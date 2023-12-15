Хави не думает об уходе из «Барсы»: «Мне нравится быть лидером, никто меня не остановит. Не хочу провалиться в клубе своей жизни»

Хави заявил, что не думает об уходе из «Барселоны».

«Тренеру обычно достается больше всех, но я стараюсь тянуть телегу. Мне нравится быть лидером, мне нравится, когда меня критикуют перед игроками, чтобы они были спокойны.

Я занимаюсь этим всю жизнь и не собираюсь останавливаться. Никто меня не остановит. Меня спрашивают, не думал ли я об уходе. Наоборот. Я больше вовлечен и больше заинтересован. Я не хочу провалиться, особенно в клубе своей жизни», – сказал тренер «Барселоны».

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