лапорта разозлился из-за поражения «Барселоны» от «Антверпена» (2:4).

Не впервые президента «Барселоны» видели очень раздраженным после поражения или неудачной игры. Все знают, что он очень экспансивен и проживает игру со страстью.

На этот раз Лапорта разозлился, так как не понял, по каким причинам Хави решил предоставить некоторым игрокам отдых в матче с « », пишет Diario Sport.

Прежде всего это связано с тем, что у общественности создалось впечатление, будто после болезненного поражения от «Жироны» (2:4) не было никаких последствий.

Лапорта полагает, что после такого поражения лидеры должны были проявить себя в Бельгии, особенно учитывая, что клуб рисковал потерей нескольких миллионов евро премиальных.

Решения Хави не впервые раздражают Лапорту. Например, не понял, почему тренер дал команде два выходных после домашнего поражения от «Реала» (1:2) в конце октября.

Лапорта хочет, чтобы команда чувствовала последствия поражений – вне зависимости от того, как она проигрывает.

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