Хавьер Клементе: «Хави попал в ловушку своих слов. Он много говорит о зрелищности, но не обязан этого делать. Устраивать шоу должен Левандовски»
Хавьер Клементе считает, что Хави стал заложником своих слов.
«Хави попал в ловушку своих слов. Он хочет сделать со своей командой то, что сам испытал как футболист. Играть сзади [через пас] – это очень хорошо, но так можно получить два нелепых гола, как против «Антверпена».
Хави много говорит о зрелищности, но он не обязан этого делать... Устраивать шоу должен Левандовски», – сказал экс-тренер сборной Испании.
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С одной стороны у человека мечта сбылась - поиграть за Барсу.. Да ещё и в такой замечательный момент карьеры.. Полгода с требла едва прошло..
С другой стороны, он попал к катарскому физкультурнику, штаб которого по сути не имеет в составе профессионалов, и напрочь состоит из родственников и давних кентов самого Хави..
И если до октябрьского Класико Гюндоган играл с воодушевлением, улыбался на поле, то после уже очередного поражения от Мадрида, и наезда от быдловатых выпускников Лол Масии во главе с Гиви, за вполне себе здравую критику команды, огонь в глазах Илкая погас..
Уверен, Гюндоган ждёт летнего окна, и очень надеется, что уже в июле Эрдоган будет целовать его глаза после условного матча Фенер - Галатасарай..
Чтобы заруинить топов нужен минимум Почеттино, а чтобы топы радовали фанатов достаточно и Тухеля, Нагельсманна, Артеты или условно Эмери или Энрике. Пеп не обязателен.