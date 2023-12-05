«Локо» предлагает «Пари НН» Марадишвили в обмен на Майга. Нижегородцы хотят еще двух игроков железнодорожников (Иван Карпов)
«Локомотив» хочет поменяться игроками с «Пари НН».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб предложил нижегородскому совершить обмен опорными полузащитниками. Железнодорожники хотят подписать Мамаду Майга, отдав Константина Марадишвили. Сделка не предусматривает доплат и дополнительных деталей.
Такие условия не устраивают «Пари НН» – в обмен на Майга клуб хочет получить не только Марадишвили, но и еще двоих игроков «Локо» – Михаила Щетинина и Кирилла Никишина. Стороны продолжают переговоры.
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Плюс неплохой по меркам РПЛ Баринов и очень сильно проявлявший себя в последних матчах Митай.
Особой необходимости в новом игроке нет. Тут скорее желание избавиться от Марадишвили, но не любой ценой же... Хотя Костя своими выходами на поле делает себе такую рекламу, что как бы доплачивать за его уход не пришлось.
Костя 6,4/6,4 Мамаду 6,8/6,7
Из них отличных оценок (> и = 7):
Костя 1/0 Мамаду 9/5
или 7,4 (в самой первой игре) vs 7.0-7.5
Игр за это же время:
Костя 21/8 Мамаду 23/15
Полных матчей без замены:
Костя 0/0 Мамаду 16/13