Мбаппе расстроился из-за того, что «ПСЖ» не атаковал в конце игры с «Боруссией». Килиан проигнорировал прессу и первым сел в автобус
Килиан Мбаппе был недоволен игрой «ПСЖ» в конце матча с «Боруссией» (1:1).
Как пишет Foot Mercato, когда судья добавил шесть минут, парижане не стали активно атаковать, чтобы попытаться одержать победу.
Отмечается, что победа обеспечила бы «ПСЖ» первое место в группе и более выгодное место в группе, а Мбаппе расстроила такая пассивность.
После матча форвард принял душ примерно за две минуты, после чего первым сел в автобус «ПСЖ», не остановившись, чтобы пообщаться с прессой в микст-зоне.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Усман Дембеле: да только ради этого стоило переходить их Барселоны