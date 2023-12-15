Джейми Каррагер: «Ливерпуль» не выглядит как чемпион АПЛ. Таблица показывает одно, глаза говорят о другом»
Джейми Каррагер не считает, что «Ливерпуль» показывает чемпионскую игру.
На данный момент команда тренера Юргена Клоппа идет первой, набрав 37 очков.
«Ливерпуль» не выглядит как чемпион АПЛ. Пока нет. Ждем от перестроенной команды Клоппа показательных выступлений.
Этот месяц дает идеальную возможность для этого: в ближайшие выходные состоится матч с «Манчестер Юнайтед», который станет важным событием вне зависимости от текущего положения обоих клубов, а затем с «Арсеналом».
Приближается момент истины, после которого мы будем иметь более четкое представление о том, насколько хорош «Ливерпуль» и чего можно достичь в этом сезоне.
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, и я не совсем понимаю, каким образом. Турнирная таблица говорит об одном, но мои глаза говорят о другом. Команда все еще недостаточно сбалансирована. Трудно представить, что состав будет таким без готового оборонительного полузащитника.
В игре «Ливерпуля» еще не было такого вау-момента. Многие болельщики «Ливерпуля» скажут вам, что они не уверены в том, насколько хороша нынешняя команда. Ее еще слишком рано сравнивать с той, которой брала АПЛ.
Результаты на выезде нестабильны – с парой невнятных побед и ничьих. И хотя было много разговоров о «Ливерпуле 2.0», на самом деле они выигрывают матчи благодаря фундаменту, заложенному первой великой командой Клоппа.
На мой взгляд, по своей сути это все еще «Ливерпуль 1.0», – написал экс-игрок команды в колонке для The Telegraph.
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Команда стала больше выходить в короткий пас, играем без ложной девятки (что сильно меняет всю атакующую структуру). Да, из всех механизмов стабильно работают только контратаки, но и они строятся совсем иначе, чем раньше
P.S. Как болельщик Ливерпуля добавлю, что даже в сезон без травм, никто не ждал появления Ливерпуля 2.0 в этом сезоне. Всё-таки слишком слабо провели летнее ТО, из-за чего Клоппу пришлось на ходу перестраивать команду. В этом году ждём просто места в топ-4, а вот в следующем уже и обнолённый Ливерпуль
Даже в проигранных матчах они смотрелись хорошо. Откровенно провальных игр нету. Разве что Лутон, но там Райа два привез на ровном месте.
у Сити, Ливерпуля есть неуверенные матчи...
и это при Нуньесе который делает все возможное чтобы Ливерпуль не побеждал ))