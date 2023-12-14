Энрике о выходе в плей-офф ЛЧ: «Мы еще живы. Ни одна команда не захочет сыграть с «ПСЖ» в следующем раунде»

Луис Энрике высказался о выходе «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпоинов.

Парижская команда сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» в 6-м туре группового этапа ЛЧ (1:1). Парижане заняли 2-е место в группе F и вышли в 1/8 финала.

«Мы еще живы. Ни одна команда не захочет сыграть с нами в следующем раунде, пускай мы и финишировали вторыми в этой группе.

Я счастлив сегодня, потому что мы прогрессировали, но, конечно, мне хотелось бы занять первое место. Именно это я крикнул ребятам перед самым концом: «Играйте на 2:1, но не рискуйте слишком сильно», – сказал главный тренер « ».

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