Эрик тен Хаг: «У «МЮ» светлое будущее. Сейчас у нас спад, мы не соответствуем стандартам. Однако мы можем побеждать в этом сезоне и в долгосрочной перспективе»
У Эрика тен Хага спросили, зависит ли его будущее от игры с «Ливерпулем».
«Меня это не волнует. Я хочу побеждать, побеждать вместе со своей командой. Хочу двигаться с ней в верном направлении, поэтому мы вовлечены в этот проект.
В прошлом сезоне мы двигались в абсолютно правильном направлении. Сейчас же мы не соответствуем тем стандартам, на которые рассчитывали, у нас спад. Но мы все еще можем победить в этом сезоне – и, разумеется, в долгосрочной перспективе.
Думаю, у «МЮ» очень светлое будущее. Посмотрите, сколько у нас хороших игроков, сколько хороших молодых футболистов с высоким потенциалом, позволяющим играть на высшем уровне где угодно. Но нам нужно все это развивать, и я уверен, что команда будет играть лучше, когда все восстановятся», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Ребята, не кипишуйте! Сидите тихо, сейчас такой момент, нужно переждать!
Просто завяжите узелком свои хотелки, не время предъявлять претензии власти. Поверьте, там все знают лучше вас, там люди, управляющие клубом уже давно, а не вчерашние школьники. Они понимают, что делают. Горит лес - значит должен гореть, начали внезапно тушить - значит так нужно. Сейчас очень напряженный момент, некоторые много ходовые операции в критически важной стадии! Враги и конкуренты все это уже поняли, и сейчас может рвануть в любом месте, в любой момент.
Необходимо сплотиться и не реагировать на провокации! За вас все сделают те, кто сверху, не беспокойтесь! И вы не узнаете мю, все зацветет!
Главное - потерпеть!
Футбол сейчас огромный бизнес, тем более клуб пошиба МЮ.
Дали ему Глейзеры 500М на трансферы, купили всех на кого он показал пальцем? Дали, и купили.
Поставил он игру за 1,5 сезона? Нет, не поставил. Прошлый сезон начал со своих мудреных идей. Проиграл с ходу пару тройку матчей и вернулся к наработкам Оле с его автобусными 4 2 3 1 с контратаками. На эффекте ДиМатео, морально волевых и удаче еле попали в ЛЧ.
В этом сезоне опять начал с непонятных идей. Эффект ДиМатео закончился - результат на табло, команда играет в непойми что.
Глейзеры, травмы, какие то выдуманные системные проблемы - удел неудачников и идиотов. Постекоглу разобраться хватило месяца предсезонки, без покупок и с потерей лучшего нападающего АПЛ
Максимум, что для них изменится с приходом нового тренера - некоторых выставят на продажу, потому что он захочет других игроков. Так зачем им сливать тен Хага?
У МЮ будущее, в котором нет тен Хага