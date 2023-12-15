Тен Хаг заявил, что чувствует поддержку в «МЮ»: «Я сосредоточен на процессе – как сделать так, чтобы команда играла лучше»

Эрик тен Хаг заявил, что чувствует поддержку в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианский клуб сыграет против «Ливерпуля» в после поражения от «Баварии» (0:1) и завершения выступления в Лиге чемпионов.

«Я чувствую это, мне об этом говорят. Это нормально.

Но я сосредоточен на процессе, на том, как сделать так, чтобы команда играла лучше и отдельные футболисты играли лучше.

Это моя забота и все, что я делаю – это сосредотачиваюсь на команде», – ответил главный тренер « » .

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