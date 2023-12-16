Клопп о шансах «Ливерпуля» на титул АПЛ: «Мне нравятся наши шаги. Посмотрим, достаточно ли они велики для этого»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался о шансах «Ливерпуля» на победу в АПЛ.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял 5-е место в таблице АПЛ. Сейчас команда лидирует, опережая «Арсенал» на одно очко.

«Я с самого начала знал, что у нас очень хорошая команда. Все мы знали, как хорошо могут играть эти парни.

Но все команды, которые борются за топ-4, просто выдающиеся. Мы провели хорошую предсезонку, в ходе которой ни разу не тренировали игру 10 на 11, а ведь в первых пяти матчах нам часто приходилось играть именно так. Мы справились с этим, и это помогает сплотиться.

Мне нравятся шаги, которые мы делаем. Нужно посмотреть, достаточно ли они велики [для того, чтобы взять титул]. Но я вижу развитие. Это мне и нужно, чтобы понять, где это все может закончиться», – сказал тренер «Ливерпуля».

Завтра, 17 декабря, «Ливерпуль» дома сыграет против «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура АПЛ.

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4 комментария
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В этом сезоне пока что нет очень стабильной команды... поэтому думать о чемпионство рано, кому либо 🤷🏻‍♂️
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Про шаги-вероятно для создания атмосферы, про предсезонку-половина участвовавших уехала к саудитам. Это практически полное перестроение команды и если Лив зацепит титул, то это будет большая Удача. Но надеемся на нее
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Кубок Африки . Отьезд Салаха отбросит на 4 место. К сожалению
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