Генич о 8-м месте ЦСКА в РПЛ: «Наиграли на более высокое. Можно было набирать больше очков и быть в тройке»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Константин Генич Владимир Федотов Футбол

Константин Генич считает, что ЦСКА мог лучше выступить в осенней части Мир РПЛ.

– Восьмое место – провальный результат для ЦСКА?

– По месту в турнирной таблице, наверное. Игра, которую показывала команда при Федотове и его тренерском штабе в тех условиях, более чем удовлетворительная именно по качеству и содержанию.

Конечно, очень тяжело будет повторить результат прошлого сезона. ЦСКА понятен и управляем. Они не изменяют себе по схеме, хотя выкосило практически всех центральных защитников: где-то пропускал Роша из-за дисквалификаций, Мойзес был травмирован, пробовали Мухина, Агапова, Набабкина, Лукина и Здьелара. В этих условиях результат не считаю провальным.

ЦСКА наиграл на более высокое место. Хороших матчей у армейцев было больше. Отлично играл Обляков. Безусловно, открытием в первой части сезона стал Файзуллаев. Плюсов больше вижу за этот отрезок, чем минусов.

Была долгая серия с ничейными результатами. Где-то, может, недобрали, а где-то перебрали. Объективно очень короткая скамейка у ЦСКА, очень много пропустили в концовках матчей. Против «Зенита», «Факела», «Краснодара», «Спартака» можно было набирать больше очков и быть в тройке.

Весна – это время Федотова. С «Сочи» он здорово накатил, обошел «Динамо», прошлогодний ЦСКА тоже смотрелся очень здорово. Многое зависит от того, как ЦСКА поработает на трансферном рынке. Минимум три-четыре игрока им необходимо.

Ситуация не фатальная в турнирной таблице, в Кубке продолжают выступать. ЦСКА точно по силам финишировать на третьем месте, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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30 комментариев
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ЦСКА восьмой, но никто лысого не мочит так как рыжего. Совпадение ?
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ну для нашего чемпа конюх топ. в прошлом сезоне выжал максимум из того состава, что у него был. так что наезды на него не понятны. для дальнейшего прогресса, нужно качественно усиливаться. если руководство коней это понимает, то результат будет.
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Ответ Tigo_Volchara93
ЦСКА восьмой, но никто лысого не мочит так как рыжего. Совпадение ?
потому что понятна тренерская работа Федотова, тренерская работа рыжего шарлатана это метания и истерики
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Ответ Tigo_Volchara93
ЦСКА восьмой, но никто лысого не мочит так как рыжего. Совпадение ?
Так посмотри на скамейку и трансферы и твой вопрос сразу отпадет
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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На Первом; посмотрите )
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На какое место наиграли, то и занимаем. Худший промежуточный результат в истории клуба!
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Ответ Tigo_Volchara93
ЦСКА восьмой, но никто лысого не мочит так как рыжего. Совпадение ?
Это же свой, отечественный специалист - ему можно🙈
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Ответ Ход_Конём
Так посмотри на скамейку и трансферы и твой вопрос сразу отпадет
Ну надо тогда руководство мочить.
Или ну 8-ые и 8-ые, все нормально.
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Ответ Tigo_Volchara93
ЦСКА восьмой, но никто лысого не мочит так как рыжего. Совпадение ?
Рыжему накупили кучу игроков, которых он хотел, а у Федотова продали пол состава и дали 3 новых игроков
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Ответ леннорыч-абрамович
Очков было бы больше, если бы очко на тренерском мостике своих любимчиков не продвигало и замены вовремя делало!
С заменами Федотов затянул только в последнем туре. И кого из любимчиков он ставил, можно услышать? И кто должен был играть вместо них?
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Ответ Shuller18
С заменами Федотов затянул только в последнем туре. И кого из любимчиков он ставил, можно услышать? И кто должен был играть вместо них?
В 1/3 прошедших туров замены были сделаны либо невовремя, либо непонятно. Любимчики - Заболотный (Давила на скамейке), Зделар/Набабкин в центре защиты (Лукин на скамейке) + бесконечное количество выходов на замену бесполезного Ермакова.
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Ответ леннорыч-абрамович
В 1/3 прошедших туров замены были сделаны либо невовремя, либо непонятно. Любимчики - Заболотный (Давила на скамейке), Зделар/Набабкин в центре защиты (Лукин на скамейке) + бесконечное количество выходов на замену бесполезного Ермакова.
Подробнее можно, когда еще замены были сделаны были невовремя и непонятные, в каких матчах?
Заболотный в последних турах сидел на лавке, если не заметил, а когда играл, то уже 8 голов забил в нынешнем сезоне, Давила пока тоже не блистает. Про Лукина осторожно соглашусь, сам не понимаю, почему его так долго динамили, но тут речь не о любимчиках, а о том, что Федотов очковал ставить молодого.
С Ермаковым интереснее. Во-первых, как часто он выходил в нынешнем сезоне? По-моему, почти не играл, те же Глебов и Кисляк поминутно сыграли больше. Во-вторых, вы сначала требуете больше доверия молодым, при этом молодой Ермаков играть не должен, что за избирательность? С чего вы взяли, что все остальные молодые уровнем выше?
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
А что даст третье место? Вот чемпионом стать, это да.
Что бы стать чемпионами ЦСКА надо минимум 9-11 игроков.
А минимум 3-4 игрока - это только для 3 места )
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Ответ Filipp Gorski
А поняшки создали?) подарок от Миши просто получили и все
Тем не менее, первыми забили, спокойно держали победный счет.
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Ответ Filipp Gorski
С первых минут забили и сразу в окопы до 90 минуты) Да хороший футбол
Так я же не говорю, что феерили. Тем не менее, лишь в самой концовке упустили победу, и таких матчей было немало
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Ответ Filipp Gorski
С первых минут забили и сразу в окопы до 90 минуты) Да хороший футбол
Да, хороший. Какой футбол был более смотрибельным в последнем туре - Зенит-Нн или Краснодар - ЦСКА?
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