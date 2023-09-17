«Локо» может подписать Гилавоги бесплатно. Экс-игрок «Вольфсбурга» готов перейти, но просит высокую зарплату

Теги Локомотив Вольфсбург премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Жозуа Гилавоги Спорт-Экспресс Футбол

«Локомотиву» интересен Жозуа Гилавоги.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб заинтересован в трансфере 32-летнего футболиста, который может сыграть на позиции опорного полузащитника или центрального защитника. В данный момент Гилавоги находится в статусе свободного агента. 

Сам француз выражает готовность присоединиться к российской команде, но сделке могут помешать высокие требования игрока по зарплате. 

Последним клубом Гилавоги был «Вольфсбург», за который он выступал с 2014 года. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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27 комментариев

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Eugn_eugn
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Не смущает, что он опорник?
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T622222
Пенсионер просто ищет кого поиметь и на пенсию накопить 10 млн лишних, а пользы Локо не принесет
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SVD44
Старый добрый Локо)))
Подписать старпера с высокой личкой? Да конечно, кому отдавать бабки?
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Saha575
Те кто пишут что старик, вспомните Фарфана, Фернандеша, Чорлука старики куда опытный, и лучше играют ( того же Кузмичева)
Я считаю должен баланс быть. В защите, и полузащите, чтоб наши смотрели (хотя бы учились что ли)
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Evgeniy Kirilenko
а потом он заскучать по Франции и решит свалить...
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Mikhail Savin
Ответ Bosniec
Чорлука переходил в "Локо" в возрасте 26 или 27 лет, вот уж старого нашли.
он в 35 играл лучше, чем все ЦЗ РПЛ вместе взятые
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Bosniec
Ответ Saha575
Те кто пишут что старик, вспомните Фарфана, Фернандеша, Чорлука старики куда опытный, и лучше играют ( того же Кузмичева) Я считаю должен баланс быть. В защите, и полузащите, чтоб наши смотрели (хотя бы учились что ли)
Чорлука переходил в "Локо" в возрасте 26 или 27 лет, вот уж старого нашли.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ SVD44
Старый добрый Локо))) Подписать старпера с высокой личкой? Да конечно, кому отдавать бабки?
А его подписали уже, да?Ты всем новостям веришь?
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HRYNDEL
Это вообще что за Гоги такой выискался?
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Саша Казенкинский
Ответ Eugn_eugn
Не смущает, что он опорник?
Если знакомы со стилем игры может также знаете что манера игры у человека довольно необычная, он порой исполнял яя туре и не раз, так что я бы прям так кричать, что он опорник бы не стал. Формально да, по позиции, по функционалу скорее нет.
В Вольфсбурге на пике показывал интересный футбол
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Uriy walmart
В фм 2015 норм был, надо брать
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Kit244098
Ответ Bosniec
Глушенков, Дзюба, Сулейманов, Сарвелли - 4 форварда, мало что ли?
И кто из них, кроме Дзюбы, центрфорвард?))
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Bosniec
Ответ Kit244098
Локомотиву не опорник нужен, а центрфорвард для ротации. Спросите у старого пердуна, он в нападении сыграть не сможет?))
Глушенков, Дзюба, Сулейманов, Сарвелли - 4 форварда, мало что ли?
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velvetdust2008
Ответ Матвей Суицидин
думаю, в любом состоянии он лучше локомотивовских цз
Я думаю даже в медиалиге можно кого-то лучше локомотивовских цз найти
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Алексей Ларёв
Ответ error505
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Ты еще к киперам претензии выскажи что они мало забивают чудо.Опорник тебе чего должен забивать пачками?
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Павел Мельников
Игрок едва выше среднего, за французскую сборную играл всего-ничего в годы до периода каких-то успехов. В 32 года скоро станет балластом, по крайней мере для Вольфсбурга. Но в Локомотиве может хорошо заработать...
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HRYNDEL
200 тысяч рублей в месяц норм будет грузинофранцузу этому!!!
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Balt
Насколько ж высокая?
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Bosniec
Не проще тогда подписать М’Вилла или того чувачка из ЦСКА (Гбамен что ли), которые уже выступали в РПЛ и не против рассмотреть этот вариант продолжения карьеры?
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тот самый Кадрус
Мне кажется нам не нужен опорник с навыками игры в центре защиты, нам нужен качественный центральный защитник. Баринов и Пукс нормально играют в центре, без дела сидит Маридишвили на высокой зарплате. Нафига нужен еще один, да еще и старый с высокой личкой??
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Гамарджоба Генацвале
Сомнительный трансфер, да еще и с высокой зп.Лучше бы напа подписать.
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