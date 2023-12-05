«Локо» предлагает «Пари НН» Марадишвили в обмен на Майга. Нижегородцы хотят еще двух игроков железнодорожников (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Константин Марадишвили Мамаду Майга Михаил Щетинин Кирилл Никишин Футбол

«Локомотив» хочет поменяться игроками с «Пари НН».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб предложил нижегородскому совершить обмен опорными полузащитниками. Железнодорожники хотят подписать Мамаду Майга, отдав Константина Марадишвили. Сделка не предусматривает доплат и дополнительных деталей.

Такие условия не устраивают «Пари НН» – в обмен на Майга клуб хочет получить не только Марадишвили, но и еще двоих игроков «Локо» – Михаила Щетинина и Кирилла Никишина. Стороны продолжают переговоры.

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27 комментариев
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Ответ SVD44
В чем его топовость заключается? Я просто реально не знаю этого игрока и никогда не следил. Судя по его стате, он где-то в опорной зоне играет?
Опорник. Для РПЛ очень толковый опорник. главное качество как и у почти всех африканцев это физика. На мяче играет просто - пасует ближнему.
+17
-1
+16
Пари НН готовит ещё одно предложение в обмен на Майга - Марадишвили, Щетинина, газонокосилку, десять красных мячей и волшебную палочку Гарри Поттера!
+17
-2
+15
какой бред. Майга абсолютный топ, Пари без него худо придётся
+19
-5
+14
Ответ 0mertas626
какой бред. Майга абсолютный топ, Пари без него худо придётся
В чем его топовость заключается? Я просто реально не знаю этого игрока и никогда не следил. Судя по его стате, он где-то в опорной зоне играет?
+14
-3
+11
Ответ T622222
Костя в данной форме ничего не стоит одни ошибки он выпадает из игры
Офис Бабаева неделю гулял после того как варили Марадишвили в Локо.
+13
-3
+10
Костя в данной форме ничего не стоит одни ошибки он выпадает из игры
+10
-2
+8
Юрану надо оставлять Майга очень полезный игрок лучший сейчас в Нижнем Новгороде
+8
0
+8
Ответ ТрактоПоктер
Пари НН готовит ещё одно предложение в обмен на Майга - Марадишвили, Щетинина, газонокосилку, десять красных мячей и волшебную палочку Гарри Поттера!
Холодильник Розенлев. Финский.
+3
0
+3
У Локо есть топовый опорник - это Карпукас.
Плюс неплохой по меркам РПЛ Баринов и очень сильно проявлявший себя в последних матчах Митай.

Особой необходимости в новом игроке нет. Тут скорее желание избавиться от Марадишвили, но не любой ценой же... Хотя Костя своими выходами на поле делает себе такую рекламу, что как бы доплачивать за его уход не пришлось.
+4
-1
+3
Ответ Джорджио Че
Ахаха, наследие Рангника с перепродажей игроков дороже!
Ахаха вот только наследие Рангника с точки зрения трансферов хорошее, если не прекрасное ахаха практически нет провальных ахах
+3
-1
+2
Скорее всего прямо во втором тайме и предлагали))
+2
-1
+1
Какой бред, чтобы Локо отдал Щетинина. И Майга зачем, при наличии Карпукаса, Митая и Баринова, плюс, возможно, Веры
+2
-1
+1
Сравнение некоторых данных за сезоны 2022/2023 и 2023/2024. Средняя оценка за игру:
Костя 6,4/6,4 Мамаду 6,8/6,7
Из них отличных оценок (> и = 7):
Костя 1/0 Мамаду 9/5
или 7,4 (в самой первой игре) vs 7.0-7.5
Игр за это же время:
Костя 21/8 Мамаду 23/15
Полных матчей без замены:
Костя 0/0 Мамаду 16/13
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Так основная проблема в аренде/продаже Марадишвили была в его зарплате в Локо. Что то поменялось?
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Интересные у Пари кэфы:от них 1 к 3,к ним 3 к 1
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вот зря Марадишвили ушел в Локо... Был у нас на подходе к статусу твердого игрока основы, а теперь что? получил он больше игрового времени? готовы обменять на какого-то легионера в Нижний Новгород, замечательное развитие карьеры...
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Ответ 0mertas626
какой бред. Майга абсолютный топ, Пари без него худо придётся
Чем он "топовей" условного Газинского?
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Ответ chesko10
Опорник. Для РПЛ очень толковый опорник. главное качество как и у почти всех африканцев это физика. На мяче играет просто - пасует ближнему.
третьим к Карпукасу и Баринову?
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Ответ Pelerin
Чем он "топовей" условного Газинского?
праймовый Газинский был капитаном сборной, а этот Майга обычный бегунок
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Ответ T622222
Костя в данной форме ничего не стоит одни ошибки он выпадает из игры
с Зенитом ужасно вышел конечно. Ощущение что психологически надломлен.
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Никишина то в обмен отдадут,а вот будущую звезду Щетинина на нулевого отдавать это слишком
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