Марадишвили близок к аренде в «Пари НН» на полгода. «Локо» купил его у ЦСКА за 5-7 млн евро в 2021-м

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Константин Марадишвили Спорт-Экспресс Футбол

Константин Марадишвили близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды.

«Локомотив» и «Пари НН» близки к договоренности об аренде 23-летнего полузащитника сроком на полгода.

В арендном соглашении не предусмотрена опция выкупа игрока. Несмотря на это, нижегородцы рассчитывают сохранить футболиста после аренды, пишет «Спорт-Экспресс».

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о возможном переходе Марадишвили: «Мы пока не можем это комментировать, потому что есть определенные моменты, которые клуб сначала должен выполнить внутри себя. Нет дыма без огня, но пока не могу подтвердить».

Марадишвили перешел в «Локомотив» из ЦСКА осенью 2021 года. За него заплатили 5-7 миллионов евро, а зарплата россиянина тогла выросла почти в 4 раза.

В этом сезоне Константин сыграл 536 минут в 14 матчах за «Локомотив» и забил 1 гол. Статистику опорника можно изучить здесь.

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13 комментариев
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Начинал в Локо намного лучше Тикнизяна, но потом деграднул жёстко, а Наир наоборот взялся за ум. И вот, что вышло то вышло. Может у Юрана воскреснет и ещё принесет пользу Локо
+16
-2
+14
Ответ Роман Грожан
в чем проблема Марадишвили? Почему Галактионов в него так не верит, он просто слабый игрок или что?
Ну а вы видели как он вышел на замену с Зенитом и чуть не привез все что возможно и невозможно.
Если Тикнизян решил играть в футбол, то Марадишвили решил что достаточно уже заработал и в футбол играть не обязательно. Странно что в НН сватают. Игрок уровня ФНЛ
+4
0
+4
Ответ Роман Грожан
в чем проблема Марадишвили? Почему Галактионов в него так не верит, он просто слабый игрок или что?
Может потому что другие игроки сильнее его?
+3
0
+3
Уверен у Юрана заиграет и будет тащить. Юран даже Сыдагова смог выпускать результативно
0
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в чем проблема Марадишвили? Почему Галактионов в него так не верит, он просто слабый игрок или что?
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Юран, надо отдать ему должное, многим карьеру реанимирует.
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Костя вообще не потеря для локо, надо отдавать, а желательно продавать
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Ответ Честный контроль
Ну а вы видели как он вышел на замену с Зенитом и чуть не привез все что возможно и невозможно. Если Тикнизян решил играть в футбол, то Марадишвили решил что достаточно уже заработал и в футбол играть не обязательно. Странно что в НН сватают. Игрок уровня ФНЛ
Серьезно что ли?игрок уровня фнл?При Гончаренко в ЦСКА был хорош.
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