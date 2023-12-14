Хави о двух поражениях «Барсы» подряд: «Я могу исправить ситуацию. Мы продолжаем участвовать в 4 турнирах»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антверпен Футбол

Хави уверен, что сможет исправить ситуацию с неудачными результатами «Барселоны».

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов каталонская команда проиграла «Антверпену» (2:3). Несмотря на это, «блауграна» вышла в плей-офф турнира с первого места в группе. 

В предыдущем матче «Барселона» уступила «Жироне» – 2:4. 

«Я настроен позитивно. Я думаю, что могу исправить ситуацию.

Мы продолжаем участвовать в четырех разных турнирах. В Лиге чемпионов нашей главной целью было улучшение результатов по сравнению с прошлым сезоном, и мы этого добились. Нам просто нужно перегруппироваться, сосредоточиться и стать лучше к следующей игре», – сказал Хави

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну и в чем он неправ? уже не покер отгрузили, а всего лишь трёшку
+16
-1
+15
Он так на 4 поражения подряд намекает?
+12
-1
+11
кажется, этот сломался. несите нового
+8
-3
+5
4 пропустили от Жироны. 3 от Антрпвена.
Хави тен Хага напоминает, у того антирекорды, а он всё позитивное видит.

Барса не может проигрывать Антрпвену. Если проигрывает, значит, что-то не так.
+9
-5
+4
Ответ Роман
4 пропустили от Жироны. 3 от Антрпвена. Хави тен Хага напоминает, у того антирекорды, а он всё позитивное видит. Барса не может проигрывать Антрпвену. Если проигрывает, значит, что-то не так.
я вижу вы 8:1 забыли, 6:2 забыли, 5:1 забыли да те же 4:2 от жироны в прошлом сезоне
+6
-3
+3
Тен Хави
+5
-3
+2
Было бы лучше если ситуацию исправлял бы кто-то другой.
+2
0
+2
Какой же Хави позитивный!🥳
+2
0
+2
#РукипрочьотЧапи
+2
-1
+1
Ответ иц а мен
хави геть, не вывозит вообще
вывозит вывызит он еще всему миру докажет кто он такой он выиграет в этом сезоне лч и ла лигу вот увидите реал 3 место в ла лиге и вылет в 1/8 лч у барсы сейчас некоторые трудности с составом из за этого и результаты такие
0
0
0
Тадж Хави
0
0
0
Я могу всё исправить одной магической фразой: "Мы участвуем в ЧЕТЫРЕ турнирах!" У меня есть и ещё магическая фраза: "За два матча мы забили ЧЕТЫРЕ гола! ЧЕТЫРЕ - магическое каталонское число!"
0
0
0
не может это чучело ничего исправить. 2 года уже исправляет и только слышно как мы доминируем становимся лучше и тд. а по факту команда стремительно летит на дно, но клоуна ляпорту всё устраивает. великий игрок облажался как тренер, впрочем он не первый и не последний.
+1
-1
0
Что из Чапи, что из 7хага получились бы неплохие инфоцыгане.
+2
-2
0
Не каждый Хави- Пеп, в прошлом году взяли чемп, ок вопрос это была Барса которую мы знаем десятилетиями?? Нет , играя от обороны на 1:0, скорее Атлетико переодетые, но даже они не играют сейчас так. В этом году Барса пытается играть как барса и получается не очень, мягко говоря
+1
-1
0
2 поражения от команд ниже рангом он хочет исправить.
Да Жирона теперь 1-й клуб Каталонии
+1
-1
0
Хави Хаг
0
0
0
в каких 4-х? ЛЧ и чемпионат, в кубке не играли, в суперкубке пара матчей будет только. Пошли уже просто бездарные отмазки. 1 тайм с Реалом и матч с Атлетико отличной игры, а все остальное просто мучения, которые начались в начале календарного года. Никакого прогресса, только регресс.
0
0
0
Хави уже надоел не меньше Пу
+1
-1
0
Может сам настроен позитивно, но команда к сожалению нет.
0
0
0
Верните Кумана!
+2
-2
0
То, что ты настроен позитивно, не делает из тебя тренера.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий