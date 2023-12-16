Марадишвили близок к аренде в «Пари НН» на полгода. «Локо» купил его у ЦСКА за 5-7 млн евро в 2021-м
Константин Марадишвили близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды.
«Локомотив» и «Пари НН» близки к договоренности об аренде 23-летнего полузащитника сроком на полгода.
В арендном соглашении не предусмотрена опция выкупа игрока. Несмотря на это, нижегородцы рассчитывают сохранить футболиста после аренды, пишет «Спорт-Экспресс».
Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о возможном переходе Марадишвили: «Мы пока не можем это комментировать, потому что есть определенные моменты, которые клуб сначала должен выполнить внутри себя. Нет дыма без огня, но пока не могу подтвердить».
Марадишвили перешел в «Локомотив» из ЦСКА осенью 2021 года. За него заплатили 5-7 миллионов евро, а зарплата россиянина тогла выросла почти в 4 раза.
В этом сезоне Константин сыграл 536 минут в 14 матчах за «Локомотив» и забил 1 гол. Статистику опорника можно изучить здесь.
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Если Тикнизян решил играть в футбол, то Марадишвили решил что достаточно уже заработал и в футбол играть не обязательно. Странно что в НН сватают. Игрок уровня ФНЛ