«Локо» может подписать Гилавоги бесплатно. Экс-игрок «Вольфсбурга» готов перейти, но просит высокую зарплату
«Локомотиву» интересен Жозуа Гилавоги.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб заинтересован в трансфере 32-летнего футболиста, который может сыграть на позиции опорного полузащитника или центрального защитника. В данный момент Гилавоги находится в статусе свободного агента.
Сам француз выражает готовность присоединиться к российской команде, но сделке могут помешать высокие требования игрока по зарплате.
Последним клубом Гилавоги был «Вольфсбург», за который он выступал с 2014 года. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Подписать старпера с высокой личкой? Да конечно, кому отдавать бабки?
Я считаю должен баланс быть. В защите, и полузащите, чтоб наши смотрели (хотя бы учились что ли)
В Вольфсбурге на пике показывал интересный футбол