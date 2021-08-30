Марадишвили переходит в «Локо» из ЦСКА за 5-7 млн евро. Зарплата игрока вырастет почти в 4 раза (Нобель Арустамян)

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили станет игроком , сообщает инсайдер .

« переходит из ЦСКА в «Локомотив».

По моим данным, в ближайшее время состоится еще одна сделка между двумя московскими клубами. Удивительно, но и его команда настояли на трансферах двух неосновных игроков ЦСКА.

Напомню, в августе «Локо» выкупил Наира Тикнизяна, а теперь подписывает Марадишвили, который потерял место в основной обойме команды в прошлом сезоне, а в этом у Алексея Березуцкого проиграл конкуренцию Мухину.

«Локомотив» оказался готов идти на серьезное увеличение зарплаты для Константина – почти в 4 раза по сравнению с тем, что было в ЦСКА. В родном клубе Марадишвили получал около миллиона рублей.

Сумма трансфера варьируется от 5 до 7 миллионов евро – бонусы зависят от выступлений Марадишвили. Ранее ЦСКА отказался от нескольких предложений, но на это согласился.

На переходе настоял сам игрок и отец Константина Коба, сам бывший футболист. Он всерьез занимается карьерой сына, следит за всеми матчами и во многом управляет карьерой Кости», – написал Арустамян в телеграм-канале.

Статистику 21-летнего полузащитника можно изучить здесь.