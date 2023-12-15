Эрик тен Хаг: «У «МЮ» светлое будущее. Сейчас у нас спад, мы не соответствуем стандартам. Однако мы можем побеждать в этом сезоне и в долгосрочной перспективе»

У Эрика тен Хага спросили, зависит ли его будущее от игры с «Ливерпулем».

«Меня это не волнует. Я хочу побеждать, побеждать вместе со своей командой. Хочу двигаться с ней в верном направлении, поэтому мы вовлечены в этот проект.

В прошлом сезоне мы двигались в абсолютно правильном направлении. Сейчас же мы не соответствуем тем стандартам, на которые рассчитывали, у нас спад. Но мы все еще можем победить в этом сезоне – и, разумеется, в долгосрочной перспективе.

Думаю, у «МЮ» очень светлое будущее. Посмотрите, сколько у нас хороших игроков, сколько хороших молодых футболистов с высоким потенциалом, позволяющим играть на высшем уровне где угодно. Но нам нужно все это развивать, и я уверен, что команда будет играть лучше, когда все восстановятся», – сказал главный тренер « ».

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