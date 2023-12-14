Хави о двух поражениях «Барсы» подряд: «Я могу исправить ситуацию. Мы продолжаем участвовать в 4 турнирах»
Хави уверен, что сможет исправить ситуацию с неудачными результатами «Барселоны».
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов каталонская команда проиграла «Антверпену» (2:3). Несмотря на это, «блауграна» вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.
В предыдущем матче «Барселона» уступила «Жироне» – 2:4.
«Я настроен позитивно. Я думаю, что могу исправить ситуацию.
Мы продолжаем участвовать в четырех разных турнирах. В Лиге чемпионов нашей главной целью было улучшение результатов по сравнению с прошлым сезоном, и мы этого добились. Нам просто нужно перегруппироваться, сосредоточиться и стать лучше к следующей игре», – сказал Хави.
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Хави тен Хага напоминает, у того антирекорды, а он всё позитивное видит.
Барса не может проигрывать Антрпвену. Если проигрывает, значит, что-то не так.
Да Жирона теперь 1-й клуб Каталонии