Генич о 8-м месте ЦСКА в РПЛ: «Наиграли на более высокое. Можно было набирать больше очков и быть в тройке»
Константин Генич считает, что ЦСКА мог лучше выступить в осенней части Мир РПЛ.
– Восьмое место – провальный результат для ЦСКА?
– По месту в турнирной таблице, наверное. Игра, которую показывала команда при Федотове и его тренерском штабе в тех условиях, более чем удовлетворительная именно по качеству и содержанию.
Конечно, очень тяжело будет повторить результат прошлого сезона. ЦСКА понятен и управляем. Они не изменяют себе по схеме, хотя выкосило практически всех центральных защитников: где-то пропускал Роша из-за дисквалификаций, Мойзес был травмирован, пробовали Мухина, Агапова, Набабкина, Лукина и Здьелара. В этих условиях результат не считаю провальным.
ЦСКА наиграл на более высокое место. Хороших матчей у армейцев было больше. Отлично играл Обляков. Безусловно, открытием в первой части сезона стал Файзуллаев. Плюсов больше вижу за этот отрезок, чем минусов.
Была долгая серия с ничейными результатами. Где-то, может, недобрали, а где-то перебрали. Объективно очень короткая скамейка у ЦСКА, очень много пропустили в концовках матчей. Против «Зенита», «Факела», «Краснодара», «Спартака» можно было набирать больше очков и быть в тройке.
Весна – это время Федотова. С «Сочи» он здорово накатил, обошел «Динамо», прошлогодний ЦСКА тоже смотрелся очень здорово. Многое зависит от того, как ЦСКА поработает на трансферном рынке. Минимум три-четыре игрока им необходимо.
Ситуация не фатальная в турнирной таблице, в Кубке продолжают выступать. ЦСКА точно по силам финишировать на третьем месте, – сказал комментатор «Матч ТВ».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Или ну 8-ые и 8-ые, все нормально.
Заболотный в последних турах сидел на лавке, если не заметил, а когда играл, то уже 8 голов забил в нынешнем сезоне, Давила пока тоже не блистает. Про Лукина осторожно соглашусь, сам не понимаю, почему его так долго динамили, но тут речь не о любимчиках, а о том, что Федотов очковал ставить молодого.
С Ермаковым интереснее. Во-первых, как часто он выходил в нынешнем сезоне? По-моему, почти не играл, те же Глебов и Кисляк поминутно сыграли больше. Во-вторых, вы сначала требуете больше доверия молодым, при этом молодой Ермаков играть не должен, что за избирательность? С чего вы взяли, что все остальные молодые уровнем выше?
А минимум 3-4 игрока - это только для 3 места )