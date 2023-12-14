Энрике о выходе в плей-офф ЛЧ: «Мы еще живы. Ни одна команда не захочет сыграть с «ПСЖ» в следующем раунде»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике высказался о выходе «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпоинов.

Парижская команда сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» в 6-м туре группового этапа ЛЧ (1:1). Парижане заняли 2-е место в группе F и вышли в 1/8 финала.

«Мы еще живы. Ни одна команда не захочет сыграть с нами в следующем раунде, пускай мы и финишировали вторыми в этой группе.

Я счастлив сегодня, потому что мы прогрессировали, но, конечно, мне хотелось бы занять первое место. Именно это я крикнул ребятам перед самым концом: «Играйте на 2:1, но не рискуйте слишком сильно», – сказал главный тренер «ПСЖ». 

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37 комментариев
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Мы еще живы.

С таким составом и такими деньгами он еще радуется отскоку!
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Ответ пользователю Имя Фамилия:
Пивоварня может сливать 1-5 Айнтрахту , но они не откажутся от изнасилования ПСЖ
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Все захотят сыграть с такой тики-кака)
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рот закрой. ваша помойка не заслужила плей-офф Лиги чемпионов.
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Ответ Nersi
хотелось бы уже в 1/8 увидеть ПСЖ - Барса прям как в 2016/17
они встречались в 2021 году (1/8)
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Ответ Имя Фамилия
— 31-5 по ударам. — 2 неназначенных пенальти в пользу ПСЖ. — куча липовых ЖК, из-за которых Дембеле пропустил сегодняшнюю игру. 🤡: вытащил судья!
люди которые симпатизируют ПСЖ..что с вами не так?
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Ответ Имя Фамилия
— 31-5 по ударам. — 2 неназначенных пенальти в пользу ПСЖ. — куча липовых ЖК, из-за которых Дембеле пропустил сегодняшнюю игру. 🤡: вытащил судья!
соглашусь - как минимум три испанских клуба из четырёх (кроме РеалаМ) вполне по весне проходимы... а вот если выпадут Бавария, МС, Арсенал или Реал, то ПСЖ придется выложиться на все 💯% и рассчитывать на удачу☝️
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Этот физрук еще и издевается?
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Ответ Ебздрогыч
Мы еще живы. С таким составом и такими деньгами он еще радуется отскоку!
Не разу не фан ПСЖ, но я бы не назвал этот состав ПСЖ каким-то сверхсильным. А если смотреть на состав годом ранее то этот вообще смотрится раз в 5 хуже
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Ответ Кефтеме
Встреча едущих по маршруту автобусов)
Вы точно знаете, что такое автобус? Про высоту линии обороны что-нибудь слышали?
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Ответ Имя Фамилия
ПСЖ размазал реал в позапрошлом сезоне, разницу сделал аргентинский мазила с пенальти. Сейчас его нет и ПСЖ пройдётся по реалу катком.
эй парень, ты наверное пропустил. Лео ушел из ПСЖ, поэтому теперь можно снова болеть ПРОТИВ катарского мешка
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Живы??.. МС и будет вам Аминь .. 😀
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Ответ Кефтеме
https://www.sports.ru/football/1088261040.html?sl=1
Ух как красиво
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Ответ Имя Фамилия
Точно сказано! https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/post/d/83/0e2b206c14807addb042837c04d90.jpeg
https://www.sports.ru/football/1088261040.html?sl=1
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Ответ Ruslan Isaev
Не разу не фан ПСЖ, но я бы не назвал этот состав ПСЖ каким-то сверхсильным. А если смотреть на состав годом ранее то этот вообще смотрится раз в 5 хуже
Спец по составам?😄
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Ответ Nersi
хотелось бы уже в 1/8 увидеть ПСЖ - Барса прям как в 2016/17
Да ну, без тех игроков и без Айтекина совсем не то
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Почему?! Будет круто попасть на ПСЖ в 1/8 финала Арсеналу: сразу серьезная проверка, получат кучу опыта, да и фаворитами тем не менее будет Арсенал. Нечего желать себя Лейпциги и Копенгаген при всем к ним уважении.
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Если бы не лысый поляк против ньюкасла ,то ждали бы лигу Европу
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Мне кажется Сити или Бавария с удовольствием с ними с играли бы
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Именно потому, что вы во второй корзине, с вами никто не захочет попасться. А из первой вы бы были удобным противником
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🤡 Каталонский
Я хочу чтобы парижский бестрофейник сыграл с Реалом,Мадрид любит топтать свою девочку)
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