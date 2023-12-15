Тен Хаг заявил, что чувствует поддержку в «МЮ»: «Я сосредоточен на процессе – как сделать так, чтобы команда играла лучше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что чувствует поддержку в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианский клуб сыграет против «Ливерпуля» в АПЛ после поражения от «Баварии» (0:1) и завершения выступления в Лиге чемпионов.

«Я чувствую это, мне об этом говорят. Это нормально.

Но я сосредоточен на процессе, на том, как сделать так, чтобы команда играла лучше и отдельные футболисты играли лучше.

Это моя забота и все, что я делаю – это сосредотачиваюсь на команде», – ответил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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15 комментариев
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С каждым матчем все лучше и лучше бгг
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Время идет, люди начинают припоминать «супер» трансферы и «супер» игроков приведенных в команду
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что Хави , что этот - два сапога пара
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Тен Хаг гений на самом деле - в январе у МЮ всего 2 матча, не надо стоять на морозе, а можно просто прийти на тренировочку на расслабоне и в квадрат поиграть с игроками, согреться
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После матча с Ливером: "Тен Хаг уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед"
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Рано его увольнять, пусть позорится до конца сезона, ещё бы пару трансферов зимой, ещё несколько 0-3 дома, ну и нижняя половина таблицы в конце сезона. А то потом опять найдутся люди, которые будут его оправдывать, мол мало времени дали, не дали ему миллиарда на новую команду, как это было с Моуриньо после увольнения
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МЮ сделать лучше проще простого. Выгнать 2/3 состава, найти настоящего капитана и самое главное избавиться от этого тренера.
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Ответ Xabi Alonso78
После матча с Ливером: "Тен Хаг уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед"
у Тен Хага уже успели появится свои сектанты, которым все эти результаты кажутся какими то кирпичиками ради будущего. В обмен они строчат про дайте время, а что там было у Артеры, Ферги тоже начинал плохо и бла бла.

Глейзерам все равно на клуб, они будут идти на поводу у большинства фанатов, и не уволят Тен Хага даже после разгрома.
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Куда уж лучше? Что ты с Онаной сделал, ещё предстоит разобраться.
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Уволься - и будет явно не хуже. Что может быть позорнее, чем при затратах в полмиллиарда занять последнее место в лёгкой группе ЛЧ, вылететь из всех еврокубков на текущий сезон, а также в АПЛ отскакивать с аутсайдерами и прозябать ниже топ-4, имея в конкурентах Брайтон, Вест Хэм, перестроечный Тоттенхэм (который проводит дебютный сезон с малоизаестным и бюджетным тренером) и обескровленный травмами Ньюкасл? Особенно после пафосного и надменного прихода Хага с громогласными рассуждениями про суперпрессинг (который якобы важнее голов) и новую, победоносную и великую эпоху клуба
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Они с Хави совместные курсы по рофлянке прошли что ли ?! Это уже не смешно. Если они верят в то что говорят, значит дело совсем плохо. С другой стороны они понимают, если сейчас их уволят это почти крест на тренерской карьере, хотя и без этого уже все предельно ясно.
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Дайте Ленину поработать)
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Это не Семь Хаг, это уже тотальный Ха Хаг. Открываю его потоки сознания чтобы посмеяться и поднять себе настроение.
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Верит в процесс.
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ну не получается у тебя братан
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