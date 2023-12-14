Энрике о выходе в плей-офф ЛЧ: «Мы еще живы. Ни одна команда не захочет сыграть с «ПСЖ» в следующем раунде»
Луис Энрике высказался о выходе «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпоинов.
Парижская команда сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» в 6-м туре группового этапа ЛЧ (1:1). Парижане заняли 2-е место в группе F и вышли в 1/8 финала.
«Мы еще живы. Ни одна команда не захочет сыграть с нами в следующем раунде, пускай мы и финишировали вторыми в этой группе.
Я счастлив сегодня, потому что мы прогрессировали, но, конечно, мне хотелось бы занять первое место. Именно это я крикнул ребятам перед самым концом: «Играйте на 2:1, но не рискуйте слишком сильно», – сказал главный тренер «ПСЖ».
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С таким составом и такими деньгами он еще радуется отскоку!
Пивоварня может сливать 1-5 Айнтрахту , но они не откажутся от изнасилования ПСЖ
Я хочу чтобы парижский бестрофейник сыграл с Реалом,Мадрид любит топтать свою девочку)