«Локо» арендует Сулейманова у «Пари НН» за 10 млн рублей. Выкуп за 60 млн станет обязательным, если форвард сделает 7 результативных действий

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Леонченко Пари НН Тимур Сулейманов Футбол

«Локомотив» подпишет форварда «Пари НН» Тимура Сулейманова.

По данным инсайдера Ивана Карпова, клубы договорились о переходе 23-летнего форварда на правах платной аренды за 10 млн рублей с обязательной опцией выкупа за 60 млн при выполнении игроком условия: 7 результативных действий в оставшейся части сезона.

Сегодня вечером игрок должен прилететь в Москву и подписать контракт с новым клубом. Он уже выбрал себе 99-й номер.

Утверждается, что гендиректор «Локо» Владимир Леонченко был против этой сделки, так как надеялся привезти дорогого футболиста зимой.

Тимур забил 1 гол в 7 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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27 комментариев

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Serega Ac-Milan
Так себе усиление, еще с учетом ухода Изи
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Максим Евстигнеев
Почему так все плохо относятся к этому трансферу
Пусть парень играет, характер есть у него свои 8 голов я думаю он забьет
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nikitosdaipoltos
классный возврат воспитанника)
недавно отдавали по арендам, продали,вернули
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nikitosdaipoltos
Ответ Константин Эсперов
Это просто уже от безвыходности . Как и приглашение Дзюбы прошлой зимой . Где игроки молодёжки Локо ?
Так вот) игрок молодёжки, который поездил по арендам)
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Denchik93
600-700 тыс евро… а кого вы за эти деньги хотели видеть, холланда или мбапэ?

Адекватный ценник, если заиграет, подскочит в цене раза в три в четыре..
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Aleksey Yashin
С обязательной опцией выкупа при выполнении игроком условия: 7 результативных действий + поспорить с Геничем на 7 результативных действий
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Restart Serdobsk
Ответ Максим Евстигнеев
Почему так все плохо относятся к этому трансферу Пусть парень играет, характер есть у него свои 8 голов я думаю он забьет
потому что этим трансфером спортивный блок клуба раписывается в своей профнепригодности - привозят игрока, который не сможет играть центрфорварда по одной причине - человек не сможет цепляться за мячи , соответственно будет та же балалайка что гениальным сарвели, игрок в составе, деньги уплочены - а выхлоп как от вани игнатьева версии 22/23.
максимально негодую ... у ахмата конате есть с последним годом контракта, относительно молодой , физически норм - только договорись с клубом, но нет везут игрока, который не подходит клубу стилистически.
в итоге как минимум до зимы придется надеяться на здоровье дзюбы - иначе будет опять куча болванчиков на поле, не знающих как нормально выйти в атаку.
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Balt
Ответ Максим Евстигнеев
Почему так все плохо относятся к этому трансферу Пусть парень играет, характер есть у него свои 8 голов я думаю он забьет
Ну если 8 забьёт это прям отлично. А так, почему бы и нет, пусть играют.
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Kostya Eliseev
Поправьте, если не прав. Сулейманов тот, который пару лет назад за вторую команду выступал?
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Roman
Норм вариант для подмены Дзюбы, еще и свой. Только вот Сарвелли для чего брали пока не пойму
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Великий Алонсо
Отличное усиление чтобы вылететь в пердив
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Джорджио Че
Леонченко вообще смотрит игру команды? Нужна подмена Дзюбе. Дорогой форвард его сидел бы под ним? Или наоборот?
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Kirill D.
вряд-ли он сможет заменить Крысидора, но лучше так чем ничего. молодеж пока не тянет, пример Раков. нужны голы, а не пустая беготня по полю
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Тосно жив
Отдать Изидора, Кухту и Игнатьева, взять Сарвели и Сулейманова) Локо пора пройти очищение пердивом с таким подходом!)
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Andrey Maximkin
Ответ Aleksey Yashin
С обязательной опцией выкупа при выполнении игроком условия: 7 результативных действий + поспорить с Геничем на 7 результативных действий
и оставить сноску "необязательно в чужие ворота"
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Сергей Овчаренко
Топ уровень конечно, продать,что бы потом купить обратно. Гениально
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dimkaa1
Не, ну точно не пилят
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