Мак Аллистер не сыграет с «Юнионом» и «МЮ» из-за травмы. Клопп подтвердил: «Ему наступили на колено – шип бутсы прошел через мышцы и попал в кость. Надо ждать, пока она заживет»
Алексис Мак Аллистер пропустит ближайшие матчи «Ливерпуля» из-за травмы.
Об этом рассказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. По его словам, Мак Аллистер пропустит завтрашний матч с «Юнионом» и не сыграет с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье.
Полузащитник «Ливерпуля» получил травму в матче АПЛ с «Шеффилдом» в прошлую среду. Аргентинец был заменен на 59-й минуте матча.
«Я, конечно, не врач, но мне почти каждый день объясняют, почему он еще не готов – очевидно, все несколько сложнее, чем мы думали сначала.
Ему наступили на колено, шип бутсы прошел через мышцы практически полностью и попал в кость. Теперь нужно подождать, пока кость не заживет, и пока Мак Аллистер перестанет ощущать боль, потому что это довольно болезненно.
Он крутой парень, и мы, вероятно, должны убедиться, что не произойдет заражения. Это действительно важно», – сказал Клопп.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Но кем МЮ заменять Бруну ?