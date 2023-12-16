Константин Генич: «По настроению Клаудиньо видно, что его задолбало играть за «Зенит». Больше матчей в сезоне он провел с ленцой, как и Вендел»

Константин Генич считает, что Клаудиньо надоело играть за «Зенит».

– В прессе пишут про возможный уход Ренана, и . Как « » может удержать своих легионеров?

– Легионеры не хотят оставаться, потому что нет еврокубков. Очень сложная логистическая история – колумбийцам из-за сборной предстоит быть в дороге более 30 часов. Латиноамериканцы хотят уехать туда, где побольше тепла, платили бы столько же денег и не надо было столько выкладываться эмоционально. Здесь они играют в полноги.

На таких игроков, как Клаудиньо, спрос был и будет. Его агент в СМИ может манипулировать, но по его настроению видно, что его задолбало играть за «Зенит». Мы видели, когда Клаудиньо хорош, а когда он играет с ленцой. Больше матчей в этом сезоне он провел с ленцой, как и Вендел.

Сейчас «Зенит» не только должен думать, как усилиться, но и как не потерять тех, кто есть. Вбросы от агентов сейчас неслучайные, имеют под собой почву, даже несмотря на контракты. В России они получают столько, сколько вряд ли смогли бы получать в Европе даже с учетом налогов.

Бразильцы всегда очень подвержены мнению жены, семьи и друзей. Если действительно устали от холодов и с логистикой проблемы, то вполне допускаю, что у «Зенита» будут проблемы в том, чтобы удержать своих легионеров, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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