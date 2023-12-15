Клопп про 1:2 с «Юнионом»: «Слишком много изменений, «Ливерпуль» не нашел свой ритм. Но могли сравнять счет раза три в конце»

Юрген Клопп объяснил поражение от «Юниона» (1:2) большим числом изменений.

«Заслуженная победа «Юниона». Думаю, я сделал слишком много изменений в составе, поэтому « » не нашел свой ритм.

Голы, которые мы пропустили, были необязательными. На последних минутах мы могли сравнять счет, может быть, трижды.

Думаю, все мы смотрели один и тот же матч, так что для нас победа « » заслуженная. Хотя я сейчас слышал, что первый гол мог быть забит из положения вне игры, но никто наверняка не скажет. Посмотрим, но какая уже разница?» – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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