Мбаппе расстроился из-за того, что «ПСЖ» не атаковал в конце игры с «Боруссией». Килиан проигнорировал прессу и первым сел в автобус

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе был недоволен игрой «ПСЖ» в конце матча с «Боруссией» (1:1).

Как пишет Foot Mercato, когда судья добавил шесть минут, парижане не стали активно атаковать, чтобы попытаться одержать победу.

Отмечается, что победа обеспечила бы «ПСЖ» первое место в группе и более выгодное место в группе, а Мбаппе расстроила такая пассивность.

После матча форвард принял душ примерно за две минуты, после чего первым сел в автобус «ПСЖ», не остановившись, чтобы пообщаться с прессой в микст-зоне.

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22 комментария
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Килиан расстроился, первым сел в автобус и продлил контракт с ПСЖ до 2028 года
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+70
Примерно 2 минуты это журналист с секундомером стоял что ли
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Ответ madrilenos
как же было позорно смотреть как Париж с 88й минуты начал тянут время. 2е место в прошлом году их ничему не научило.
Если б они пошли вперёд и пропустили контратаку, вообще оказались бы на 3 месте. Вот тогда точно научились бы.
+14
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+13
Ответ Трент Резнор
Килиан расстроился, первым сел в автобус и продлил контракт с ПСЖ до 2028 года
.. и на всякий случай,дал понять Реалу.. что не всё потеряно)
+10
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+10
Ответ BARCA_10
Примерно 2 минуты это журналист с секундомером стоял что ли
Он вышел из душа и на вопрос журналиста, почему он так долго занимает душ, ответил, что почти две минуты. Это же недолго
+7
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+7
И первым сел в автобус до Мадрида.
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Я тоже, когда в садике расстраивался на злую воспитательницу, за две минуты ел обед и первый ложился на тихий час.
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+4
Какой важный курица
+5
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+3
Ответ Vinnipukh Vinni
Если б они пошли вперёд и пропустили контратаку, вообще оказались бы на 3 месте. Вот тогда точно научились бы.
Дортмунд мёртвый был.после 75 минуты они бегать то уже не могли. полностью уверен что Париж мог додавить и забирать 1е место в группе. ну посмотрим теперь на жеребьёвку ))
+4
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Мбаппе на фоне остальных игроков "ПСЖ" выглядит чуваком с другой планеты
+4
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Все , решено, опять будет переходить в Реал от досады.
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Ну офигеть новость, футболист расстроился, что не выиграли
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"После матча принял душ "
Усман Дембеле: да только ради этого стоило переходить их Барселоны
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В автобусе его поджидал Макрон
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Душ, не баня, х.. помыл и до свиданья, заявил расстроенный Мбаппе.
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Ответ madrilenos
Дортмунд мёртвый был.после 75 минуты они бегать то уже не могли. полностью уверен что Париж мог додавить и забирать 1е место в группе. ну посмотрим теперь на жеребьёвку ))
А какая разница ПСЖ, в какую корзину попадать? Они сколько раз занимали первое место в группе, столько раз им доставался самый сильный соперник со вторых мест.
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