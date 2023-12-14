Хави о двух поражениях «Барсы» подряд: «Я могу исправить ситуацию. Мы продолжаем участвовать в 4 турнирах»

Хави уверен, что сможет исправить ситуацию с неудачными результатами «Барселоны».

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов каталонская команда проиграла « » (2:3). Несмотря на это, «блауграна» вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.

В предыдущем матче « » уступила «Жироне» – 2:4.

«Я настроен позитивно. Я думаю, что могу исправить ситуацию.

Мы продолжаем участвовать в четырех разных турнирах. В Лиге чемпионов нашей главной целью было улучшение результатов по сравнению с прошлым сезоном, и мы этого добились. Нам просто нужно перегруппироваться, сосредоточиться и стать лучше к следующей игре», – сказал .

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