Мбаппе расстроился из-за того, что «ПСЖ» не атаковал в конце игры с «Боруссией». Килиан проигнорировал прессу и первым сел в автобус

Килиан Мбаппе был недоволен игрой «ПСЖ» в конце матча с «Боруссией» (1:1).

Как пишет Foot Mercato, когда судья добавил шесть минут, парижане не стали активно атаковать, чтобы попытаться одержать победу.

Отмечается, что победа обеспечила бы «ПСЖ» первое место в группе и более выгодное место в группе, а Мбаппе расстроила такая пассивность.

После матча форвард принял душ примерно за две минуты, после чего первым сел в автобус « », не остановившись, чтобы пообщаться с прессой в микст-зоне.

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