Мак Аллистер не сыграет с «Юнионом» и «МЮ» из-за травмы. Клопп подтвердил: «Ему наступили на колено – шип бутсы прошел через мышцы и попал в кость. Надо ждать, пока она заживет»

Алексис Мак Аллистер пропустит ближайшие матчи «Ливерпуля» из-за травмы.

Об этом рассказал главный тренер «Ливерпуля» . По его словам, Мак Аллистер пропустит завтрашний матч с « » и не сыграет с « » в воскресенье.

Полузащитник « » получил травму в матче с «Шеффилдом» в прошлую среду. Аргентинец был заменен на 59-й минуте матча.

«Я, конечно, не врач, но мне почти каждый день объясняют, почему он еще не готов – очевидно, все несколько сложнее, чем мы думали сначала.

Ему наступили на колено, шип бутсы прошел через мышцы практически полностью и попал в кость. Теперь нужно подождать, пока кость не заживет, и пока Мак Аллистер перестанет ощущать боль, потому что это довольно болезненно.

Он крутой парень, и мы, вероятно, должны убедиться, что не произойдет заражения. Это действительно важно», – сказал Клопп.

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