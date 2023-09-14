«Локо» арендует Сулейманова у «Пари НН» за 10 млн рублей. Выкуп за 60 млн станет обязательным, если форвард сделает 7 результативных действий

«Локомотив» подпишет форварда «Пари НН» Тимура Сулейманова.

По данным инсайдера Ивана Карпова, клубы договорились о переходе 23-летнего форварда на правах платной аренды за 10 млн рублей с обязательной опцией выкупа за 60 млн при выполнении игроком условия: 7 результативных действий в оставшейся части сезона.

Сегодня вечером игрок должен прилететь в Москву и подписать контракт с новым клубом. Он уже выбрал себе 99-й номер.

Утверждается, что гендиректор « » был против этой сделки, так как надеялся привезти дорогого футболиста зимой.

забил 1 гол в 7 матчах Мир в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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