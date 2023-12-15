Хавьер Клементе: «Хави попал в ловушку своих слов. Он много говорит о зрелищности, но не обязан этого делать. Устраивать шоу должен Левандовски»

Хавьер Клементе считает, что Хави стал заложником своих слов.

«Хави попал в ловушку своих слов. Он хочет сделать со своей командой то, что сам испытал как футболист. Играть сзади [через пас] – это очень хорошо, но так можно получить два нелепых гола, как против «Антверпена».

Хави много говорит о зрелищности, но он не обязан этого делать... Устраивать шоу должен Левандовски», – сказал экс-тренер сборной Испании.

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