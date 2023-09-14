«Локо» арендует Сулейманова у «Пари НН» за 10 млн рублей. Выкуп за 60 млн станет обязательным, если форвард сделает 7 результативных действий
«Локомотив» подпишет форварда «Пари НН» Тимура Сулейманова.
По данным инсайдера Ивана Карпова, клубы договорились о переходе 23-летнего форварда на правах платной аренды за 10 млн рублей с обязательной опцией выкупа за 60 млн при выполнении игроком условия: 7 результативных действий в оставшейся части сезона.
Сегодня вечером игрок должен прилететь в Москву и подписать контракт с новым клубом. Он уже выбрал себе 99-й номер.
Утверждается, что гендиректор «Локо» Владимир Леонченко был против этой сделки, так как надеялся привезти дорогого футболиста зимой.
Тимур забил 1 гол в 7 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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Пусть парень играет, характер есть у него свои 8 голов я думаю он забьет
недавно отдавали по арендам, продали,вернули
Адекватный ценник, если заиграет, подскочит в цене раза в три в четыре..
максимально негодую ... у ахмата конате есть с последним годом контракта, относительно молодой , физически норм - только договорись с клубом, но нет везут игрока, который не подходит клубу стилистически.
в итоге как минимум до зимы придется надеяться на здоровье дзюбы - иначе будет опять куча болванчиков на поле, не знающих как нормально выйти в атаку.