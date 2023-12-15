Джейми Каррагер: «Ливерпуль» не выглядит как чемпион АПЛ. Таблица показывает одно, глаза говорят о другом»

Джейми Каррагер не считает, что «Ливерпуль» показывает чемпионскую игру.

На данный момент команда тренера Юргена Клоппа идет первой, набрав 37 очков.

«Ливерпуль» не выглядит как чемпион . Пока нет. Ждем от перестроенной команды показательных выступлений.

Этот месяц дает идеальную возможность для этого: в ближайшие выходные состоится матч с «Манчестер Юнайтед», который станет важным событием вне зависимости от текущего положения обоих клубов, а затем с «Арсеналом».

Приближается момент истины, после которого мы будем иметь более четкое представление о том, насколько хорош «Ливерпуль» и чего можно достичь в этом сезоне.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, и я не совсем понимаю, каким образом. Турнирная таблица говорит об одном, но мои глаза говорят о другом. Команда все еще недостаточно сбалансирована. Трудно представить, что состав будет таким без готового оборонительного полузащитника.

В игре «Ливерпуля» еще не было такого вау-момента. Многие болельщики « » скажут вам, что они не уверены в том, насколько хороша нынешняя команда. Ее еще слишком рано сравнивать с той, которой брала АПЛ.

Результаты на выезде нестабильны – с парой невнятных побед и ничьих. И хотя было много разговоров о «Ливерпуле 2.0», на самом деле они выигрывают матчи благодаря фундаменту, заложенному первой великой командой Клоппа.

На мой взгляд, по своей сути это все еще «Ливерпуль 1.0», – написал экс-игрок команды в колонке для The Telegraph.

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