Хавьер Клементе: «Хави попал в ловушку своих слов. Он много говорит о зрелищности, но не обязан этого делать. Устраивать шоу должен Левандовски»

Теги Барселона Хави Ла Лига Хавьер Клементе Роберт Левандовски Футбол

Хавьер Клементе считает, что Хави стал заложником своих слов.

«Хави попал в ловушку своих слов. Он хочет сделать со своей командой то, что сам испытал как футболист. Играть сзади [через пас] – это очень хорошо, но так можно получить два нелепых гола, как против «Антверпена».

Хави много говорит о зрелищности, но он не обязан этого делать... Устраивать шоу должен Левандовски», – сказал экс-тренер сборной Испании.

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8 комментариев
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Хави, Лапорта, почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?
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вот, а Тен Хаг даже о зрелищности не говорит, а только то, что мы сыграли очень хорошо, все молодцы (но ударили 1 раз в створ и проиграли)
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Чтобы играть, так, как во времена Хави - нужен соответствующий подбор высококлассных игроков, которых нет, от слова совсем и нужен высококлассный тренер, уровня Гвардиолы, которого тоже нет!
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В нынешней ситуации больше всех жалко Гюндогана..

С одной стороны у человека мечта сбылась - поиграть за Барсу.. Да ещё и в такой замечательный момент карьеры.. Полгода с требла едва прошло..
С другой стороны, он попал к катарскому физкультурнику, штаб которого по сути не имеет в составе профессионалов, и напрочь состоит из родственников и давних кентов самого Хави..

И если до октябрьского Класико Гюндоган играл с воодушевлением, улыбался на поле, то после уже очередного поражения от Мадрида, и наезда от быдловатых выпускников Лол Масии во главе с Гиви, за вполне себе здравую критику команды, огонь в глазах Илкая погас..

Уверен, Гюндоган ждёт летнего окна, и очень надеется, что уже в июле Эрдоган будет целовать его глаза после условного матча Фенер - Галатасарай..
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уже запутался насчет Хави, но то что состав у него уже очень крепкий а игра все так же в перекати поле это что то говорит.
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Ответ Гласящий Истину!
Чтобы играть, так, как во времена Хави - нужен соответствующий подбор высококлассных игроков, которых нет, от слова совсем и нужен высококлассный тренер, уровня Гвардиолы, которого тоже нет!
Сказки. Неймар-Суарес-Месси играли прям в разы зрелищнее водоката, а их не Пеп тренировал.
Чтобы заруинить топов нужен минимум Почеттино, а чтобы топы радовали фанатов достаточно и Тухеля, Нагельсманна, Артеты или условно Эмери или Энрике. Пеп не обязателен.
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