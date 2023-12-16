Рэшфорд болел норовирусом («зимняя рвота») на этой неделе, но готовится сыграть с «Ливерпулем»

Маркус Рэшфорд страдал от норовируса перед матчем между «МЮ» и «Ливерпулем».

Как пишет Daily Mail, нападающий, который пропустил матч с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов, на этой неделе заразился норовирусом, который также известен под названием «зимняя рвота».

Рэшфорд делает все, чтобы сыграть против «Ливерпуля», хотя болезнь серьезно повлияла на его состояние. Он очень хочет помочь команде. Врачи « » уверены, что не заразен, поэтому допустили его до тренировки в пятницу.

Если Рэшфорд не почувствует никаких последствий болезни и будет тренироваться сегодня, то почти наверняка сыграет против «Ливерпуля».

Национальная служба здравоохранения Англии называет симптомами норовируса тошноту, диарею, рвоту, высокую температуру и головные боли.

Завтра, 17 декабря, «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против « » в матче 17-го тура .

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