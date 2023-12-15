Хави не думает об уходе из «Барсы»: «Мне нравится быть лидером, никто меня не остановит. Не хочу провалиться в клубе своей жизни»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави заявил, что не думает об уходе из «Барселоны».

«Тренеру обычно достается больше всех, но я стараюсь тянуть телегу. Мне нравится быть лидером, мне нравится, когда меня критикуют перед игроками, чтобы они были спокойны.

Я занимаюсь этим всю жизнь и не собираюсь останавливаться. Никто меня не остановит. Меня спрашивают, не думал ли я об уходе. Наоборот. Я больше вовлечен и больше заинтересован. Я не хочу провалиться, особенно в клубе своей жизни», – сказал тренер «Барселоны».

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22 комментария
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Трындит об одном и том же уже третий год, то что команда строится и все такое, я не вижу никаких прогрессов, команда чего-то добивается из за индивидуальных способностей игроков
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2028 год Хави : Команда ещё строится, и доминирует всегда.
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Куман наверное тоже не хотел, но есть нюанс
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Я всегда думал, что лидерами команды должны быть игроки 1 или 2, иногда 3. А тренер правильно использовать лидера/лидеров. Сделать так, что бы они играли на команду, а другие им помогали. А тут похоже он до сих пор себя чувствует лидером той легендарной Барсы и не дает новым игрокам такими стать. Отсюда и наплевательское отношение про которое говорил Илкай.
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Ответ Эркинбек Апаканов
2028 год Хави : Команда ещё строится, и доминирует всегда.
Умный батюшка строит церковь медленно...
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Мне же не показалось? Хави назвал Барсу телегой? 😅
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Напомните ему, что он уже 4 раза вылетал из еврокубков.
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Ответ Дмитрий Рабко
Умный батюшка строит церковь медленно...
хавис строит не церковь а публичный дом
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Ответ Эркинбек Апаканов
2028 год Хави : Команда ещё строится, и доминирует всегда.
Доминирует Арсенал Артеты, тут только строится)
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мне кажется, как раз-таки игрокам нужен лидер, которым восхищаются, а не которого грязью поливают. вряд ли они чувствуют себя спокойнее, когда их тренера только ленивый не критикует
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Трындец...Пустили козла в огород. Теперь не выгонишь. Лапорта таким макаром скоро к импичменту придет.
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Впервые хочется посочуствовать болельщикам Барсы.
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"Никто меня не остановит". Это хорошо, но в каком направлении ты движешься, вот в чем вопрос.
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Хватит, не позорься)
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Впервые хочется посочуствовать болельщикам Барсы.
Но с другой стороны так хочется чтобы Хави “лидировал” в Барсе как можно дольше
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Ответ iska_77
Трындит об одном и том же уже третий год, то что команда строится и все такое, я не вижу никаких прогрессов, команда чего-то добивается из за индивидуальных способностей игроков
Ну надо признать что игроки были подобраны в кризис мягко говоря не топы и воспитанники. Ла Лигу взял с ними. По сравнению с тем что было, определенных успехов точно добился Хави. Рекорд по пропущенным почти был побит. Скорее все же более чем удовлетворительна работа Хави, учитывая обстоятельства.
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Ответ Vinnipukh Vinni
И что это за способности помогли Барселоне взять ЛаЛигу в прошлом сезоне. Кто там такой способный нашёлся?
Расслабленность Реала.
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В отличии от своей игроцкой карьеры, как тренер Хави скорее ремесленник, чем художник.
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Скорей бы.
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Ответ Иван Иванов
хавис строит не церковь а публичный дом
Он его не строит, он оттуда вышели хочет вернуть былое величие
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