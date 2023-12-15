Эрик тен Хаг: «У «МЮ» светлое будущее. Сейчас у нас спад, мы не соответствуем стандартам. Однако мы можем побеждать в этом сезоне и в долгосрочной перспективе»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

У Эрика тен Хага спросили, зависит ли его будущее от игры с «Ливерпулем».

«Меня это не волнует. Я хочу побеждать, побеждать вместе со своей командой. Хочу двигаться с ней в верном направлении, поэтому мы вовлечены в этот проект.

В прошлом сезоне мы двигались в абсолютно правильном направлении. Сейчас же мы не соответствуем тем стандартам, на которые рассчитывали, у нас спад. Но мы все еще можем победить в этом сезоне – и, разумеется, в долгосрочной перспективе.

Думаю, у «МЮ» очень светлое будущее. Посмотрите, сколько у нас хороших игроков, сколько хороших молодых футболистов с высоким потенциалом, позволяющим играть на высшем уровне где угодно. Но нам нужно все это развивать, и я уверен, что команда будет играть лучше, когда все восстановятся», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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29 комментариев
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Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию ,Есть инфа от знающего человека, что у нас в команде скоро ожидаются реальные изменения.От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких "Глейзеры-вон". Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Ребята, не кипишуйте! Сидите тихо, сейчас такой момент, нужно переждать!
Просто завяжите узелком свои хотелки, не время предъявлять претензии власти. Поверьте, там все знают лучше вас, там люди, управляющие клубом уже давно, а не вчерашние школьники. Они понимают, что делают. Горит лес - значит должен гореть, начали внезапно тушить - значит так нужно. Сейчас очень напряженный момент, некоторые много ходовые операции в критически важной стадии! Враги и конкуренты все это уже поняли, и сейчас может рвануть в любом месте, в любой момент.
Необходимо сплотиться и не реагировать на провокации! За вас все сделают те, кто сверху, не беспокойтесь! И вы не узнаете мю, все зацветет!
Главное - потерпеть!
+34
-19
+15
Если честно, мантра про плохих Глейзеров и системные проблемы уже не работает.
Футбол сейчас огромный бизнес, тем более клуб пошиба МЮ.
Дали ему Глейзеры 500М на трансферы, купили всех на кого он показал пальцем? Дали, и купили.
Поставил он игру за 1,5 сезона? Нет, не поставил. Прошлый сезон начал со своих мудреных идей. Проиграл с ходу пару тройку матчей и вернулся к наработкам Оле с его автобусными 4 2 3 1 с контратаками. На эффекте ДиМатео, морально волевых и удаче еле попали в ЛЧ.
В этом сезоне опять начал с непонятных идей. Эффект ДиМатео закончился - результат на табло, команда играет в непойми что.
Глейзеры, травмы, какие то выдуманные системные проблемы - удел неудачников и идиотов. Постекоглу разобраться хватило месяца предсезонки, без покупок и с потерей лучшего нападающего АПЛ
+17
-6
+11
Как ВВП чешет
+6
-1
+5
Чокнутый. Его за трату средств бы привлечь.
+5
-2
+3
В прошлом сезоне мы двигались в абсолютно правильном направлении.....................На самом деле то, что происходит с командой в этом сезоне, в значительной мере - следствие того, что происходило с ней в прошлом, казалось, успешном. Командная игра не была поставлена, тренер не внёс в неё ничего нового - просто эксплуатировал то, что команда уже умела (быстрые атаки и пр.). Безжалостная эксплуатация лидеров: Рэшфорда, Бруно, Каземиро - которая привела к спаду в этом сезоне. Вообще команду тренер выжал, как лимон, утомил: борьба до конца за все возможные титулы: они вышли в финалы и в Кубке Англии, и в Кубке Лиги, долго держались в ЛЕ, ещё и напряжённая борьба за место в зоне ЛЧ в АПЛ. Всё это боком вышло в этом сезоне.
+3
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+3
Ответ ta-tosha
Интересно, сольют его игроки в воскресенье, или нет? Кроме Онаны и Андони никто в предполагаемой основе его особо не поддерживает.
Сольют для чего? Вместо него пригласят волшебника и они сразу станут чемпионами?
Максимум, что для них изменится с приходом нового тренера - некоторых выставят на продажу, потому что он захочет других игроков. Так зачем им сливать тен Хага?
+5
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+3
Ответ Виталий Ан
Это сарказм? Или правда еще кто то верит в лучшее и после 10 лет говорит надо подождать? А есть какие то предпосылки к лучшему?
Это ж классика, такое знать надо
+3
0
+3
Ответ Vinnipukh Vinni
Сольют для чего? Вместо него пригласят волшебника и они сразу станут чемпионами? Максимум, что для них изменится с приходом нового тренера - некоторых выставят на продажу, потому что он захочет других игроков. Так зачем им сливать тен Хага?
Точно. Надо все оставить так как есть. YNWA
+2
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+1
"Думаю, у «МЮ» очень светлое будущее"

У МЮ будущее, в котором нет тен Хага
+3
-2
+1
Рианчо был лучше. Душевнее что ли.
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+1
Ответ Зверёк
Как ВВП чешет
Поправка: Василич
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0
Ответ ta-tosha
Если честно, мантра про плохих Глейзеров и системные проблемы уже не работает. Футбол сейчас огромный бизнес, тем более клуб пошиба МЮ. Дали ему Глейзеры 500М на трансферы, купили всех на кого он показал пальцем? Дали, и купили. Поставил он игру за 1,5 сезона? Нет, не поставил. Прошлый сезон начал со своих мудреных идей. Проиграл с ходу пару тройку матчей и вернулся к наработкам Оле с его автобусными 4 2 3 1 с контратаками. На эффекте ДиМатео, морально волевых и удаче еле попали в ЛЧ. В этом сезоне опять начал с непонятных идей. Эффект ДиМатео закончился - результат на табло, команда играет в непойми что. Глейзеры, травмы, какие то выдуманные системные проблемы - удел неудачников и идиотов. Постекоглу разобраться хватило месяца предсезонки, без покупок и с потерей лучшего нападающего АПЛ
В прошлом сезоне не было столько травмированных .
0
0
0
Ответ ta-tosha
Интересно, сольют его игроки в воскресенье, или нет? Кроме Онаны и Андони никто в предполагаемой основе его особо не поддерживает.
Всё то вы знаете .
0
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Ответ Виталий Ан
Точно. Надо все оставить так как есть. YNWA
Оставить или не оставить - это вопрос к руководству, но почему-то постоянно приходится читать, что если команда много проигрывает, то это обязательно потому, что игроки тренера сливают.
+1
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Ответ Виталий Ан
Точно. Надо все оставить так как есть. YNWA
Только за. Но Ретлифф люто хочет Поттера, добром это для лысого точно не закончится
+1
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0
Ответ Виталий Ан
Это сарказм? Или правда еще кто то верит в лучшее и после 10 лет говорит надо подождать? А есть какие то предпосылки к лучшему?
Вон россиянцы 23 года ждут, а вы уже после 10 заныли
+1
-1
0
Ответ QWertY
Верим в Эрика! Нужно провести ударный остаток сезона и хорошо подготовиться к следующему
да ты верь в брата Джулии, не верь..кризис системный , а не только в фигуре на мостике
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П - позитивное мышление 😆
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Вернутся травмированные игроки и всё наладится .
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А долгосрочная перспектива, это как? Чемпионство в 2055-м году? Силён лысый!
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Интересно, сольют его игроки в воскресенье, или нет? Кроме Онаны и Андони никто в предполагаемой основе его особо не поддерживает.
+2
-2
0
В мю нужно позвать Фурсенко , он напишет план по которому клуб побед в лиге чемпионов к 2054 году .
+1
-1
0
Может будет , может нет. Эрик на двое сказал)
0
0
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Вечер откровений шарлатанов!
+2
-2
0
Футболцыган натуральный
+4
-4
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