Марадишвили переходит в «Локо» из ЦСКА за 5-7 млн евро. Зарплата игрока вырастет почти в 4 раза (Нобель Арустамян)

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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили станет игроком «Локомотива», сообщает инсайдер Нобель Арустамян.

«Константин Марадишвили переходит из ЦСКА в «Локомотив».

По моим данным, в ближайшее время состоится еще одна сделка между двумя московскими клубами. Удивительно, но Ральф Рангник и его команда настояли на трансферах двух неосновных игроков ЦСКА.

Напомню, в августе «Локо» выкупил Наира Тикнизяна, а теперь подписывает Марадишвили, который потерял место в основной обойме команды в прошлом сезоне, а в этом у Алексея Березуцкого проиграл конкуренцию Мухину.

«Локомотив» оказался готов идти на серьезное увеличение зарплаты для Константина – почти в 4 раза по сравнению с тем, что было в ЦСКА. В родном клубе Марадишвили получал около миллиона рублей.

Сумма трансфера варьируется от 5 до 7 миллионов евро – бонусы зависят от выступлений Марадишвили. Ранее ЦСКА отказался от нескольких предложений, но на это согласился.

На переходе настоял сам игрок и отец Константина Коба, сам бывший футболист. Он всерьез занимается карьерой сына, следит за всеми матчами и во многом управляет карьерой Кости», – написал Арустамян в телеграм-канале.

Статистику 21-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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