Клопп про 1:2 с «Юнионом»: «Слишком много изменений, «Ливерпуль» не нашел свой ритм. Но могли сравнять счет раза три в конце»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп высшая лига Бельгия Лига Европы УЕФА Юнион Футбол

Юрген Клопп объяснил поражение от «Юниона» (1:2) большим числом изменений.

«Заслуженная победа «Юниона». Думаю, я сделал слишком много изменений в составе, поэтому «Ливерпуль» не нашел свой ритм.

Голы, которые мы пропустили, были необязательными. На последних минутах мы могли сравнять счет, может быть, трижды.

Думаю, все мы смотрели один и тот же матч, так что для нас победа «Юниона» заслуженная. Хотя я сейчас слышал, что первый гол мог быть забит из положения вне игры, но никто наверняка не скажет. Посмотрим, но какая уже разница?» – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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2 комментария
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Великий. Не то что этот клоун чапи
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Юнион заслужил победу.Ну и у Ливерпуля и состав моложе замен.Ещё нет сыгранности.
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