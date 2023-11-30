У «Локо» не хватает денег на 2-й транш за Веру. «Пари НН» готов отказаться от 60 млн рублей за Сулейманова, если ему за столько же продадут Марадишвили (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Пари НН Лукас Вера I Константин Марадишвили Тимур Сулейманов деньги Футбол

«Локомотиву» нужно найти деньги на Лукаса Веру.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, московский клуб договорился с «Оренбургом» о приобретении полузащитника за 300 млн рублей, и первый транш (150 млн) будет переведен зимой, а вот на второй, летний (еще 150 млн), у железнодорожников ресурсов не хватает. Им нужно либо совершить исходящий трансфер, либо сэкономить на какой-то другой сделке.

Утверждается, что «Пари НН» предложил «Локомотиву» продать ему хавбека Константина Марадишвили за 60 млн рублей. За это нижегородцы готовы отказаться от аналогичной суммы, причитающейся им в том случае, если форвард Тимур Сулейманов совершит еще одно результативное действие (в таком случае у «Локо» будет всего 10 дней на перевод денег). 

Ранее сообщалось, что Вера в «Локомотиве» будет получать 5,5 млн рублей в месяц.

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19 комментариев
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а если денег нет, нахрена вы там договаривались вообще? нет денег играйте тем составом, что есть сейчас
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Этому инсайдеру больше не наливать.
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Локо, держись там и хорошего настроения!
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Ответ NIK7478
Так этого Марадишвили купили в Локо в свое время миллионов за 5 у.е., еще при немцах! )))
Кто мог знать, что через полгода в молодёжке топовый Карпукас появится? Мара неплохой, но нестабильный, но Карпускас прям не по годам крут.
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Когда хлеб, тогда и мера, когда деньги, тогда и вера (с)
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куда они тогда лезут? нет денег езжай в товарняке
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Так этого Марадишвили купили в Локо в свое время миллионов за 5 у.е., еще при немцах! )))
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Что не съем,то надкушу.
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Ответ Dmitry Orlov
Кто мог знать, что через полгода в молодёжке топовый Карпукас появится? Мара неплохой, но нестабильный, но Карпускас прям не по годам крут.
Мара ленивый и безхребетный. За место в основе нужно пахать
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Во первых не вериться в этот инсайд, во вторых, продаём Рыбчинского и Куликова Балтике, Изидора Зениту и спокойно выкупаем и Тимура и Веру.
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Продаем Дзюбу и Галактионова и на все хватит.
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Будущего топа за 600к евро🤣😆 а бонусом пиняева они не хотят в придачу
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Ответ Ебздрогыч
Когда хлеб, тогда и мера, когда деньги, тогда и вера (с)
На Веру денег нет!
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Ответ ltkmaby
Продаем Дзюбу и Галактионова и на все хватит.
Залежалый товар, вряд ли найдутся желающие
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