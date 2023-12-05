«Локо» предлагает «Пари НН» Марадишвили в обмен на Майга. Нижегородцы хотят еще двух игроков железнодорожников (Иван Карпов)

«Локомотив» хочет поменяться игроками с «Пари НН».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб предложил нижегородскому совершить обмен опорными полузащитниками. Железнодорожники хотят подписать , отдав . Сделка не предусматривает доплат и дополнительных деталей.

Такие условия не устраивают « » – в обмен на Майга клуб хочет получить не только Марадишвили, но и еще двоих игроков « » – и Кирилла Никишина. Стороны продолжают переговоры.

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