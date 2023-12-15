Джейми Каррагер: «Ливерпуль» не выглядит как чемпион АПЛ. Таблица показывает одно, глаза говорят о другом»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Джейми Каррагер не считает, что «Ливерпуль» показывает чемпионскую игру.

На данный момент команда тренера Юргена Клоппа идет первой, набрав 37 очков.

«Ливерпуль» не выглядит как чемпион АПЛ. Пока нет. Ждем от перестроенной команды Клоппа показательных выступлений.

Этот месяц дает идеальную возможность для этого: в ближайшие выходные состоится матч с «Манчестер Юнайтед», который станет важным событием вне зависимости от текущего положения обоих клубов, а затем с «Арсеналом».

Приближается момент истины, после которого мы будем иметь более четкое представление о том, насколько хорош «Ливерпуль» и чего можно достичь в этом сезоне.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, и я не совсем понимаю, каким образом. Турнирная таблица говорит об одном, но мои глаза говорят о другом. Команда все еще недостаточно сбалансирована. Трудно представить, что состав будет таким без готового оборонительного полузащитника.

В игре «Ливерпуля» еще не было такого вау-момента. Многие болельщики «Ливерпуля» скажут вам, что они не уверены в том, насколько хороша нынешняя команда. Ее еще слишком рано сравнивать с той, которой брала АПЛ.

Результаты на выезде нестабильны – с парой невнятных побед и ничьих. И хотя было много разговоров о «Ливерпуле 2.0», на самом деле они выигрывают матчи благодаря фундаменту, заложенному первой великой командой Клоппа.

На мой взгляд, по своей сути это все еще «Ливерпуль 1.0», – написал экс-игрок команды в колонке для The Telegraph.

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30 комментариев
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Сейчас никто в АПЛ не выглядит чемпионом, даже Сити, от того и интереснее.
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Ну да, всего-то сменилось на 90% нападение да полузащита, а так все та еще команда...Каррагер оливьешкой закусить забыл.
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Ну что не выглядит чемпионом - ладно, но не видеть Ливерпуль 2.0?
Команда стала больше выходить в короткий пас, играем без ложной девятки (что сильно меняет всю атакующую структуру). Да, из всех механизмов стабильно работают только контратаки, но и они строятся совсем иначе, чем раньше
P.S. Как болельщик Ливерпуля добавлю, что даже в сезон без травм, никто не ждал появления Ливерпуля 2.0 в этом сезоне. Всё-таки слишком слабо провели летнее ТО, из-за чего Клоппу пришлось на ходу перестраивать команду. В этом году ждём просто места в топ-4, а вот в следующем уже и обнолённый Ливерпуль
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+5
А чемпионом обязательно выглядеть? Если смогут и станут, пофиг на то как выглядели.
+5
-2
+3
Ответ luu
Сейчас никто в АПЛ не выглядит чемпионом, даже Сити, от того и интереснее.
Разница в том, что по опыту прошлых сезонов мы знаем, что с Сити такие спады происходят и он знает, как с ними справляться. Про другие команды всё менее понятно.
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-1
+3
Ответ luu
Сейчас никто в АПЛ не выглядит чемпионом, даже Сити, от того и интереснее.
Арсенал?
Даже в проигранных матчах они смотрелись хорошо. Откровенно провальных игр нету. Разве что Лутон, но там Райа два привез на ровном месте.
у Сити, Ливерпуля есть неуверенные матчи...
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Ответ 9wkbc9rjcb
Да защита вызывает тревогу, дыра там большая, даже днища и те забивают, а линия нападение блестяще действует, я как художник, так вижу…..
по пропущенным 15 мячам - защита, наряду с Арсеналом, лучшая в лиге
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Ответ IgorScouser
по пропущенным 15 мячам - защита, наряду с Арсеналом, лучшая в лиге
Согласен, но вот я так вижу, нет надежности….
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Ответ ArnoNeputevy
Да, этот вариант намного-намного слабее того, что выиграл АПЛ и ЛЧ. Не уровень "Ливерпуля" и Цимикас, и Луис Диас (хороший игрок, если иметь в виду индивидуальные качества, но совсем не в стиле "Ливерпуля", не командный), и Диогу Жота (просто не тот уровень таланта), и Гакпо (очень способный, но психологически как ребёнок), и Нуньес (крайне неврастеничный игрок, хотя и дико талантливый), и Эндо (его вообще взяли в последний момент, просто чтобы хоть какой-то опорник был). И командная игра сейчас не та: например, прессинга прежнего - гегенпрессинга - нет.
Цимикас и Эндо может быть (но они как бы и есть ротация), остальное — ерунда
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Ответ ArnoNeputevy
Да, этот вариант намного-намного слабее того, что выиграл АПЛ и ЛЧ. Не уровень "Ливерпуля" и Цимикас, и Луис Диас (хороший игрок, если иметь в виду индивидуальные качества, но совсем не в стиле "Ливерпуля", не командный), и Диогу Жота (просто не тот уровень таланта), и Гакпо (очень способный, но психологически как ребёнок), и Нуньес (крайне неврастеничный игрок, хотя и дико талантливый), и Эндо (его вообще взяли в последний момент, просто чтобы хоть какой-то опорник был). И командная игра сейчас не та: например, прессинга прежнего - гегенпрессинга - нет.
короче обычный середняк уровня Вулз или Кристал Пэлас по твоим словам
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Ответ liv6
по сути осталась прежняя защита, а полузащиту и атаку пересобрали
ну во-первых, полузащита она еще в процессе пересборки и поиска идеального варианта, а во-вторых, стабильности этой версии явно не хватает. Мне нравится смотреть за тем, как Ливерпуль перестраивается, но видимо, мои слова поклонники клуба восприняли как умаление его статуса)
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Ответ _FoX-
В принципе, да, этот Ливерпуль ещё не 2.0, но он точно не 1.0. Ливерпуль 1.5 я бы сказал) С остальным можно согласиться
по сути осталась прежняя защита, а полузащиту и атаку пересобрали
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Ответ Liverpool_YNWA
тоже самое не раз показывал и Ливерпуль ))
Ливерпуль последних сезонов показывал духовитость, характер и нестабильность. И в Ливерпуле все еще идет процесс перестройки
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Ответ _FoX-
Разница в том, что по опыту прошлых сезонов мы знаем, что с Сити такие спады происходят и он знает, как с ними справляться. Про другие команды всё менее понятно.
тоже самое не раз показывал и Ливерпуль ))
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Ответ Андрей Хан
Ну да, всего-то сменилось на 90% нападение да полузащита, а так все та еще команда...Каррагер оливьешкой закусить забыл.
И в чем Каррагер не прав? Игру определяют Алиссон, ван Дейк, Трент и Салах. Это все старая гвардия. Остальные заменимы.
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Таблица показывает, что сыграно 16 туров. Чемпионом кто-нибудь будет выглядеть после 38-го. Может, чуть пораньше, но явно не сейчас.
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Кто тогда выглядит как чемпион если не Ливерпуль? после стольких туров идет на первом месте, уже сыграно матчей на выезде с Челси, Сити, Шпорами и Ньюкаслом (при всего одном судейском поражении) да и матчей, когда Ливерпуль выигрывал вопреки судейским произволам был несколько и я уже не говорю о матчах в которых судьи откровенно лишали Ливерпуль очков

и это при Нуньесе который делает все возможное чтобы Ливерпуль не побеждал ))
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Момент истины в матче с Арсеналом - ну допустим ещё. Но матч с МЮ? Нынче МЮ даже по своим не самым высоким меркам последних лет выглядит как дно. Не испытываю никаких надежд по поводу этого матча, Ливерпуль выиграет. Осталось узнать, с каким счётом.
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Так то не показывая классной игры идти на первом месте - это и есть признак крутой команды. А классная игра должна появляться во второй части сезона, когда приходит пора ключевых матчей.
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Новый ливер а тащат все те же Салах и Алиссон
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всё правильно говорит, в целом! ну и немножко прибедняется, по своему обыкновению)
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Ой, мля, Джейми, не болтай
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Джейми не хочет сглазить
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Да защита вызывает тревогу, дыра там большая, даже днища и те забивают, а линия нападение блестяще действует, я как художник, так вижу…..
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Защита не всегда надежная и красных много собирают, а так вполне себе выглядит.
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