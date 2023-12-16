Рэшфорд болел норовирусом («зимняя рвота») на этой неделе, но готовится сыграть с «Ливерпулем»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Здоровье Футбол

Маркус Рэшфорд страдал от норовируса перед матчем между «МЮ» и «Ливерпулем».

Как пишет Daily Mail, нападающий, который пропустил матч с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов, на этой неделе заразился норовирусом, который также известен под названием «зимняя рвота».

Рэшфорд делает все, чтобы сыграть против «Ливерпуля», хотя болезнь серьезно повлияла на его состояние. Он очень хочет помочь команде. Врачи «Ман Юнайтед» уверены, что Маркус не заразен, поэтому допустили его до тренировки в пятницу.

Если Рэшфорд не почувствует никаких последствий болезни и будет тренироваться сегодня, то почти наверняка сыграет против «Ливерпуля».

Национальная служба здравоохранения Англии называет симптомами норовируса тошноту, диарею, рвоту, высокую температуру и головные боли.

Завтра, 17 декабря, «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Ливерпуля» в матче 17-го тура АПЛ.

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22 комментария
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Глядя на последние его игры, у болельщиков МЮ такие же симптомы
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Зимняя рвота-это игра Рэшфорда в этом сезоне
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Ответ RIMPERY17
Глядя на последние его игры, у болельщиков МЮ такие же симптомы
Прям в точку , каждая игра просто 🤮
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Уровень игры Рашфорда в этом сезоне можно выразить одним словом Норовирус. Игра вызывающая рвоту!
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он разве жижой ребе (((гинцбурга))) не кололся?
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норовирус
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Главное что не какает а то загадит всё поле )
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Рэшфорд завтра - биологическое оружие против Ливерпуля)
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Это двоюродный брат коронавируса
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как они похмелье завуалировали
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Точное название норовирус от тренера, ну переводить не буду)
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Здорово, что поправился, это хорошие новости для нашего Ливерпуля. Ещё бы его на весь матч выпустить
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я бы тоже болезнь придумал какую - нибудь, чтобы против Юргена не играть
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А у меня походу 10Хагавирус
с сентября
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