«Локо» может подписать Гилавоги бесплатно. Экс-игрок «Вольфсбурга» готов перейти, но просит высокую зарплату

«Локомотиву» интересен Жозуа Гилавоги.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб заинтересован в трансфере 32-летнего футболиста, который может сыграть на позиции опорного полузащитника или центрального защитника. В данный момент Гилавоги находится в статусе свободного агента.

Сам француз выражает готовность присоединиться к российской команде, но сделке могут помешать высокие требования игрока по зарплате.

Последним клубом был « », за который он выступал с 2014 года. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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