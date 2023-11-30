У «Локо» не хватает денег на 2-й транш за Веру. «Пари НН» готов отказаться от 60 млн рублей за Сулейманова, если ему за столько же продадут Марадишвили (Иван Карпов)

«Локомотиву» нужно найти деньги на Лукаса Веру.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, московский клуб договорился с « » о приобретении полузащитника за 300 млн рублей, и первый транш (150 млн) будет переведен зимой, а вот на второй, летний (еще 150 млн), у железнодорожников ресурсов не хватает. Им нужно либо совершить исходящий трансфер, либо сэкономить на какой-то другой сделке.

Утверждается, что « » предложил « » продать ему хавбека за 60 млн рублей. За это нижегородцы готовы отказаться от аналогичной суммы, причитающейся им в том случае, если форвард совершит еще одно результативное действие (в таком случае у «Локо» будет всего 10 дней на перевод денег).

Ранее сообщалось, что Вера в «Локомотиве» будет получать 5,5 млн рублей в месяц.

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