Хави о критике «Барсы»: «Эти футболисты заслуживают уважения. Они действующие чемпионы Ла Лиги и Суперкубка»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави ответил на критику «Барселоны».

«Мы должны быть позитивнее, по крайней мере, кулес. Понимаю, что другие клубы или медиа, которые не болеют за «Барсу», критикуют нас, но наши болельщики «Барсу» не могут оставить нас в стороне.

Эти футболисты – действующие чемпионы Ла Лиги и Суперкубка, они заслуживают уважения. После этого идут труд и результаты. Если их не будет, мы будем стараться.

Болельщики с командой, проблема не в этом. На улицах меня приветствуют. Просто у нас сейчас такая череда результатов, при том, что один из этих матчей на нас вообще не влияет.

Те, которые имеют значение, – против «Жироны» и «Мадрида». Мы должны исправиться, у нас есть время. С болельщиками у нас нет проблем», – сказал тренер «Барселоны».

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12 комментариев
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Лапорта и Хави два болтуна
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Ответ Vatikan
осталось взять лч
ЛЧ хорошо а Требл ещё лучше
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0
Ответ Стахович
Еле-еле вышли из самой слабой группы в истории ЛЧ,а сколько понтов)
😅😂😂😂😂 новость еще не вышло ты уже пальцы достал от туда
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